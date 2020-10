Úřady musí zohlednit vliv obchvatu Mikulova na životní prostředí. Soud podpořil ekology z Rakouska

Vyhověl tím žalobě rakouského spolku VIRUS, ke kterému se přidaly i české Děti Země. Obchvat Mikulova bude součástí dálnice D52 na Vídeň. Podle předsedy Dětí Země Miroslava Patrika české úřady nezohlednily vliv stavby na životní prostředí za hranicemi.

Dálnice z Brna na Vídeň povede mezi Pohořelicemi a Mikulovem po trase stávající silnice 52 Číst článek

„Rakouská dálnice naopak byla posouzena z hlediska vlivu na české území, a to řádným způsobem. Stěžovali si hlavně na to, že když vede dálnice z jihu na sever, tak vede i obráceně a to přeshraniční posouzení neproběhlo.“

Ředitelství silnic a dálnic chtělo na podzim žádat o povolení na stavbu obchvatu. Kvůli zásahu soudu teď nemůže.

„Krajský úřad Jihomoravského kraje podání kasační stížnosti zvažuje. Setrvává na názoru, že spolku VIRUS účastenství v územním řízení nenáleželo,“ uvedla mluvčí Jihomoravského kraje Monika Brindzáková.