Vnitro ukázalo, jak se mění migrační trasy. Nejvíce nelegálních běženců míří k břehům Itálie

Do Evropy letos nelegálně přicestovalo přes 56 tisíc migrantů, nejčastěji volili cestu po moři. Nejvíce jich zamířilo k břehům Itálie. Přes Středozemní moře tam připlulo více než 16 tisíc lidí. Vyplývá to ze zprávy o migraci, kterou v pondělí zveřejnilo ministerstvo vnitra. Informace chce publikovat každého čtvrt roku. V Česku je podle zprávy oficiálně přes 500 tisíc cizinců, nejvíce Ukrajinců. Dokumenty Praha 14:41 23. 7. 2018 (Aktualizováno: 17:21 23. 7. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Migranti u řecko-makedonské hranice nedaleko vesnice Idomeni | Zdroj: Reuters

V Česku bylo podle ministerstva vnitra ke konci letošního května oficiálně celkem 542 746 cizinců. Nejčastěji šlo o občany Ukrajiny, Slovenska, Vietnamu a Ruska.

Česko pak ke konci letošního června dostalo 774 žádostí o mezinárodní ochranu. Nejvíce je podávali občané Ukrajiny, Gruzie a Ruska.

„Situace v České republice je v současné době stabilní, zvyšují se zejména počty cizinců, kteří do ČR přicházejí pracovat,“ uvedlo ministerstvo vnitra.

Policisté se také letos zabývali 124 případy tranzitní nelegální migrace. „Mezi zjištěné jedince patřili nejčastěji občané Iráku, Nigérie, Sýrie, Iránu a Ruska,“ stojí ve zprávě ministerstva vnitra.

Jako před migrační krizí

Do Evropy letos nelegálně přicestovalo celkem 56 197 migrantů. „Co se týče vývoje na migračních trasách, počty osob, které do Evropy nelegálně přicházejí, klesly na úroveň roku 2012, tedy na období před migrační krizí,“ uvedl resort vnitra.

Z toho 44 845 zvolilo cestu po moři a 11 352 po zemi. „Oproti stejnému období roku 2017 příjezdy po moři poklesly o 55 %,“ uvádí zpráva ministerstvo vnitra.

Nejvíce migrantů nelegálně přicestovalo centrální středomořskou trasou, tedy k břehům Itálie. Tuto cestu zvolilo celkem 16 571 lidí.

„Převaděči stále častěji využívají Tunisko jako výchozí bod vyplutí migrantů mířících do Evropy namísto Libye, a to z důvodů zpřísnění kontrolních opatření ze strany hlídek na libyjském pobřeží,“ přibližuje dále vnitro.

Přes Středozemní moře do Španělska, tedy západní středomořskou trasou, pak v roce 2018 přicestovalo nelegálně 14 532 lidí. Do Řecka, tedy východní středomořskou trasou, to bylo 13 742 migrantů.