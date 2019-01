Zemřel religionista a profesor teologie z Univerzity Karlovy Milan Balabán, bylo mu 89 let

V nedožitých devadesáti letech zemřel religionista, profesor a evangelický farář Milan Balabán. Radiožurnálu to potvrdil jeho kolega z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy Pavel Hošek. Balabán patřil od 50. let ke sdružení Nová orientace. To se snažilo o reformování poměrů nejen v církvi, ale i ve společnosti tehdejšího Československa. V roce 1975 mu režim zakázal sloužit mše, později podepsal Chartu 77.

Praha 15:52 4. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít