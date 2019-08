Policisté na Pardubicku zadrželi migranta s nakažlivým kožním onemocněním. Převezli ho do Bělé pod Bezdězem

Policisté zkraje týdne v Uhersku na Pardubicku zadrželi muže trpícího nakažlivým kožním onemocněním. Podle pardubické policejní mluvčí jde o migranta zřejmě původem z Afghánistánu. Po ošetření v pardubické nemocnici byl převezen do detenčního zařízení pro cizince v Bělé pod Bezdězem. Podle pardubického hejtmana Martina Netolického (ČSSD) jde o nemoc s názvem impetigo. Bělá pod Bezdězem 11:17 1. 8. 2019 (Aktualizováno: 11:31 1. 8. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zařízení pro zajištění cizinců Jezová u Bělé pod Bezdězem. | Zdroj: Profimedia

„Zadrželi jsme člověka, který tvrdí, že je z Afghánistánu a že je mu 16 let. To my všechno musíme zjistit,“ řekla pro iROZHLAS.cz vedoucí tiskového oddělení policie Pardubického kraje Markéta Janovská. Na případ jako první upozornila Česká televize.

Cizinec stíhaný za znásilnění nezletilé: ústecký krajský soud zamítl jeho stížnost proti vazbě Číst článek

O jakou kožní nemoc šlo, Janovská nespecifikovala. „My jsme s ním byli, když byl zadržený. Cizinecká policie ho převezla na infekční oddělení do nemocnice, dělali mu testy a ve středu nám potvrdili, že má vysoce nakažlivou infekční kožní chorobu,“ pokračovala.

Jak se muž do Česka dostal a zda šlo o žadatele o azyl, Janovská neřekla. Podrobnosti policie podle jejích slov zveřejní v chystané tiskové zprávě. „Za chvíli to bude na webu. Do zařízení pro záchyt cizinců jsme ho už převezli. Záchyt byl v pondělí v pět hodin večer, bylo to v Uhersku na nádraží,“ doplnila.

Pardubický hejtman Martin Netolický (ČSSD) ale slova policejní mluvčí mírní. Podle něj jde sice o exotickou nemoc, dá se ale podle jeho slov léčit antibiotiky.