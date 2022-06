Ministr Bek se nebude ucházet o post v nejvyšším vedení STAN. ‚Jsem teď spíš pozorovatel dění,‘ říká

Hnutí STAN čeká přestavba vedení. Po odstoupení místopředsedů Stanislava Polčáka a Petra Gazdíka a úmrtí Věslava Michalika jsou nejvyšší pozice v partaji volné. Ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek chce ale zůstat stranou. Jak řekl pro iROZHLAS.cz, na post místopředsedy STAN kandidovat nebude, maximálně si dovede představit pozici řadového člena předsednictva, chce se totiž soustředit na nadcházející české předsednictví v Radě EU. Praha 17:45 24. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Od policejní razie, při které byl mimo jiné zadržen šéf pražské organizace STAN Petr Hlubuček, uběhl už více než týden. Vedle Hlubučka se v dokumentech kriminalistů objevili ještě místopředsedové vládního hnutí Petr Gazdík a Stanislav Polčák.

Oba v souvislosti s podnikatelem Michalem Redlem, jenž by podle vyšetřovací verze měl být hlavou organizované skupiny, která ovlivňovala zakázky zejména v pražském dopravním podniku.

Gazdík i Polčák na stranické funkce rezignovali, po nedávném úmrtí dalšího místopředsedy Věslava Michalika tak v dříve šestičlenném nejužším vedení STAN zůstává pouze předseda Vít Rakušan, Jan Farský (toho času na studijním pobytu v USA) a Věra Kovářová.

Ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek se k nim nepřidá, pro iROZHLAS.cz uvedl, že podporuje setrvání Rakušana i to, že se na mimořádném sjezdu určitě nebude ucházet o post místopředsedy STAN.

„Místopředsedové teď mají zásadní úkol dát stranu dohromady, potřebují mluvit s oblastními organizacemi, budou se po republice potkávat se spoustou členů. Abychom stranu zkonsolidovali a případně se zbavili zátěže lidí, kteří jsou do té kauzy nějak zapleteni,“ vysvětluje.

On sám se teď chystá na české předsednictví v Radě EU, které začíná již za týden. „Moje hlavní osobní ambice nyní je, abych zvládnul své role během předsednictví. Jsem ministr, který byl ‚odsouzen‘ k tomu být tváří předsednictví a Rady EU. Mé úvahy o zapojení do obnovy STAN musí vždy brát ohled na to, že nejbližší půlrok budu extrémně časově zatížený povinnostmi ve Štrasburku, v Bruselu,“ přibližuje náplň nejbližších měsíců.

S některými spolustraníky už však o své pozici ve STAN podle svých slov diskutoval, v příštím týdnu se plánuje zúčastnit sněmu mateřské organizace v Brně a následně i krajského sněmu jihomoravského STAN.

„Úplně bych nevylučoval, že bych se ucházel o pozici řadového člena předsednictva. Ale určitě nejsem ten, kdo by teď na sebe mohl vzít nějakou top stranickou roli, to musí být někdo jiný,“ dodává s tím, že je aktuálně spíše „pozorovatelem“ debaty uvnitř STAN než jejím přímým aktérem.

Možní kandidáti do vedení

V průběhu července čeká STAN mimořádný sjezd, na kterém budou delegáti volit celé předsednictvo i celostátní výbor. Záměr kandidovat už ohlásili první členové. Řada z nich se tak vyslovila v rámci ankety serveru iROZHLAS.cz.

Jsou mezi nimi poslanci Josef Flek, Věra Kovářová, Pavla Pivoňka Vaňková, Michaela Šebelová, Barbora Urbanová nebo Lukáš Vlček. Z dalších pak například starosta obce Tetín a člen královéhradeckého předsednictva STAN Matěj Hlavatý.

Naopak členové předsednictva Martin Půta a Jana Krutáková již své pozice obhajovat nechtějí.