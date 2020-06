VIDEO: Komunistům někdo na řečnický pult promítl Miladu Horákovou. ‚Naprosto neseriózní,‘ zní z KSČM

Komunisté vystoupili na plánované tiskové konferenci po dvanácté hodině. Slovo si vzal šéf poslanců KSČM Pavel Kováčik, když se na jeho řečnickém pultíku objevila promítaná podobizna Milady Horákové.

„Upozornil nás na to kolega z našich novin, okamžitě také upozornil pracovníka tiskového střediska Poslanecké sněmovny,“ popsala pro server iROZHLAS.cz mluvčí KSČM Helena Grofová.

Dnešní tisková konference KSČM a Milada Horáková. pic.twitter.com/FJFK1fRFeq — Izabela Niepřejová (@Isobel_Izabela) June 16, 2020

Podle Grofové šlo o tři studenty, které přivedl šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Byli okamžitě vyvedeni, dodala. Kalousek uvedl, že za ním studenti přišli sami. Podle svých slov ale věděl, co chystají.

„Myslím si, že příští týden máme významné 70. výročí a významná výročí si máme vhodným způsobem připomínat,“ řekl.

Příští týden v sobotu uplyne sedmdesát let od popravy Horákové. Na otázku redakce, jestli mu něco takového přijde jako vhodný způsob, odpověděl: „Ano.“

‚Porušení demokratických principů‘

Podle Grofové by se ale něco takového už nemělo opakovat. „Je to naprosto neseriózní přístup a nerespektování demokratického principu, protože se to stalo na parlamentní půdě, kde mají všechny strany stejná práva. Myslím, že toto by se nemělo nikdy opakovat,“ reagovala za KSČM mluvčí strany.

Kováčika incident rozčílil: „Je před volbami, tak se používá kde co. Má tu panovat rovná příležitost, a jestli kdokoliv, kdo není ve sněmovně akreditován, si tu může dělat podobné demonstrace, tak to je určité porušení demokratických principů. Nemělo by to být. Tomu, kdo sem tyto lidi pustil na neexistující akreditaci, by se mělo dát najevo stejnou mincí, že to takhle nejde.“

„Až budou mít příště tiskovou konferenci kluci nebo holky od Kalouska, tak by se tam dalo promítat obrázky padáku nebo úryvky z filmu Kladivo na čarodějnice. Stejnou mincí oplatit a bude,“ doplnil Kováčik.

Reakce ze strany komunistů se ale Kalousek neobává. „Když tak nám mohou na pultík promítnout Mistra Jana Husa a budeme si kvit,“ prohlásil.

Milada Horáková

Právnička a národněsocialistická poslankyně Milada Horáková se za druhé světové války zúčastnila protinacistického odboje. Během druhé světové války ji proto věznilo gestapo.

Aktivně vystupovala i proti komunistickému režimu. Ve vykonstruovaném procesu byla 8. června 1950 odsouzena k trestu smrti za údajnou špionáž a velezradu. Popravena byla 27. června navzdory přímluvám osobností z celého světa.

Vazební fotografie Milady Horákové | Zdroj: Wikimedia Commons