Roll z Milionu chvilek: Minář jde do politického boje, už ho nemůžeme brát jako jednoho z nás

Milion chvilek pro demokracii se dlouhodobě profiluje jako apolitický spolek, jeho dosavadní šéf Mikuláš Minář se ale rozhodl, že vstoupí do politiky. V čele ho nahradil pětadvacetiletý Bejnamin Roll, který podle svých slov politické ambice nemá. Co teď musí spolek udělat? „Je potřeba lidem ukázat, že nejsme totožní s Mikulášem a nic se pro nás nemění,“ říká v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha 16:41 30. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Benjamin Roll při projevu na Letné | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak dlouho jste o Minářově plánu věděl?

Řešili jsme to už předtím. Že je rozhodnutí tak vážné, vím zhruba měsíc. Rozdělili jsme si, že přeberu jeho úlohu v týmu a teď je to oficiální, když mě spolek zvolil předsedou.

Co jste mu na to řekl?

Je to jeho volba a nechci ji hodnotit. V příběhu posledních dvou let ale dává smysl. S čím nakonec přijde, už je na něm.

Teď se z vás tedy stane hlavní tvář spolku?

Byl jsem o víkendu zvolen předsedou a s tím je spojena tato role. Je však potřeba ukázat, že to nikdy nebylo jen o jedné osobě a dostat do popředí i ostatní lidi, ukazovat příběhy z regionů. Jsou tam lidé, kteří sami začali něco tvořit například v prostředí, kde o nějakou aktivitu úplně nebyl zájem.

V rozhovoru pro Deník N Minář řekl, že se „sice nerovná Milionu chvilek, nicméně bude to něco, co s ním bude asociováno“. Neoslabí „apolitický“ spolek, když bude spojovaný s politickým hnutím?

Mikuláš samozřejmě nemůže zapřít sám sebe, svoji historii a svůj příběh. Nicméně my se k němu musíme stavět jako k ostatním politikům.

Minář skončil v čele spolku Milion chvilek. Chce vstoupit do politiky s novým hnutím Číst článek

A budete se tak k němu stavět?

Budeme. To ale musí ukázat naše kroky. Musíme to tak udělat a je to tak dobře. Nemůžeme ho brát jako jednoho z nás, protože on jde do politického boje.

Naše činnost je od začátku založená na tom, že nepodporujeme strany a nenadržujeme žádné konkrétní partaji.

Bude těžké ho takhle odstřihnout, když jste kamarádi?

Myslím, že to tak těžké nebude.

Je tady možnost, že nějakou stranu před příštími volbami podpoříte?

Ne, Milion chvilek žádnou stranu nepodpoří.

Ani tu Minářovu?

Ani tu Minářovu.

Jako k ostatním politikům?

Narazil jsem na sociálních sítích na kritiku z řady vašich fanoušků. Podle nich jde Minářovi o moc, je sobec… Může vám jeho vstup do politiky ublížit v očích lidí, kteří vás dlouhodobě podporovali? Kteří vám právě tu apolitičnost věřili…

Teď je prostě potřeba ukázat, že nejsme totožní s Mikulášem a pro nás se nic nemění. Těm, kteří situaci vidí jinak, je potřeba dokázat, že ve spolku bylo vždy víc lidí, hlavní vize se nemění a nadále budeme dělat to, o co jsme se vždycky snažili. Tenhle rok bude pro naši společnost klíčový a myslím, že ukáže potřebu demokratické sítě.

Pozvali byste Mináře jako řečníka na demonstraci?

Jak jsem říkal. Budeme se k němu chovat jako k ostatním politikům.

Takže když budete zvát ostatní, pozvete ho?

No. Ale myslím, že teď stejně není žádná demonstrace v plánu, takže to nebudu asi dál vymýšlet, protože bude záležet na situaci. Pokud budeme zvát politiky, můžeme jeho pozvání zvažovat, ale on je zároveň v jiné pozici než opoziční politici, protože není ve sněmovně, takže je to složitá otázka.

Mikuláš Minář (na snímku s deskami) si chystá projev na Václavském náměstí. Vedle něj (v klobouku) stojí místopředseda Milionu chvilek pro demokracii Benjamin Roll. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Když se mu v politice nezadaří, může se do Milionu chvilek ještě vrátit, nebo je ta cesta už zavřená?

Myslím, že návrat úplně reálný není. Měl by však sám naznat, že to není dobrý nápad.

Pokud by do takové iniciativy, jako je Milion chvilek, šel aktivní politik, nedávalo by jeho znovuzapojení smysl. I kdyby jím pak už nebyl, tak by se pak těžko vracel do původní role.

Nepřidám se k němu

V pondělí jste řekl, že „Milion chvilek je občanská iniciativa a jako taková nebude kandidovat ve volbách“. Nestane se ale to, že část členů postupně přejde do Minářova hnutí?

Mikuláš mi říkal, že nikoho přetahovat nechce. Samozřejmě jde o osobní rozhodnutí každého člena. Pokud se k němu někdo ze spolku přidá, bude to přirozené. I v minulosti se dělo, že někteří z regionálních organizátorů odcházeli ze spolku a kandidovali ve volbách. Připadá mi, že zrovna tohle jsme chtěli. Ve chvíli, kdy někdo vidí svou budoucnost v politice, však opouští Milion chvilek.

Není šance, že se za půl roku k Minářovi přidáte vy?

Já určitě ne. Vidím obrovský význam v tom, aby tady něco jako Milion chvilek bylo. Chtěl bych sehrát roli v rozšiřování povědomí o občanské společnosti a chci dál zůstat na občanské rovině. Svoji osobní budoucnost vidím v roli evangelického faráře, politika mě vůbec neláká.

Takže není žádná šance, že za chvíli také založíte svoje hnutí, nebo se přidáte k někomu jinému?

Ne, rozhodně ne.

Minář pro Deník N řekl, že „Milion chvilek nestojí a nepadá s tím, kdo je zrovna předsedou“. Neodchází ale Minář i kvůli tomu, že se potenciál spolku už vyčerpal?

Myslím si, že ne. Spíš jde o to, co Mikuláš teď vnímá jako nějaký svůj důležitý záměr. Během působení ve spolku jsme si řekli, že nejde už jen o změnu politického vedení státu, ale jsou tu ve společnosti hlubší problémy, na kterých můžeme pracovat občansky zespodu.

Mikuláš se rozhodl, že pro něj dává smysl jít do politického boje, aby mohl přispět změně a urychlit ji. To už je jeho rozhodnutí. Stále se nemění nic na tom, o co spolek usiloval. Pro budoucnost demokracie je význam aktivních občanů nedocenitelný. A to nepadá ani s odchodem Mikuláše, ani s tím, že je zrovna premiér Andrej Babiš (ANO). Jde o něco, co se musí stát standardem.

Minář skončil v čele spolku Milion chvilek. Chce vstoupit do politiky s novým hnutím Číst článek

Takže myslíte, že máte nadále sílu na to, abyste zaplnili Letnou? Pokud samozřejmě přihlédneme k tomu, že by to teď omezil koronavirus.

Tohle spolu ale dost souvisí. Nejde jen o to, že musíme brát zřetel na zdravotní hlediska, ale zároveň je problém, co by bylo rozbuškou. Ve společnosti je i kvůli pandemii rozplizlá nálada.

Velká demonstrace vždycky potřebuje nějaký impulz. Vždycky jsme se snažili naštvání a frustraci přetavit v pozitivní náladu a odhodlání začít něco dělat. Děje se hodně dílčích věcí, na které je potřeba upozorňovat – nekoncepční řešení, chaotická komunikace, nouzový stav.

Je ale otázka, zda bude něco tak zásadní, jako ohrožení justice v loňském roce. Aktuální je střet zájmů, uvidíme, jak se Evropská unie postaví k auditům, ale to zatím není jisté.

Kvůli epidemii tedy máte svázané ruce?

Protesty asi možné nejsou, ale zároveň je to pro nás příležitost najít a formulovat věci, které se předtím děly mimo demonstrace. Vždycky jsme kladli na srdce všem demonstrantům, že hlavní je každodenní práce, aktivity a rozvíjení občanů v regionech. To je hodně náročné, ale právě na aktivních lidech v regionech bude záviset výsledek dalších voleb.

Celé září jsme se snažili upínat pozornost ke krajským volbám, aby k nim lidé přišli.

Daří se to?

Podařilo se rozeslat všechny možné materiály, po republice proběhla řada akcí menšího formátu. Do budoucna má význam se takovými tématy zabývat. Jako třeba něco na obranu veřejnoprávních médií.

A jak si to představujete?

Nejde zatím o nic konkrétního, ale v příštích letech půjde o bude velké téma. Bude se volit do mediálních rad, bude tam hrozit, že tam převládnou lidi, kteří je budou chtít ovlivnit nějakým směrem. Chtěli bychom masově vysvětlit, proč je důležitá jejich nezávislost. Tady vidím prostor pro nějakou takovou aktivitu. Milion chvilek může propojovat lidi. Je potřeba mluvit s lidmi, kteří mají jiný názor.

O tom ale mluvíte dlouhodobě, že chcete mluvit s lidmi s jiným názorem, než máte vy. Proč se to nedaří?

Teď je snad prostor se tomu věnovat nějak systematicky. V budoucnosti by mohla vzniknout nějaká iniciativa, která by se této problematice věnovala přímo. Aktivně bychom vyjížděli a dávali našim příznivcům návod, jak mluvit s lidmi s jiným názorem. A ne ve smyslu přesvědčování, ale obecně ve smyslu mluvit spolu. Je tady nedůvěra mezi jednotlivými tábory v naší roztříštěné společnosti. Teď jen házím nápady.

CVVM: Polovina Čechů Milion chvilek nepodporuje a nedosáhne podle nich cílů demonstrací Číst článek

Zajímá mě, jestli máte teď do konce roku nějaký konkrétní plán.

Úsilí směřujeme k volbám. Uvidíme, jak dopadnou. Sledujeme ale i vyjádření Evropské komise ke střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Máme pocit, že pak bude potřeba rychle zareagovat. Jsme na značkách, ale je otázka, zda epidemiologická situace umožní setkávání. Dál budeme informovat o důležitých tématech.

Nemáte tedy pocit, že spolku dochází dech?

Nejsou tolik mediálně vidět naše aktivity, tak to tak možná může působit. Zároveň je ale víc a víc lidí navázaných na tvrdé jádro spolku. Když byla Letná, tak ji viděli všichni, ale o pořádání se staralo pět lidí. Teď máme několik desítek aktivních členů po celé republice a podle mě má spolek do budoucna velký potenciál.