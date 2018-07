Kynolog o zásahu v centru Prahy: Psi nejsou neomylní, zřejmě se tam šířily pachy

Během úterního zásahu hasičů po zřícení stropu v pražské Mikulandské ulici tři psi nezávisle na sobě označili místa v sutinách, kde se měli nacházet lidé. Přesto záchranáři nikoho nenašli. Podle Martina Pávka, kynologa a vedoucího oddělení Integrovaného záchranného systému (IZS) Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru, se na místě pravděpodobně šířil lidský pach. „Ani psi nejsou neomylní,“ řekl serveru iROZHLAS.cz. Praha 20:12 18. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kynolog se psem prohledává trosky. (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Během zásahu v Mikulandské ulici v úterý trosky prohledávali tři psi. Ti několikrát nezávisle na sobě označili místa, kde by se měli nacházet zasypaní dělníci, ale nakonec tam nikdo nebyl. Jak se to může stát?

Záchranářský pes není neomylný. Je to jeden z prostředků pro rozhodnutí velitele zásahu a dá se říct, že takový prvotní, protože nasazení psa nenese následky ohrožení hasičů nebo zasahujících osob. A samozřejmě i pes může být omylný.

Jak se pohybují nebo vyskytují pachy, tak to místo může být nějakým způsobem „zapachováno“. Samozřejmě je nějaká taktika nasazení - třeba, že by měl být půl hodiny před nasazením v místě klid, aby se místo dostatečně odvětralo.

Ale i tak může dojít k tomu, že je dané místo nějakým způsobem „zapachováno“ lidským pachem, který se tam drží, nebo se šíří ze spodních částí - míst, kde se pach držel a neustále vyskytuje. Pes je velmi důležitý článek pro rozhodování velitele zásahu, ale není neomylný. Není to stoprocentní metoda.

Dá se pochopit, že se splete jeden pes. Ale v tomto případě se mýlili tři psi nezávisle na sobě.

Pravděpodobně tam nějaký pach byl, protože psi jsou ověřováni, přezkušováni. Takže ti, kteří byli nasazeni, opravdu mají určitou úroveň. Garantujeme, že jsou schopní a mají určitou úroveň vyhledávání.

Nicméně může dojít i k tomu, že jeden pes místo označí a ti, kteří jdou po něm, můžou reagovat - i když by se to nemělo stávat - na sliny a štěkot psa před nimi. Nicméně si nemyslím, že to byl tento případ. Spíš došlo k tomu, že se někde šířil lidský pach, na který reagovali.

Dá se říct, jak moc jsou psi při vyhledávání zasypaných lidí úspěšní?

Nejsem schopen to přesně kvantifikovat, ale i z dřívějších zásahů můžeme říct, že ve valné většině případů byly jejich nálezy pozitivní, relevantní.

Nedokážu kvantifikovat, jestli se jedná o 90 procent případů. Tuto metodu pro vyhledávání využívají všechny státy na světě, které se zabývají vyhledáváním osob zavalených v sutinách i v případě zemětřesení. Mají týmy, které jsou certifikované pro vyhledávání takových osob - něco jako je náš pražský a ostravský USAR tým.

Metoda je hojně využívaná, velmi spolehlivá. I tak ale může dojít k určitým případům jako včera (v úterý). A teď je jenom otázka našeho vyhodnocení, proč k tomu došlo, případně co se tam stalo. To je otázkou nějaké další analýzy.

Takže se plánujete tím ještě nějak zabývat?

Samozřejmě si to chceme rozebrat s kynology a hasiči, kteří byli na místě. Každý takový složitý zásah prochází po nějaké době určitému vyhodnocení. Ani zde to nebude výjimka. Bude následovat nějaké vyhodnocení, co se stalo, abychom mohli do budoucna některým věcem předejít.

Je to otázka toho, abychom si sedli a udělali určitý rozbor toho, co se tam událo, co k tomu mohlo vést. Samozřejmě i tím, jak se budou sutiny odstraňovat, se nám ukáže, jestli tam byly nějaké průduchy, kudy se mohl šířit pach. Už se taky třeba stalo, že se šířil od kanalizace.

Uvedu příklad: v minulosti se něco takového stalo a pach se šířil, protože o 100 metrů dál na kanálu stáli lidi, ale zrovna tam byl průduch. A teď je jen na nás, abychom analyzovali, proč se to stalo.

Jaké rasy psů se nejčastěji používají pro vyhledávání?

Nemůžeme říct, že jedno plemeno je vhodnější než druhé. Jde o široké spektrum ras. Máme i kynology, kteří mají směsici (ras) nebo oříšky. Ale řekněme, že nejčastějšími plemeny jsou černí knírači, vlčáci, labradoři, retrívři, německý ovčák. Je tam určité širší spektrum. Samozřejmě, že některá plemena jsou vhodná více, některá méně. Ale nedá se říct, že některé plemeno je úplně nevhodné.

Jakým způsobem dochází k výcviku těchto psů?

My, jako hasiči, sdružujeme záchranářskou kynologii v oblasti IZS. Výcvik je na jednotlivých organizacích, které se zabývají záchranářskou kynologií a je to opravdu dlouhodobý proces. Připravit takového psa trvá dva, tři roky, někdy i déle. My v rámci záchranářské kynologie v IZS, kterou zastřešují hasiči, tak máme určitý systém přezkušování, jak garantovat odbornou úroveň psů, že mají schopnosti, aby vyhledávali živé osoby v sutinách.