Poslanci Pirátů Mikuláši Peksovi nehrozí postih za výroky o zneužívání evropských dotací na adresu premiéra v demisi a šéfa ANO Andreje Babiše. Sněmovní mandátový a imunitní výbor v úterý s Peksou disciplinární řízení nezahájil. Výbor ale v usnesení vyzval všechny poslance, aby se v zahraničí zdrželi nevhodných výroků. Praha 16:21 22. května 2018

Mikuláš Peksa o Babišovi mluvil na pracovní návštěvě Švédska jako o premiérovi, který zneužívá a rozkrádá dotace a je trestně stíhaný. Babiš jeho slova považuje za urážku s ohledem na presumpci neviny. Pirátský poslanec se bránil slovy, že šlo o konstatování faktu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Peksovi za výroky o Babišovi postih nehrozí. Prohlásil, že premiér rozkrádá dotace. Jednání sledoval reportér Tomáš Jelen

Sněmovní mandátový a imunitní výbor ale v úterý jednomyslně rozhodl, že disciplinární řízení není na místě.

„Byli jsme si vědomi složitostí posuzování této záležitosti. Přijali jsme proto usnesení, ve kterém jsme vznesli určitý apel, aby všichni, kdo zastupují Českou republiku na mezinárodních fórech, si byli vědomi toho, že zastupují především Českou republiku, a neměli by se dopouštět věcí, které by ji mohli poškozovat,“ doplňuje předseda výboru Stanislav Grospič z KSČM.

Mikuláš Peksa řekl, že podobné stanovisko výboru očekával. Trvá na tom, že ve Švédsku jen shrnul fakta. Doporučení výboru, jak se chovat na zahraničních cestách, považuje za zbytečné.

„My jako Piráti jsme pro tyto situace, aby se to už neopakovalo, připravili kuchařku pro naše kolegy poslance, která jim má vysvětlit, jakým způsobem a co mají říkat o vládě v demisi v případě, že jsou v zahraničí,“ ukázal Peksa čtyřstránkový sešit, jehož všechny strany byly prázdné.

V disciplinárním řízení hrozí poslancům pokuta, a to až do výše jejich poslaneckého platu. Není to ale příliš časté. Výbor dříve uložil tuto pokutu například Davidu Rathovi (tehdy ČSSD) nebo Jiřímu Krátkému z ČSSD.