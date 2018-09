Policisté v Mikulově našli uvnitř kamionu čtyři migranty. Zjišťují, jak se do auta dostali

Jak policie napsala v tiskové zprávě, cestoval řidič kamionu z Turecka. Po cestě si ničeho zvláštního nevšiml, ale na našem území nad ránem slyšel z nákladového prostoru podivné zvuky.

Přivolaní policisté po rozpečetění nákladového prostoru narazili na čtyři muže ve věku kolem 25 let, kteří o sobě tvrdili, že pochází z Afghánistánu.

Jak a kdy se do nákladového prostoru dostali, bude předmětem dalšího prověřování. Cizincům hrozí návrat do země, odkud přicestovali, případně do země, kde požádali o azyl.

Podle ČTK z policejních statistik vyplývá, že za celý loňský rok policisté v kraji chytili 97 lidí, letos jich od ledna do června bylo jen 19.