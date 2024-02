Migrační pakt neřeší příčinu, ale následky. Návratová politika nezafunguje, říká poslankyně

Po mnoha letech schválili zástupci členských zemí novou podobu migrační politiky Evropské unie. Migrační pakt bude pozítří tématem mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, kterou vyvolalo opoziční hnutí ANO. Co od této schůze poslanci ANO očekávají? „Povinnou solidaritu s největší pravděpodobností připravilo naše předsednictví. Tato vláda by se k tomu měla vyjádřit,“ říká poslankyně Jana Mračková Vildumetzová z hnutí ANO, stínová ministryně vnitra. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:27 26. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Celostátní sněm ANO. Jana Mračková Vildumetzová | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ve středu se sejdete na mimořádné schůzi k unijnímu migračnímu paktu. Co si od schůze slibujete?

Nepřipadá mi normální, že v roce 2022 mělo Česko půl roku předsednictví. Nejhorší pasáž v migračním paktu říká, že buď daný stát přijme nelegálního migranta, a pokud ho nepřijme, tak bude muset platit 20 000 eur.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „Povinnou solidaritu s největší pravděpodobností připravilo naše předsednictví. Tato vláda by se k tomu měla vyjádřit,“ říká poslankyně Jana Mračková Vildumetzová (ANO)

Tuto povinnou solidaritu s největší pravděpodobností připravilo naše předsednictví. Je to jedno z témat, z kterého by se měla tato vláda zpovídat a měla by se k němu vyjádřit.

Jde o to, abyste slyšeli vysvětlení a vyjádření?

Ano, samozřejmě.

Migrační pakt bude schvalovat Evropský parlament. Neměli byste svoji aktivitu směřovat spíš do Evropského parlamentu a snažit se zvrátit schválení?

Aktivitu měla mít současná vláda, která měla v červnu roku 2023 v Lucemburku říci jasné ne, jako to řekly ostatní státy V4 kromě Slovenska, které mělo úřednickou vládu. Ty státy jsou ve svých vyjádřeních konzistentní, když o tom teď hlasovali velvyslanci.

A Česko se zdrželo. Vláda to odůvodňuje tím, že výsledná podoba migračního balíčku se po jednání s Evropským parlamentem změnila, že je v tuto chvíli horší než verze, která se dojednávala během českého předsednictví. Uznáváte, že ty změny tam jsou?

To říká ministr vnitra. Je tam povinná solidarita, což jsou jinak nazvané kvóty a v této věci se tam nic nezměnilo. Když se na ten migrační pakt podíváte, tak on neřeší příčinu migrace, ale následky. Nebude fungovat i návratová politika.

Pane ministře, povinné přijímání migrantů ,, kvóty ‘’ jste dojednal a posunul v rámci předsednictví ČR vy. Řeči o větší ochraně vnějších hranic si nechte, ty slýcháme z EU už od roku 2005, a ani vy jste v tom nic nového neudělal. Takže jediné, co víme je, že jste domluvil… https://t.co/JiB3JdNbSV — Jana Mračková Vildumetzová (@JVildumetzova) February 22, 2024

Povinnost?

Ve čtvrtek jste v této souvislosti na sociální síti X napsala, že ministr vnitra v tom migračním paktu domluvil povinné přijímání uprchlíků a že od toho teď dává ruce pryč. Vy opravdu vidíte v tom návrhu povinnost, aby členské státy přijímaly uprchlíky?

Členský stát buď migranta přijme, a pokud ho nepřijme, bude muset zaplatit 20 000 eur, což je v přepočtu zhruba 500 000 korun. Popřípadě tam je ještě takzvané alternativní řešení, že poskytnete technickou pomoc, ale ta nemusí být od přijímaného státu přijata. Pak už jsou na stole pouze dvě řešení – přijmout, anebo zaplatit.

Není nefér mluvit o tom, že se vrací kvóty a že to je povinné přerozdělování uprchlíků, když tam jsou dvě jiné možnosti?

Není, protože o tom bude rozhodovat Evropská komise a poté o tom budou rozhodovat jednotlivé členské státy.

O čem budou rozhodovat? Tam je přece naprosto jasně několikrát napsáno, že tyto tři varianty jsou považovány za rovnocenné.

Nikde v tom dokumentu ale nenajdete záruku, že musí nastat jenom tyto dvě varianty. To znamená, že se určí počet, který se bude přerozdělovat mezi jednotlivé státy, ale jednotlivé členské státy mohou donutit stát k přijímání nelegálních migrantů.

Státy EU schválily migrační balíček, Česko se zdrželo. ‚Byrokratické a méně ambiciózní,‘ kritizuje vnitro Číst článek

Kde to tam vidíte? Tam je jasně napsáno, že tyto tři varianty jsou rovnocenné a že každý stát si může vybrat.

Pokud většina zemí bude proti našemu nesouhlasu, tak nemáte jistotu toho, že budou jenom tyto dvě varianty.

Ale jak si to představujete, když tam je opravdu výslovně několikrát napsáno, že tyto tři možnosti jsou považovány za ekvivalentní a rovnocenné?

Znovu říkám, je tam napsáno, že každá země má říci, jak bude přispívat a že má svobodu volby. Na druhou stranu členské státy nejsou nikde nuceny toto stoprocentně zohlednit.

Pakt tak nastavuje podmínky, protože pokud bude většina zemí i proti našemu nesouhlasu přesvědčena o tom, že musíme nějaké migranty přijmout, tak nás mohou přehlasovat.

Můžete mi říct, na základě kterého článku si myslíte, že nás někdo může donutit?

Povinná solidarita jsou jinak nazvané kvóty.

Ale tam je přece naprosto jasně napsáno, že jsou tam na vybranou tři varianty solidarity.

Solidarita má být dobrovolná.

Nesnaží se hnutí ANO debatu o migračním paktu začlenit do kampaně před eurovolbami? A riskuje pakt příchod dalších uprchlíků? Poslechněte si celý rozhovor.