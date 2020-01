Neříkám tam: ‚Nechoďte na mamograf,‘ tvrdí žena z poplašného videa o vyšetření rakoviny prsu

Figurovala ve videu, kvůli kterému ministerstvo zdravotnictví podává trestní oznámení. Milena Matoušová v něm tvrdí ženám, že neexistují žádné důkazy, že mamograf může lidem zachránit život. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky se ale za posledních patnáct let, kdy je takové preventivní vyšetření organizované, snížila úmrtnost na onemocnění o třicet procent. Protagonistka se brání tím, že informace má od zahraničních lékařů. Rozhovor Praha 7:42 24. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protagonistka videa Milena Matoušová. | Zdroj: facebook Akademie celostního zdraví

Kde jste získala informace k tomu, že pro ženy není prospěšné, aby chodily na mamograf?

Jak jste to poznala, že to říkám? Sdílím tam svoji vlastní zkušenost, nikde tam neříkám: „Nechoďte na mamograf.“

Říkáte tam ale, že není žádný rozdíl mezi tím, když si žena vyšetřuje ňadra pohmatem, a když jde na mamograf?

Tak se zeptejte nějakého lékaře…

‚Mamograf prevence není.‘ Ministerstvo podá trestní oznámení kvůli poplašnému videu o rakovině prsu Číst článek

To jsem se ptala. Předsedkyně Asociace mamodiagnostiků Miroslava Skovajsová mi napsala, že mamograf je jediná ověřená metoda, která zjistí rakovinu prsu v nehmatném stadiu.

Zjistěte si tedy, jaká je úspěšnost mamografických vyšetření…

Ale za posledních patnáct let, co se zavedlo organizované mamografické vyšetření, tak se snížila úmrtnost o 30 procent.

Je velký problém o tomhle diskutovat, protože všechny výsledky léků, vyšetření jsou směřované jedním směrem.

A to je vaše oficiální stanovisko?

Jaké oficiální stanovisko? Proč bych vám ho měla dávat? Voláte mi a na něco se mě ptáte. Teď na to nemám čas. Napište si tam, co chcete. Stejně to uděláte.

Takhle to ale přece nejde.

Tak se podívejte na ČT24, co tam vyběhlo. Je to snůška demagogie, lží a nepravd. Nebudu to s vámi řešit po telefonu. Mám svoji práci stejně jako vy a teď nemůžu. Napište mi e-mailem otázky a zodpovím vám je.

A byla byste schopná mi na ně odepsat během dnešního (rozhovor vznikl ve čtvrtek, pozn. red.) odpoledne?

Ne. Mám svoji práci, chápete? Mám svůj harmonogram, a protože vy, novináři, teď potřebujete něco řešit v zájmu své práce, tak potřebuju mít čas si to zařadit do svého harmonogramu. Třeba vám odpovím za 14 dnů.

Oslovení odborníci považují odrazování od preventivních prohlídek za nebezpečné. Miloslava Matoušová, která se tituluje jako redaktorka Akademie celostního zdraví, lidem ve videu vysvětluje, proč jsou podle ní preventivní vyšetření na mamografu zbytečná. Resort zdravotnictví se začal o případ zajímat na základě dotazu, který vznesla redakce iROZHLAS.cz.

Rozumím vám, ale to je pro mě bohužel strašně dlouhá doba.

Dneska se k tomu ale vyjadřovat nehodlám.

‚Není to český lékař‘

Můžete mi přesto odpovědět jen na jednu otázku? Kde jste sehnala informace, které ve videu prezentujete?

Můžete mi to napsat e-mailem?

Ale vy jste mi teď říkala, že mi na to nebudete v nejbližší době schopná odpovědět. Tak když už spolu tady chvíli mluvíme, tak se vás ptám na tuhle jedinou otázku?

Chcete, abych vám teď poslala nebo zjistila nějakou stránku? Samozřejmě, že to není český lékař. Samozřejmě, že je to někdo alternativní.

A to mě právě zajímá. Je tedy tohle vás komentář?

Tohle video jsem natočila před dvěma lety a všichni ho teď mají jako zdroj senzace, každé médium si tím zvyšuje svoji sledovanost. A já se z toho mám teď podělat, že vy dneska potřebujete moje vyjádření. Buď mě oficiálně o něco požádejte a budeme to řešit. Odpovím vám, nebo ne. Mějte se hezky.

Otázky poslal server iROZHLAS.cz Mileně Matoušové i do e-mailu.