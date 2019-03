Faltýnkovo vysvětlení v kauze Kapsch je opravdu bizarní, tvrdí pirát Ferjenčík

Parlamentní opoziční strany chtějí, aby se debata o roli prvního místopředsedy hnutí ANO a předsedy klubu Jaroslava Faltýnka vrátila na půdu Poslanecké sněmovny. Podle poslance České pirátské strany Mikuláše Ferjenčíka jim totiž stále chybí odpovědi na důležité otázky. INTERVIEW PLUS Praha 20:49 19. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mikuláš Ferjenčík | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

Faltýnek tvrdí, že aktuální dění kolem tendru na výběr mýtného je politický boj. V jeho bytě prováděli policisté domovní prohlídku a zasahovali i na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) nebo ve firmě Kapsch.

„Chceme znát odpovědi na osm konkrétních dotazů. Hnutí ANO ani Faltýnek se k nim ale vůbec nevyjádřili,“ řekl Ferjenčík v Interview Plus.

Poslechněte si celé Interview Plus Jana Bumby

Ke konci března tak budou Piráti chtít odpovědi na to, jestli Faltýnek hrál nějakou roli prostředníka, z jakého titulu vůbec v celé kauze figuruje nebo „jak dospěl k uspořené částce, když se o tom do té doby nikde nepochlubil, což je u politika velmi překvapivé“.

Bizarní vysvětlení

Faltýnkovo vysvětlení, kdy měl konat v rámci záchrany tendru, proti odvolání ministra Dana Ťoka (za ANO) z vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD) nebo skutečnost, že si mandát vzal sám, jim prý ale určitě nestačí.

„To je úplně bizarní vysvětlení. Když tady máme nějaké ministerstvo dopravy a ministra, který má něco v agendě, tak se do jednání - a bez jeho vědomí - vloží předseda poslaneckého klubu. To je ale zcela nesouvisející funkce. A ten pak začne domlouvat schůzky mezi ÚOHS a firmou Kapsch.“

Ferjenčík by očekával, že to celé bude koordinovat ministr dopravy, ze schůzek budou pořízeny zápisy a tak bude i dohledatelné, v jaké roli kdy kdo vystupoval. „A ne, že se to bude dít pokoutným způsobem,“ dodává.

Jaroslav Faltýnek k tomu už dřív řekl: „Hrozila ostuda, že to hnutí ANO nezvládlo. Tyto důvody mě osobně vedly k tomu, že jsem jako místopředseda hnutí do této věci vstoupil.“

Co kdyby podobný problém hrozil Pirátům? Nepostupoval by stejně? „To rozhodně ne,“ odpovídá poslanec.

„U nás to funguje tak, že se vedení demokraticky radí. Nedovedu si představit, že i kdyby kolega z úplně jiné gesce, kterou nemám na starosti, potřeboval poradit, tak bych to já začal řešit po vlastní linii. Bez konzultace a koordinace a jen proto, že jsem se tak rozhodl. Je to absurdní a doufám, že se to u Pirátů nikdy dít nebude.“

Zásah do státní správy

Piráti jsou v Poslanecké sněmovně od října 2017. Je podobné zasahování politiků běžné? „Bohužel ano,“ říká Ferjenčík.

Zákulisní dohody se prý dějí u tajných voleb zástupců nejrůznějších mediálních rad, státních firem nebo třeba do Všeobecné zdravotní pojišťovny. „To jsou politická rozhodnutí. Problém je, když už to vstupuje do fungování státní správy a úřadů, které mají být z povahy věci nezávislé. Tady by měla být veřejná evidence.“

Ferjenčík si představuje vznik evidence schůzek všech lobbistů tak, jak to mají zavedeno Piráti. „Teď bychom zpětně mohli dohledat, jestli Faltýnkův příběh sedí s evidencí. Dnes se musíme spoléhat na tvrzení jednotlivých aktérů, na policejní odposlechy, které unikají za podivných okolností… Je prostě podivné, že předseda poslaneckého klubu ANO působí jako prostředník mezi firmou Kapsch a ÚOHS, který má být nezávislý. Je to za hranou.“

„Když se něco podobného stane u předsedy nejsilnějšího klubu ve státě, tak bychom museli být pštrosové, kteří strkají hlavu do písku a předstírají, že se nic neděje,“ dodává Mikuláš Ferjenčík závěrem.