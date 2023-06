Sexuální násilí, velezrada. ‚Vyhrožování jsem se bála,‘ popisuje Veronika, která pomáhá uprchlíkům

Migraci a příchod uprchlíků do Česka doprovázejí dezinformace. V roce 2015 rozdmýchávaly v lidech strach z prchajících Syřanů, teď útočí na válečné uprchlíky z Ukrajiny. Nenávist a výhrůžky nemíří jen na cizince, ale i na lidi, kteří se jim pomáhají. Hlavními postavami dalšího dílu seriálu Radiožurnálu k unikátnímu projektu webu iROZHLAS.cz Společnost nedůvěry jsou Organizace pro pomoc uprchlíkům a iniciativa Hlavák. Společnost nedůvěry Praha 12:42 13. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinští uprchlíci na Hlavním nádraží v Praze | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ivo a Veronika stojí v hlavní hale pražského hlavního nádraží. „Toto je mobilní místo. Tady nepostáváme, tady to většinou procházíme,“ popisuje pro Radiožurnál Ivo.

Mají růžové vesty, na nich ukrajinskou vlajku a nápis v arabštině. „Nezabýváme se jenom ukrajinskou agendou, ale i agendou blízkovýchodní,“ vysvětluje.

Setkávali se také s různými výhrůžkami a útoky.

„Hodně časté byly zmínky o sexuálním násilí. Padaly zmínky o zradách, o tom, jak bychom měli být souzeni za velezradu a podobně. Bála jsem se, pochopitelně,“ přibližuje Veronika.

„Spousta konfrontací začíná sérií dotazů. Hodně osobních dotazů se týká lidí, kterým pomáháme, a testování, jestli si to zaslouží. Padají také dotazy na to, jak jsme v tomto tématu vzdělaní, jak to, že máme čas tu být, čím se živíme a podobně,“ vyjmenovává.

„Konfrontace a komentáře, které přicházejí, mají zdaleka největší dopad na naše tlumočníky. U nich je psychický nápor řádově vyšší,“ doplňuje Veronika s tím, že se bála.

Exkrementy u dveří

Ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek měl kancelář v Kovářské ulici.

„Přes sociální sítě jsme dlouhou dobu dostávali výhrůžky. Některé směřovaly i na rodinu, že vědí, kam děti chodí do školy. Fyzických bylo málo. Dvakrát se nám stalo, že přišla obálka s bílým práškem s podivnou adresou kdesi z Ameriky. A policie zavřela celou ulici, protože netušila, jestli je v tom nějaký jed. Několikrát jsme tu měli nápisy na dveřích a několikrát nám házeli exkrementy ke dveřím,“ vzpomíná.

„Velmi často byli lidé ovlivněni dezinformátory nebo stranou SPD. Byli to jejich fanoušci nebo podporovatelé. Někteří nám pak i psali omluvné dopisy. Podle mě na radu advokáta, aby dostali menší trest. A častokrát se tam objevovalo, že se nechali zmanipulovat zprávami SPD a řetězovými e-maily,“ přibližuje.

„Na starší lidi tato komunikace řetězových e-mailů a vytváření hoaxům proti migrantům, uprchlíkům a muslimům fungovala, nebo možná i funguje dost silně,“ dodává Rozumek.

Podle předsedy SPD Tomia Okamury hnutí nikdy nikoho k násilí nevyzývalo. Naopak tvrdí, že sám se stal výhrůžek smrtí.

Martin Rozumek, ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Útoky i na děti

S osobními útoky se setkala také Klára Kalibová, advokátka a ředitelka organizace In Iustitia, která pomáhá obětem předsudečného násilí. A to nejen proti své osobě, ale také proti ukrajinským uprchlíkům.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Klárou Kalibovou, ředitelkou organizace In Iustitia, která pomáhá obětem předsudečného násilí

„Asi 20 procent naší agendy představují v současné době lidé z Ukrajiny. Řada útoků jsou verbální, některé jsou ale i fyzické, včetně závažného fyzického násilí. A nevyhýbají se ani dětem,“ upozorňuje ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

„Ukrajinci momentálně tvoří jednu z nejčetnějších skupin, která čerpá naše sociální a právní služby,“ doplňuje Kalibová.

Naopak minimum klientů mají mezi ruskými občany. „Často se stávají terčem předsudečné nenávisti, protože si je někdo splete s Ukrajinci,“ připomíná.

Předsudečné násilí je takové násilí, které je pácháno na člověku kvůli jeho příslušnosti k některé společenské skupině. Pachatel útočí především proto, že má předsudky vůči skupině, kterou napadený ztělesňuje.