Prožíváme soft normalizaci, v níž oligarchie ohrožuje svobodu, řekl rektor Masarykovy univerzity

Senátor za STAN a rektor Mikuláš Bek v sobotu vystoupil při uctění památky 17. listopadu na Albertově. „Lidé by občas měli odstoupit od vlastních perspektiv a zájmů a hledat obecnější zájem. Nám se to v poslední době párkrát nepovedlo, například v posledních parlamentních volbách a možná při volbě předsedy senátu,“ řekl. Tradiční piety se zúčastnili i dalších představitelé vysokých škol a zástupci studentů. Praha 17:10 17. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Bek nejdříve mluvil o historicky doloženém rčení ‚Nechat si nasadit české kalhoty.‘ To podle něj používali uherští šlechtici na vídeňském dvoře koncem 18. století a pokazovali tím na to, že se čeští stavové po Bílé hoře v době první normalizace nechali zbavit svých práv.

ONLINE: ‚Demisi!‘ Na Staroměstském náměstí se demonstruje proti Babišovi, na Václavském zpívá Číst článek

Soft normalizace

„Dnes nikdo nepopravuje české pány na Staroměstském náměstí, ani na celá desetiletí nezavírá české politiky do žalářů jako se to dělo za druhé normalizace v době Bachova absolutismu, ani nikdo dnes nevyhazuje univerzitní profesory z práce jako se to dělo po roce 68,“ vysvětlil rektor.

„Přesto prožíváme jakousi soft normalizaci, v níž oligarchie ohrožuje svobodu, která v nevídané míře propojuje ekonomickou, politickou a mediální moc. A znovu jde o to nenechat si natáhnut české a možná i maďarské kalhoty,“ dodal.

Dnešní univerzity by podle něj měly plnit své historické poslání, tedy vést studenty k tomu, aby používali vlastního rozumu bez vedení druhých. „Ale i společenství lidí, kteří používají vlastního rozumu, může být iracionální a nemusí být schopno hájit svůj zájem, protože nejde o to používat vlastního rozumu bez vedení druhých, ale s ohledem na druhé. Jde o to občas poodstoupit od svých perspektiv a zájmů a hledat obecnější společný zájem,“ řekl. Podle rektora se to ale v poslední době nepovedlo při parlamentních volbách a možná i při volbě předsedy Senátu.

„Když ale budeme používat vlastní rozum s ohledem na druhé, můžeme zabránit tomu, abychom si nechali nasadit české nebo uherské kalhoty,“ uzavřel svůj projev.

Pieta na Albertově

Tradiční pietní připomínku listopadových událostí z let 1939 a 1989 na Albertově uspořádaly studentské spolky, zůčastnili se ho další představitelé vysokých škol a zástupci studentů. Podle předsedy Studentské komory Rady vysokých škol Michala Zimy by odkaz 17. listopadu let 1939 a 1989 neměl být potlačován nynější vyhrocenou politickou situací.

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima vyjádřil přesvědčení, že dokud budou Češi jednotní, svobodu a demokracii uhájí. „Česká společnost je rozdělená jako nikdy předtím. Země založená na ideálech svobody, republikanismu a humanismu jako by se nám vzdalovala. Stejně jako národní identita," dodal.

51563