Bek bude kandidovat do Senátu. Mám šanci vyhrát, říká rektor Masarykovy univerzity

Rektor brněnské Masarykovy univerzity bude na podzim kandidovat do Senátu. Potvrdil to pro server iROZHLAS.cz. O senátorské křeslo chce bojovat jako nezávislý kandidát s podporou nejméně čtyř stran. Bek hodlá kandidovat v obvodu Brno-město. Senátorkou je tam Eliška Wagnerová zvolená za Zelené, která už znovu kandidovat nebude. Pokud se Bek stane senátorem, bude třetím rektorem Masarykovy univerzity v řadě, který zamíří do vysoké politiky. Brno 12:59 26. února 2018

Rozhodl jste se, že budete kandidovat do Senátu?

Ano, včera padlo z mé strany jasné rozhodnutí. Dohodli jsme na půdorysu koalice, kterou ještě musí posvětit vnitřní grémia těch čtyř stran. Ještě vyjednáváme s Piráty. Pracujeme také na koaliční smlouvě, která by zafixovala detailní technické podmínky kandidatury.

Mikuláš Bek Třiapadesátiletý Mikuláš Bek stojí v čele brněnské Masarykovy univerzity téměř sedm let. Narodil se v dubnu 1964 ve Šternberku. Vystudoval hudební vědu na Filozofické fakultě dnešní Masarykovy univerzity. V roce 2004 pak v tomto oboru získal titul docent. Působil na Londýnské univerzitě, na Masarykově univerzitě pracoval mimo jiné jako prorektor pro strategii a vnější vztahy. Druhou největší univerzitu v Česku vede od září 2011. Je autorem nebo spoluautorem několika desítek odborných publikací z oboru muzikologie.

Jakou formou vás tyto strany, tedy ODS, STAN, TOP 09 a Zelení, podpoří?

Do Senátu se dá podle zákona kandidovat dvěma způsoby. Buď jako zcela nezávislý kandidát, kdy musíte sbírat hlasy voličů, nebo vás může navrhnout politická strana nebo koalice. Já jsem vyjednával o koaliční podpoře, aby byla širší než podpora jedné strany. A včera jsme dosáhli dohody.

Proč nejméně čtyři strany, a ne jen jedna?

Nejsem vyhraněný straník. A v současné politické situaci je potřeba, aby jasně demokraticky orientované strany ve volbách pokud možno spolupracovaly. Bez širší politické podpory se ty volby vyhrát nedají. Jsem rád, že jsme se dohodli na formátu, který je vůči podporujícím subjektům férový.

S kým ještě kromě Pirátů jednáte o podpoře?

Nebudu už asi jednat o podpoře, spíš bych si rád vyjasnil vzájemné vztahy s dalšími stranami, pokud jde o druhé kolo senátní volby. Nebudu je vyjmenovávat, protože by to bylo bez domluvy s nimi, ale setkání mám ještě domluvená s nejméně dvěma stranami. Už takto je ta koalice poměrně široká a hledání zájmových průsečíků je poměrně komplikované. Poslední otevřená věc v tuto chvíli jsou Piráti, takže buď mě podpoří čtyři strany, nebo jich bude pět.

Pokud byste byl zvolen, jaké budou vaše tři priority, kterým byste se chtěl v horní komoře věnovat?

Nepochybně se dá ode mě očekávat, že to bude oblast vzdělávání a vědy, to je první věc. Druhou věcí je otázka elektronizace státní správy. A třetím tématem je otázka evropských strukturálních fondů, protože jsme univerzita, která má v této oblasti opravdu hodně velkou zkušenost. Cítím, že v tomto mám kompetenci, kterou bych mohl využít.

Senátní volby se budou konat letos na podzim. Ve funkci rektora Masarykovy univerzity ale skončíte až příští rok. Stihl byste se věnovat oběma funkcím najednou, kdybyste senátorský post získal?

Domnívám se, že ano, fakticky je ten překryv půlroční. Jak znám situaci řady senátorů, kteří souběžně působí nadále ve svých občanských profesích, tak se domnívám, že půlroční překryv je možný. Pokud bych byl na podzim zvolen v senátních volbách, tak bych usiloval o určité uspíšení rektorské volby na naší univerzitě tak, aby bylo po novém roce co nejdříve jasné, kdo bude stát v jejím čele. Aby bylo předání agendy co nejplynulejší.

Znáte už některé své protikandidáty, se kterými se v obvodu Brno-město v senátních volbách utkáte?

Zatím znám z médií jediné jméno, a to je pan Špilar (Jan Špilar, brněnský kadeřník), kterého hodlá nominovat strana lidová. Byť ani tam není rozhodování asi definitivní.

Myslíte si, že byste ho mohl ve volbách porazit?

Do volby bych asi nešel, kdybych neviděl reálnou šanci, že vyhraji. Jít do předem ztracené volby bych považoval za úplný nesmysl. Takže si myslím, že ho mohu porazit. Na druhé straně je to ale respektabilní kandidát a soupeř, kterého si osobně vážím.

