Nestačí jen nadávat a fňukat, je čas zvednout zadky, vysvětluje Mikuláš Minář, proč chce jít do politiky

„Opoziční strany nevěří, že je možné oslovit nové voliče. Někoho, kdo volí hnutí ANO, nebo zklamané lidi, kteří nevolí. Oni mi to nevěří. A tak jim to nedává smysl," říká v Interview Plus bývalý předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář v reakci na kritiku, že založením nového politického subjektu jen dále roztříští politické spektrum. Interview Plus Praha 21:08 2. října 2020

„Když jsme za Milion chvilek lídrům opozičních stran položili otázku, co trápí voliče hnutí ANO a co jim nabízejí, tak se této otázce vyhnuli. Mám dojem, že ve skutečnosti vůbec nepřemýšlejí nad tím, co pro ty lidi můžou udělat. A ti lidé to prostě poznají,“ zdůrazňuje Minář ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Co bude programem nového hnutí? Poslechněte si celý rozhovor

Minář připouští, že nové voliče neosloví obecnou deklarací, ale konkrétními činy: „Ukážeme je v pravý čas. Ale bez toho, že se tahle země objede křížem krážem, že těm lidem budete naslouchat a skutečně se s nimi bavit a pochopíte jejich problémy, tak není možné je oslovit.“

Může ale voliče Andreje Babiše (ANO) získat na svou stranu člověk, který proti premiérovi organizoval demonstrace? „To je velké zjednodušení. Upozorňovali jsme na překračování moci a pravidel ze strany Andreje Babiše, ale vždy jsme vyjadřovali respekt jeho voličům – mají pochopitelné motivace, proč ho volí,“ vysvětluje Minář.

„Tito lidé jsou zklamaní z tradičních stran, z toho, co tu bylo předtím. Jsou zklamaní z kauz, odtrženosti od reality, nezájmu o obyčejné lidi, povyšování... Myslet si, že se vrátí k tradičním stranám, je naivní,“ upozorňuje.

Jeho nové hnutí bude mířit i na seniory, kteří tvoří voličské jádro hnutí ANO. „Důchody a důchodová reforma jsou důležité, ale není to celé jen o penězích. Možná je to mnohem víc o důstojnosti. Potřebujeme takové lídry, kteří ukáží, že i starší lidé mají v této zemi místo, že to není žádný odpad. Ukáží lidem, kteří nemají vysokou školu a bydlí v zanedbaných regionech, že se na ně myslí. Že globalizace a překotný technologický rozvoj je neohrožuje.“

Chci celospolečenské hnutí

Do politiky by chtěl Minář přivést nové, kompetentní lidi – už teď prý kolem sebe má desítky osobností. „Situace je velmi špatná. Směřuje k tomu, že znovu vyhraje hnutí ANO, a desítky osobností jsou odhodlány do toho jít,“ uvádí Minář, konkrétní jména ale zatím zveřejnit nechce.

Naslouchat lidem, řešit jejich problémy a přivést do politiky odborníky, to byly teze i hnutí ANO. „V tom smyslu Andrej Babiš říkal něco velmi správného. Tak, jak jeho marketingový tým vyhodnotil situaci, to není špatně. Špatně je to, že to nabízel oligarcha, který prosazuje svoje zájmy, privatizuje si zemi, je ve střetu zájmů a celá řada jeho slibů jsou lži,“ vysvětluje rozdíl Minář.

Sám nechce založit politickou stranu, ale hnutí: „V tom slově je pohyb, energie. Ne že se deset lidí spojí a řekne, že to tu spasí. Ale že vznikne celospolečenské hnutí za dosažení velké vize. Můj přínos může být v tom, že pro to nadchnu lidi, aby zahodili svůj cynismus a šli to zkusit,“ věří.

Energie nestačí

Připouští ale, že velká energie a nadšení nestačí – hnutí potřebuje i dobrý program, na kterém prý už celá řada expertů pracuje. Konkrétní ale Minář být nechce.

„Musí se spojit obyčejní lidé z manuálních profesí, byznysu, akademické sféry a odborníků. Stávající vláda odborníkům nenaslouchá, často jsou přitom ochotní pomáhat zadarmo. A místo aby rozhodovali oni, tak rozhodují byznysové zájmy a vlivové skupiny,“ kritizuje.

„Potřebujeme lepší Česko, ovšem to nám nezařídí žádný manažer, ale jen my sami. Musí se spojit stovky a tisíce obyčejných lidí a kompetentních odborníků. Už toho mám dost a nejsem sám, ale už nestačí jen nadávat a fňukat. Přišel čas zvednout zadky a jít to změnit,“ apeluje v Interview Plus Minář.

Zda vstoupí do politiky, se zakladatel a bývalý předseda spolku Milion chvilek pro demokracii rozhodoval několik měsíců – uvědomuje si prý totiž, že bude mít velké důsledky pro jeho osobní život a případně i pro celou zemi: „Pokud to skutečně myslíte vážně, tak to nemůže být žádná hurá akce: ‚Jdeme páchat dobro.‘“

„Kdyby se ukázalo, že tu potenciál není a nový projekt se bude plácat okolo 5 procent, tak potom to radši zabalíme. Mým cílem není se za každou cenu dostat do sněmovny,“ deklaruje.

