Minář: Jde nám o pravidla hry, aby se pískaly fauly, auty a ofsajdy. A Babiš je podle nás v ofsajdu

Pokud premiér Andrej Babiš (ANO) do konce roku nerezignuje, spolek Milion chvilek pro demokracii 7. ledna zveřejní termíny dalších protestů. V pořadu Dvacet minut Radiožurnálu to řekl jeho šéf Mikuláš Minář. Znovu zopakoval, že z jeho občanské iniciativy nebude politická strana, protože chce být nadstranická. „Jde nám o pravidla hry," vysvětlil. Praha 17:08 18. 11. 2019 (Aktualizováno: 18:02 18. 11. 2019)

„Slíbili jsme, že 7. ledna oznámíme termín dalších protestů. Budeme dál říkat, že tohle není v pořádku, a budeme se snažit, aby se to dozvědělo co nejvíc lidí,“ popsal Minář Radiožurnálu další plány spolku Milion chvilek pro demokracii pro případ, že premiér Babiš nesplní jejich ultimátum a do konce roku neodejde z vlády. „Když nerezignujete vy, tak nerezignujeme my,“ vzkázal šéf spolku.

Minář zopakoval, že nevyslyší výzvu šéfa hnutí ANO a ze spolku Milion chvilek pro demokracii se nestane politická strana. „Chceme bránit nadstranická pravidla, proto musíme být nadstraničtí. Jde nám o pravidla hry, aby se pískaly fauly, auty a ofsajdy. A pan Babiš je podle nás v ofsajdu,“ myslí si.

Minář v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu řekl, že respektuje výsledek voleb a že podle něj by stačilo, kdyby rezignoval Babiš a vznikla nová vláda na stejném půdorysu, jako je ta současná, jen s jiným premiérem.

„Myslím si, že každý by byl lepší, než pan Babiš. Jediný problém bych měl s panem Faltýnkem,“ popsal Minář. Na otázku, jestli by mu nevadil nějaký z členů hnutí ANO, který ale dříve působil v koncernu Agrofert, odpověděl: „Bylo by to jako z bláta do louže, ale ta louže bude menší, protože ty firmy alespoň nevlastní.“