Vandalové zničili na Kampě část výstavy o Miladě Horákové. Případem se zabývá policie

Někdo nám v noci zničil výstavu připomínající vraždu Milady Horákové a procesy 50. let. Odsuzuji tento šílený vandalský čin. Ukazuje se bohužel, že některým lidem není nic svaté. Takto zostudit památku obětí komunistické totality je pro mě naprosto nepochopitelné. pic.twitter.com/hyRka3z8Mk — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) August 10, 2020 V noci na pondělí někdo poničil panely z výstavy připomínající vraždu Milady Horákové a procesy 50. let v pražském parku Kampa. Případem se zabývají policisté. Vandalové se podle nich mohli dopustit trestného činu poškození cizí věci, za který v případě odsouzení hrozí až roční vězení. Na twitteru o tom informovali policie a Jiří Pospíšil, předseda správní rady Nadace Jana a Medy Mládkových – Museum Kampa. Praha 10:58 10. 8. 2020 (Aktualizováno: 12:01 10. 8. 2020)

„Odsuzuji tento šílený vandalský čin. Ukazuje se bohužel, že některým lidem není nic svaté. Takto zostudit památku obětí komunistické totality je pro mě naprosto nepochopitelné,“ uvedl Pospíšil, který je rovněž pražským zastupitelem a europoslancem za TOP 09.

Policejní mluvčí Hana Křížová ČTK řekla, že byly zničeny čtyři tabule. Muzeum podle ní předběžně vyčíslilo škodu na 10 až 20 tisíc korun.

Zničené jsou například panely o popravě Milady Horákové, nebo ty s informacemi o dalších procesech 50. let, řekl Radiožurnálu historik Petr Blažek, který výstavu připravoval. „Zůstal zachován jeden panel, kde jsou shodou okolností informace o vyšetřovatelích StB. Já jsem dělal za 25 let, co se tomu věnuji, docela hodně výstav. Nepamatuji si, že by někdy nějaká výstava byla poškozená takovým způsobem.“

Praha - Policisté se zabývají poškozením několika komponentů výstavy v parku Kampa. Celou událost prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu Poškozování cizí věci. #policiepha — Policie ČR (@PolicieCZ) August 10, 2020

Policisté zatím podle Křížové nikoho nezdrželi. Věc prověřili na místě a nyní budou studovat kamerové systémy a hledat svědky. Muzeum Kampa plánuje, že část výstavy alespoň symbolicky obnoví.

Výstava, která připomíná život političky Milady Horákové a zinscenovaný proces s ní i dalšími odsouzenými, byla na Kampě slavnostně zahájena 27. června. Na deseti panelech jsou dobové fotografie i historické dokumenty o rehabilitaci političky z roku 1989.

Milada Horáková byla oběšena před 70 lety, 27. června 1950. Byla jedinou ženou, kterou komunistická justice nechala z politických důvodů popravit.