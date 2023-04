Bek nebude usilovat o post eurokomisaře. Přesun na resort školství mu cestu do Unie znemožňuje

Současný ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN) by se měl přesunout do čela resortu školství. Doposud se o něm ale mluvilo jako o možném aspirantovi na křeslo příštího eurokomisaře za Česko. „Pokud budu jmenovaný ministrem školství, znamená to pro mě, že se tomu budu věnovat naplno. V takovém případě bych chtěl obhajovat senátní mandát na Brně-městě, a nikoliv se ubírat do evropských struktur,“ řekl pro iROZHLAS.cz. Praha 13:52 27. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mikuláš Bek | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Bek považuje za logické, že ve chvíli, kdy se přesouvá do čela resortu školství, bude tam na celý zbytek funkčního období vlády, tedy do roku 2025. „Není možné tam jít s tím, že za rok člověk odejde. Musí tam jít s ambicí mandát dokončit a že změny, které bude připravovat, bude také realizovat,“ vysvětloval.

Pro iROZHLAS.cz uvedl, že neuvažuje o tom, že by kandidoval ve volbách do Evropského parlamentu, které se uskuteční příští rok v květnu, což už ve středu komunikovala jeho mluvčí Veronika Lukášová. Bek nicméně nyní řekl, že prý už nepřemýšlí ani o nominaci na eurokomisaře.

„Pokud budu jmenovaný ministrem školství, znamená to pro mě, že se tomu budu věnovat naplno tak, abych co nejvíc ze svých záměrů realizoval. Vede to také k úvaze, že bych v takovém případě chtěl obhajovat senátní mandát na Brně-městě, a nikoliv se ubírat do evropských struktur,“ popsal.

Bek byl jedním z možných kandidátů na nástupce současné eurokomisařky Věry Jourové (ANO). Bekovo jméno se skloňovalo v souvislosti s českým předsednictvím v Radě EU, během kterého mimo jiné zastupoval členské státy v Evropském parlamentu.

Bek už v prosincovém rozhovoru pro iROZHLAS.cz připustil, že by se chtěl zapojit do nadcházejících evropských voleb. Později na dotaz, zda přemýšlí právě o postu v Komisi, odpověděl neurčitě.

„Zvažuji, že bych se ucházel o nominaci STAN na roli budoucího komisaře. Ale zatím o tom neproběhlo žádné oficiální jednání, předpokládám, že se to bude dít v následujících týdnech a měsících. První etapou je postoj STAN, druhou etapou by byl postoj koalice s Piráty a následně celé vládní koalice. Dokud tahle jednání neproběhnou, tak jakákoliv debata o dalších podrobnostech by byla čirou spekulací,“ komentoval.

Později už byl konkrétnější. Serveru Euractiv prozradil, že by se Česká republika měla z jeho pohledu v Komisi ucházet o portfolio pro soudržnost a reformy – čili kohezní fondy, které mají za cíl snižovat rozdíly mezi jednotlivými unijními regiony.

‚Nutné výhybky‘

Bek nyní přiznává, že o postu eurokomisaře uvažoval. Zároveň však dodává, že situace na ministerstvu školství se vyvinula jinak, což si vyžádalo změnu priorit. Poté, co přijal nominaci, své stranické kolegy ve STAN ubezpečil o tom, že se agendě resortu bude naplno věnovat.

„Jít na ministerstvo školství teď nezbytně implikuje výhybku, která vede jinam než do evropských institucí,“ řekl pro iROZHLAS.cz.

Jak se uvnitř vlády, konkrétně u Starostů, kteří by podle koaliční dohody měli nominovat příštího českého komisaře, posouvá debata, nechtěl Bek vůbec spekulovat. Tvrdí, že k oficiálním jednáním uvnitř hnutí dosud nedošlo.

Jména, která zazněla v uplynulých týdnech v médiích, považuje za jakési „vypouštění balónků“ různých adeptů. „Stranická grémia o tom nikdy nejednala. Možná si o tom mohli povídat členové hnutí STAN mezi sebou,“ připustil pouze.

V tuto chvíli se naplno řeší příprava voleb do Evropského parlamentu, kterou je pověřen někdejší poslanec Jan Farský.

Ani zmíněných – zatím – vnitrostranických debat se Bek nyní účastnit nehodlá. Pro iROZHLAS.cz uvedl, že „pokud úspěšně přežije rozběh na ministerstvu školství“, jako aktivní účastník a možný adept v nich figurovat nebude. Dodal však, že až začne nominační proces na příštího eurokomisaře, bezpochyby se ho bude účastnit ze své pozice v celostátním výboru Starostů.

Ministerstvo zůstane

Poté, co odcházející ministr školství Vladimír Balaš doporučil Beka, který zastává funkci ministra pro evropské záležitosti, začala ze strany opozice zaznívat kritika na činnost jeho resortu.

Karel Havlíček

@KarelHavlicek_ Pozice ministra pro EU byla, navzdory našemu předsednictví, zbytečná. Agendu by zvládl ministr zahraničních věcí, premiér a rezortní ministři. Ale jmenovat ministra pro EU po našem předsednictví je už úplná zvrhlost. A výsměch všem, kterým vláda káže, jak se musí šetřit. 19 256

Bek je však na kritiku zvyklý, podotýká, že ji slýchal i po celou dobu českého předsednictví. Ohrazuje se vůči ní: „Z pohledu daňových poplatníků je úplně jedno, jestli evropskou politiku koordinuje státní tajemník nebo ministr. Levnější je ministr, protože platy náměstků mohou být vyšší než ministrů, protože ti nedostávají žádné odměny. Když se to zjednoduší, z pohledu (státní) kasy je to jedno.“

Poznamenává však, že pro fungování vlády je výhodnější mít samostatné ministerstvo. Díky tomu se totiž může evropská perspektiva uplatňovat i při rozhodování kabinetu. „Myslím, že je lepší, když je ministr, protože vstupuje jako rovnocenný partner do jednání vlády a má hlasovací právo,“ argumentuje Bek.

Serveru iROZHLAS.cz potvrdil, že ministerstvo pro evropské záležitosti zůstane funkční. Opřel se o znění koaliční smlouvy, ve které stojí, že je resort platný po celé úřadující období vlády. V čele tohoto ministerstva bez portfeje by nyní měl usednout dosavadní náměstek ministerstva zahraničních věcí Martin Dvořák (STAN).