Obviněný politik by měl funkci opustit. Nemá ji za odměnu, míní pirátský europoslanec Peksa

Soud po více než pěti letech zprostil prezidentského kandidáta a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše obžaloby v kauze dotací pro Čapí hnízdo. Měla by se na politiky uplatňovat presumpce viny? „V politickém slova smyslu rozhodně ano. V případě, že jsou ve vážném podezření z trestného činu, měli by odstoupit," míní europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti). Praha 22:08 10. ledna 2023

„Pojem vážné podezření není jasný, jsem pro to, aby se dodržovala presumpce neviny,“ říká senátor Jiří Čunek (KDU-ČSL).

Peksa předpokládá, že podezření musí být vážné už ve chvíli, kdy je někdo obviněn policií. Proto by podle něj mělo být už obvinění důvodem k tomu, aby politik odstoupil. Čunek s tím nesouhlasí.

„Podívejte se, kolik případů je odloženo ještě ve fázi prověřování, pak je fáze obvinění a pak obžalování. Hranice mezi prověřováním a obviněním není u nás příliš jasně zřetelná, mnoho případů se dostane do fáze obvinění, pak jsou zase ukončeny. A mezi obviněním a obžalobou mnohdy uběhne mnoho let,“ vysvětluje lidovecký senátor.

Europoslanec zdůrazňuje, že tématem debaty není trestněprávní odpovědnost, ale politický vliv.

„Bavíme-li se o ministrech, premiérech a podobných politicích, nepochybně mají značný vliv na veřejnou sféru kolem sebe,“ naznačuje Peksa.

„V situaci, kdy jsou zároveň prošetřovaní orgány činnými v trestním řízení, se mohou pokoušet ten vliv nějakým způsobem využít a činnost těchto orgánů ovlivňovat. To je nežádoucí. Proto by měli svoji funkci minimálně dočasně – v případě, že jsou obviněni – opustit,“ zastává Peksa.

„Myslím, že to je férový požadavek, protože politik to nemá za odměnu. Ta funkce je vždycky z povahy věci službou lidem. A pokud ten člověk není v situaci, aby mohl lidem sloužit, tak by neměl na funkci trvat. Prostě neexistuje nárok na to být ministrem. A mít čistý štít je jedna z velmi důležitých vlastností, které by ministr nebo jakýkoliv jiný politik měl mít,“ konstatuje europoslanec.

Jednoduše vyřadit z politické scény

Čunek souhlasí s tím, že by měl být na politiky uplatňován vyšší požadavek morální integrity. Zároveň ale upozorňuje, že se z presumpce viny u politiků může stát nástroj, jak vyřazovat některé politiky ze scény.

„Můj případ nakonec skončil po třech letech tak, že Nejvyšší soud konstatoval mnoho porušení policejních orgánů proti Jiřímu Čunkovi a ne naopak. Byl jsem vicepremiérem a ministrem, kterému bylo sděleno obvinění. Já jsem ale neodstoupil, až když nejvyšší státní zástupkyně vrátila případ zpátky. A potom jsem zase nastoupil zpátky.“

„Ale to jsem byl asi první z nejvyšších ústavních činitelů, u kterého se takový příběh ukázal. A také se ukázalo, že policie chybovala. Trvale mě to poškodilo na mé pověsti nejen lidsky, ale i politicky. Mnoho zkušeností ukázalo, že se takto dá vyřadit z politické scény protivník velmi jednoduše,“ konstatuje starosta Vsetína.

Podle Peksy v právním státě v normální evropské zemi nelze úkolovat policii, aby náhodného politika obviňovala a hnala k soudu.

„Souhlasím s tím, že v České republice by měl fungovat právní stát, že policie by měla být nezávislá, měla by plnit svoji roli profesionálně a správně a je to nepochybně jedna z důležitých vlastností moderního státu. Samozřejmě asi není úplně jednoduché se do tohoto stavu dostat a Česko k tomu také jaksi kráčelo od nějakých počátků, které možná nebyly tak úplně slavné. Nicméně věřím tomu, že v současnosti můžeme mít důvěru v českou policii, justici a měli bychom se snažit tyto instituce dále kultivovat,“ říká Peksa.

