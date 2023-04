‚Střídání jako na orloji, přesto cesta k lepšímu.‘ Bek má být třetím ministrem školství za necelý rok a půl

Ministři školství se v Česku rychle mění. Za necelý rok a půl fungování vlády Petra Fialy z ODS povede resort již třetí muž. Vladimíra Balaše ze STAN nahradí stranický kolega Mikuláš Bek, který je nyní ministrem pro evropské záležitosti. Časté změny v čele ministerstva označují odborníci na školství za velký problém. Bek má ale podle nich tah na branku, a mají tak od něj velká očekávání. Praha 6:25 27. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimír Balaš opouští post ministra školství. Přebírá ho Mikuláš Bek | Foto: René Volfík | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Ministerstvo školství patří v Česku mezi resorty, kde se nejčastěji mění šéf. Někdejší rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek bude 22. ministrem v české historii.

„Pro ministerstvo školství je střídání ministrů příznačné. Díval jsem se na seznam ministrů od roku 1989 a je to nepěkné čtení. Střídá se to jako na orloji. Určitě to nepřispívá ke kvalitě řízení školství v České republice,“ hodnotí pro iROZHLAS.cz ekonom Daniel Münich, který se školstvím dlouhodobě zabývá.

‚Má tah na branku‘

Přestože je střídání v čele resortu školství problematické, výměnu Vladimíra Balaše za Mikuláše Beka, kterého nominovalo hnutí STAN, hodnotí odborníci kladně.

„Vladimír Balaš byl od počátku jakousi náplastí. Když byl jmenován prezidentem, tak Miloš Zeman řekl, že sedm kandidátů místo odmítlo,“ připomíná politolog Lukáš Valeš ze Západočeské univerzity v Plzni. „Bohužel to opravdu byl na ministerstvu školství takový zimní král,“ podotýká.

Mikuláš Bek 59 let, člen hnutí STAN

ministr pro evropské záležitosti

senátor za obvod č. 59 (Brno-město, od 2018)

docent v oboru muzikologie

2011 až 2019 rektor Masarykovy univerzity

Zároveň upozorňuje, že školský program hnutí STAN dávali dohromady exministr školství Petr Gazdík právě s Mikulášem Bekem, který působil osm let jako rektor Masarykovy univerzity.

Velká očekávání má od Beka také Martin Bareš, současný rektor Masarykovy univerzity a předseda České konference rektorů.

„Důležitá je viditelnost ministra školství,“ zdůrazňuje. „Je to těžká pozice, proto najít nejvhodnějšího kandidáta, který by dlouhodobě udržel tah na branku, není úplně jednoduché,“ podotýká.

Bek je ale podle něj tím, kdo tah na branku má. „Má jasný pohled na řízení vysokého školství, ale zná i situaci v nižších stupních vzdělávání. V těch pozicích, ve kterých působil, uspěl. Jiná věc je, jak se to podaří prosadit po stránce politické,“ přibližuje Bareš, který se s bývalým rektorem Bekem zná dvanáct let.

Podle bývalého ministra školství za ANO a Balašova poradce Roberta Plagy dokáže Bek nastavit směr, kudy by se mělo školství ubírat. „Očekávám, že bude oproti svým dvěma předchůdcům ráznější v rozpočtových vyjednáváních a bude udávat směr agendy ministerstva. To mi u předchozích dvou ministrů osobně chybělo,“ popisuje.

Beka v čele školství hodnotí jako slibnou změnu také odborník Bohumil Kartous. „Je to změna jednoznačně k lepšímu, protože je dostatečně zorientován v oblasti školství, věnuje se jí dlouhodobě. Jak ho znám, tak má velmi dobrou představu o tom, co je potřeba udělat. Je velmi dobrý manažer na úrovni řízení velkých institucí,“ hodnotí.

Ministrovy priority

Střídání ministrů Odborník na ústavní právo Vladimír Balaš (STAN) byl jmenován do funkce ministra školství loni koncem června. Funkce se ujal 1. července. Vystřídal Petra Gazdíka (STAN), který rezignoval kvůli svým kontaktům s obviněným podnikatelem Michalem Redlem z kauzy Dozimetr. Gazdík strávil v čele úřadu ještě méně času než Balaš, skončil po šesti a půl měsících. Nyní přichází na ministerstvo školství Mikuláš Bek.

Plaga upozorňuje, že vývoj ve školství nyní vázne. „Střídání ministrů je velkým problémem. Ministerstvo v zásadních změnách českého vzdělávání stojí na místě. A nemá ani sílu v rozpočtových vyjednáváních,“ varuje.

Podobně to vidí i expert Münich. „V českém školství se za poměrně velkého nezájmu zpomalilo reformní úsilí. Plány postupně usnuly nebo se výrazně zpomalily. Snad tam bude nová kuráž to znovu rozjet,“ věří.

Hlavními výzvami pro nového ministra bude podle odborníků vyjednání dostatku peněz v rozpočtu, změna obsahu vzdělávání, dostatečný počet míst ve školách, změny v přijímacích zkouškách či maturitách a dotažení školské legislativy.

Školství, nebo europarlament

Ještě koncem prosince přemýšlel Bek o kandidatuře za STAN do Evropského parlamentu. Mluvilo se o něm dokonce jako o možném českém eurokomisaři, který by nahradil Věru Jourovou z ANO.

Do evropských voleb půjde STAN samostatně. Jako lídr by se mi líbil Farský, prozradil Rakušan Číst článek

S ministerským křeslem to ale nejde dohromady. „Nemyslím si, že to jsou kompatibilní funkce, zvláště ne s ministrem školství v této době,“ upozorňuje exministr školství Petr Gazdík ze STAN. A podobně to vidí i politolog Valeš: „Nedokážu si představit, že by byl na jedné straně v Bruselu či Štrasburku a na druhé ministrem školství.“

Bek nakonec do eurovoleb skutečně nezasáhne. „V případě, že se pan ministr Bek stane ministrem školství, do evropských voleb kandidovat nebude,“ potvrdila ve středu pro iROZHLAS.cz jeho mluvčí Veronika Lukášová.

Zároveň bude mít příští rok na podzim možnost obhajovat senátorský post za obvod Brno-město, kde naposledy drtivě vyhrál nad novinářem Jaromírem Ostrým z ANO.

A kandidátku STAN by do eurovoleb mohl vést místopředseda hnutí a exposlanec Jan Farský, který má podporu stranického šéfa Víta Rakušana.