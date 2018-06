Jmenování vlády na den památky obětí komunismu? ‚Omlouvám se, nebyl to úmysl,‘ řekl Babiš

Prezident Miloš Zeman jmenoval novou vládu v čele s premiérem a šéfem ANO Andrejem Babišem v Den památky obětí komunistického režimu. Komunisté před 68 lety popravili političku Miladu Horákovou. Kabinet ANO a ČSSD mají při hlasování o důvěře podpořit komunisté. Řada opozičních politiků tak termín kritizovala. Někteří z nich se pak zúčastnili i pietních akcí. Babiš i šéf ČSSD, ministr vnitra a zahraničí Jan Hamáček se za výběr termínu omluvili. Praha 12:51 27. 6. 2018 (Aktualizováno: 13:48 27. 6. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš a komunisty popravená politička Milada Horáková | Foto: Reuters/Národní filmový archiv | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pan prezident si datum nevybral. Navrhl buď úterý, nebo středu. A v úterý jsme ještě nebyli připraveni, protože zasedaly poslanecké kluby,“ vysvětloval ve středu na tiskové konferenci po prvním jednání nové vlády premiér Andrej Babiš.

Původní termín jmenování vlády byl podle něj 4. července, pak ale došlo ke změně. „Pan prezident chtěl, aby vláda vznikla do konce června, jak jsem k tomu na základě jeho žádosti zavázal,“ doplnil Babiš.

A zároveň připojil omluvu. „Určitě mě to mrzí, že to je dnešní datum. Určitě je potřeba připomínat, co se v minulosti stalo,“ uvedl. „Není v tom žádný úmysl, je to shoda okolností, která mě mrzí. Já se za to všem omlouvám. Nebyl za tím žádný špatný úmysl,“ uvedl.

Národ, který zapomene svou minulost, je nucen si ji znovu zopakovat. Proto prosím, nezapomínejme! Hlavně na statečné lidi, vlastence a demokraty jako byla Milada Horáková. pic.twitter.com/hfMmfG7nZC — Alexandra Udzenija (@UdzenijaAlex) 27. června 2018

Jmenování vlády na Den památky obětí komunistického režimu připadlo podle šéfa ČSSD a ministra vnitra a zahraničí Jana Hamáčka kvůli tomu, že všichni měli čas.

„Termín vznikl na základě možností jednotlivých aktérů. Jediným důvodem bylo opravdu to, že dnes v devět hodin měl prostor jak prezident republiky, tak pan premiér. Nic jiného v tom nebylo,“ podotkl Hamáček. „Mě to samozřejmě také mrzí. Určitě bychom byli raději za jiné datum,“ dodal.

Server iROZHLAS.cz požádal o reakci také prezidenta Miloše Zeman. Žádnou odpověď od mluvčího hlavy státu Jířího Ovčáčka ale dosud nedostal.

Jdu s hlavou vztyčenou... napsala před 68 lety Milada Horáková. To je odkaz, který je pro nás výzvou. jen nevím, zda jmenování první vlády s podporou KSČM po roce 1989 je znakem respektu ke všem obětem komunistické zvůle. pic.twitter.com/IMUBkNCkc5 — Marek Výborný (@MarekVyborny) 27. června 2018

„Jmenování první vlády, která je přímo podporována komunisty, v den obětí komunismu je symbolické. Považujeme to za výsměch obětem komunistického režimu,“ řekl novinářům šéf STAN Petr Gazdík.

Podle šéfa ODS Petra Fialy je zvolení termínu politicky nevkusné. „Trošku jsme doufali, že se aktéři chytnou za nos. Aby byla polokomunistická vláda, která se bude poprvé opírat o komunisty, jmenována v den popravy Milady Horákové, je něco symbolicky mimořádně špatného a politicky nevkusného," uvedl Fiala.

Pieta za Miladu Horákovou

Památku obětí komunismu u pomníku Olbrama Zoubka na Újezdě ve středu uctila více než stovka lidí. Řečníci připomněli političku Miladu Horákovou, od jejíž popravy uplynulo 68 let. Místopředsedkyně Senátu Miluše Horská uvedla, že ji mrzí, že právě dnes je jmenována vláda, „která nás možná za potlesku komunistů odvede z EU“.

„Její předseda ze sebe těžko smyje spolupráci s StB,“ řekla také místopředsedkyně Senátu Miluše Horská. Podle dokumentů slovenského Ústavu paměti národa byl také agentem Státní bezpečnosti s krycím jménem Bureš. Babiš vědomou spolupráci s StB vždy popíral a proti nařčení se brání soudní cestou.

Podle Horské je špatně, že ve sněmovně je například zástupce pohotovostního pluku nebo lidé, „podle kterých se Milada Horáková přiznala“.

Právě teď na Újezdě připomínáme oběti komunistického režimu. Nedaleko odsud, na Hradě, prezident jmenoval vládu, která si půjde pro podporu ke komunistům. Paradoxní, smutné. pic.twitter.com/oJ5MSO0jlp — Miluše Horská (@milusehorska) 27. června 2018

Místopředseda sněmovny Vojtěch Pikal z Pirátů řekl, že oběti komunistů jsou i lidé, jejichž rodiny se kvůli emigraci rozdělily, kteří zemřeli při pokusu o přechod hranice, oběti znárodnění a další.

Akce se vedle zástupců Senátu a sněmovny zúčastnili arcibiskup pražský Dominik Duka, zástupci vlády, primátorka Adriana Krnáčová z ANO, zástupci místních částí Prahy a sdružení bývalých vězňů.

Pomník připomínající oběti komunismu byl dokončen v roce 2002. Připomíná památku 248 popravených, další 4500 lidí, kteří zemřeli ve věznicích a více než 200 tisíc odsouzených.

Památku Milady Horákové uctili během dne také například někdejší ministr spravedlnosti Robert Pelikán z ANO, politici z ODS nebo KDU-ČSL.

A sněmovna v úvodu středečního jednání držela minutu ticha, včetně komunistických poslanců. „Samozřejmě jakákoliv oběť zneužití moci si zaslouží úctu,“ napsal na twitteru Jiří Dolejš z KSČM.

Ministr spravedlnosti @RPelik dnes ráno položil květinu u pomníku Milady Horákové. Byl to jeho poslední akt ve funkci. pic.twitter.com/EUcDl9cwkx — MSp ČR (@SpravedlnostCZ) 27. června 2018

