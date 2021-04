Aktivista Minář si dal bobříka mlčení. Mlčí i o penězích, které získalo od dárců jeho hnutí

Jako základní stavební kámen dobrých politiků zmiňovalo hnutí Lidé PRO Mikuláše Mináře „transparentnost“. Po zveřejnění informace o tom, že spolek podle transparentního účtu utratil téměř šest milionů korun, se jeho klíčoví představitelé odmlčeli. „Mám teď veřejného vystupování asi na nějakou dobu dost,“ odepsal Minář na žádost o rozhovor pro server iROZHLAS.cz. Praha 7:45 10. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mikuláš Minář | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Vím, že má promyšleno to, co dělá. A vím, že má jednu vlastnost, která je k nezaplacení – je to spravedlivý člověk.“ To říkal o Mikuláši Minářovi expremiér Petr Pithart, když v polovině loňského prosince vznikalo hnutí Lidé PRO.

To ale nakonec přežilo jen tři a půl měsíce, koncem března oznámilo, že končí a nepůjde do podzimních sněmovních voleb. Za dobu fungování „stihl“ Minář z transparentního účtu, který patří jeho spolku PRO ČR, utratit téměř šest milionů korun. Aktuálně na něm zůstává částka 72 073 korun.

„Peníze jsme nevyhodili z okna. Vynaložili jsme je maximálně účelně a přetavili je v masivní oslovování lidí v ulicích, na sociálních sítích, prostřednictvím newsletterů a dobrovolníků, k čemuž bylo zároveň třeba podpory nejrůznějších služeb v zázemí,“ napsal Minář na svém facebooku.

Za co přesně spolek peníze utratil? To zatím bývalý předseda Milionu chvilek nezveřejnil. Slíbil, že to udělá do konce měsíce. „Jakmile dokončíme uzavírací proces a vyúčtujeme všechny položky, zveřejníme rámcový přehled, kolik jsme za co vydali, aby to pro lidi bylo lépe představitelné,“ uvedl na sociální síti.

Z údajů na transparentním účtu, kam lidé posílali Minářovi peníze, se dá jen obecně vyčíst, že statisícové částky šly na mzdy, provoz a na vedení kampaně.

Hlavně transparentnost?

Ke zveřejnění vyúčtování ho vyzval i jeho bývalý spolupracovník David Ondráčka, který osmnáct let bojoval za transparentnost v nevládní organizaci Transparency International. Tu dokonce třináct let vedl.

A o transparentnosti se píše i v programovém základu Minářova hnutí. Několikrát. „Politici musejí jít příkladem. Být vzorem profesionality, odbornosti, transparentnosti, naslouchání, moderní komunikace a digitalizace. Totéž potom mohou žádat od úředníků veřejné správy,“ stojí například v bodě s názvem Profesionalita.

Přestože se na stránkách pyšnili otevřenou diskusí o programu, o financování nebo důvodech neúspěchu hnutí se Minář už bavit nechce. Nabídku rozhovoru, kde by mohl věci vysvětlit, nepřijal. „Přemýšlel jsem nad tím a myslím, že nyní není ten čas. Reflexe vyžaduje odstup a já nyní potřebuji nějaký čas na sebrání. Zkuste to případně po volbách,“ napsal serveru iROZHLAS.cz.

Na doplňující dotaz, že po hnutí zůstává dost otázek a zda by je přece jen nechtěl vysvětlit, opět přišla zamítavá odpověď. „Na některé z nich snad odpovídám na svém facebooku. Jinak se nezlobte, ale mám teď veřejného vystupování asi na nějakou dobu dost. Jak říkám, čas možná přijde, ale k tomu bude potřeba větší odstup než dva týdny.“

Peníze stále přicházejí

Minářův kolega Ondráčka nebyl o moc sdílnější. „Chci, aby bylo mocným vidět pod prsty a aby pravidla platila pro každého. To se dnes neděje a já vím, jak to zařídit,“ tvrdil přitom v prosincovém rozhovoru pro server iROZHLAS.cz.

Pod prsty hnutí, se kterým spojil své jméno, ale nechat nahlédnout nechce. „Vyjádřil jsem se na facebooku, více k tomu nemám co říct. Projekt bude vyúčtován a zpráva o financování bude zveřejněna,“ odpověděl na žádost o telefonický rozhovor.

Na účtu hnutí přitom peníze stále přibývají a nechybí ani slova podpory. „Nejen PRO začátek,“ připsal například Michal Hondl ke svému daru v hodnotě 312 korun.

Kromě toho ale chodí i extrémně nízké platby, které doprovází vzkazy od lidí, které Minářovo politické působení zklamalo. „Příspěvek na cestu do propadliště dějin, kdyby těch 6 mega, co vám lidi naposílali, bylo málo,“ vzkázal Radovan Sýkora.

Původně chtělo hnutí před účastí v říjnových sněmovních volbách nasbírat 500 tisíc podpisů, do konce března chtělo alespoň 100 tisíc. To se ale nepovedlo, svůj podpis nakonec připojilo jen necelých 40 tisíc občanů. Podle hnutí neúspěch způsobila hlavně koronavirová pandemie. Opatření proti ní totiž znemožnily plánovanou masivní kontaktní kampaň.

Představitelé hnutí a dobrovolníci ale dál chtějí přesvědčovat lidi k účasti ve volbách a podpoře aktuální opozice.