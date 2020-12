Po stopách korupční aféry soudce Sováka: policii zalarmoval soused z ulice

Tichá ulice s rodinnými domky v pražské Zbraslavi působí na první pohled spořádaně. V sobotu ji ale rozzářily policejní majáky a místním potvrdily to, o čem se prý už nějaký čas mluvilo: že se tu děje něco nekalého. Sousedé z oken sledovali, jak Milan Bíba, jeden z ústředních aktérů korupční kauzy kolem soudce Zdeňka Sováka, přijíždí namísto luxusním mercedesem v policejním autě. A jak s ním vyšetřovatelé následně provádějí domovní prohlídku. Praha 6:00 13. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šedý dům je Ladislava Kirschnera, ve žlutém pobývali Bíba s Mulénovou | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Invalidní důchodce Bíba měl podle policie jako prostředník svého přítele a dlouholetého soudce Vrchního soudu v Praze Zdeňka Sováka nabízet stavební firmě Metrostav, že za 50 milionů korun ovlivní v její prospěch odvolací rozsudek.

‚Mildí, možná mi to zlomí vaz.‘ Soudce Sovák si za ohnutý rozsudek podle policie vzal obraz Číst článek

Právě zde, v ulici nedaleko pražského okruhu, se podle vyšetřovatelů odehrála schůzka, na níž měl Bíba domlouvat výši úplatku s Ladislavem Kirschnerem. Bývalý policista, odsouzený za vydírání, bydlí ve stejné ulici jen o pár desítek metrů dál. Byl to on, kdo policii na vše upozornil.

‚Je to pro ně plivnutí‘

Svoji roli sehrál v korupční kauze i žlutý dům, odkud kriminalisté v sobotu vynesli desítky krabic.

Jakou roli? Bíba podle policie Metrostavu nadiktoval, aby mu stavbu, kde má trvalé bydliště jeho partnerka Charlotte Mulénová, zrekonstruoval. Firma měla dodat materiál za půldruhého milionu, na dalších 500 tisíc pak měly přijít stavební práce.

Bíba podle vyšetřovatelů dokonce převzal první část úplatku, což ale ve skutečnosti byly peníze od vyšetřovacího týmu. Mulénová následně 808 tisíc korun na pětačtyřicetkrát vložila na bankovní účet.

„Děda“ Sovák a „Mildíček“ Bíba, jak se navzájem označovali, šli podle policistů ve svých plánech ještě dál. Z policejních dokumentů, které iROZHLAS.cz prostudoval, vyplývá, že chtěli koupit nedaleké pozemky, na nichž si měl soudce nechat od Metrostavu postavit dům. „Je to pro ně plivnutí,“ zní doslova v odposleších.

Dům, který obývali Bíba s Mulénovou | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nekonečná rekonstrukce

Dvoupatrový žlutý domek je teď prázdný. A i když Bíba s Mulénovou bydleli v bytě v pražských Stodůlkách, na Zbraslavi je místní vídali často.

„Bývali tady pořád,“ líčí reportérovi iROZHLAS.cz soused. Šedesátník, který zrovna u otevřené garáže umývá své auto, prý s Bíbou sem tam prohodil pár slov. Mluví o něm jako o Mildovi, ale hned dodává, že to byl „očividný mafián“.

Do domu, který vlastní magistrát, se prý Bíba nastěhoval před dvěma lety. „Charlotte jsem tu viděl asi minulou středu, Milda tu byl naposledy v sobotu s policií, když dělali domovní prohlídku,“ pokračuje muž s tím, že od té doby se tu nikdo neobjevil.

‚Uloupnout si perníček,‘ odposlechli policisté soudce Sováka. Podle spisu plánoval, že ovlivní kauzu Rath Číst článek

„Včera večer tu troubilo nějaké auto, ale nikdo neotevřel,“ popisuje zážitek z úterý. Tohle je podle něj běžná praxe – k domu už roky přijíždějí auta, zatroubí, a otevře se jim brána. „Koukl jsem se z okna v obýváku, ale nemám tušení, kdo by to mohl být,“ krčí rameny.

Na sousedství s Bíbou a Mulénovou mu vadilo, jak dům pořád opravují. „Ten tu dělal takových věcí, to jsem se až divil. Vždyť ten dům ani nevlastní – je města. Navíc to vůbec nedávalo smysl, oni vždycky něco postavili a hned to rozbourali, vevnitř i venku,“ popisuje nekonečnou rekonstrukci.

„Dělali tu Ukrajinci, tak jsem jim říkal, co tu pořád mlátí i v neděli. Že už mě s**ou, jak tu dělají bordel. Říkali, že je Bíba divnej, že třeba třikrát opravovali a pak bořili koupelnu. Říkal jsem si, kdo to asi platí,“ vzpomíná o plot opřený muž.

O korupční kauze se dozvěděl z médií, dokonce si teď vzpomíná na události z léta. „Teď už to dává smysl, jednou v noci se tady Bíba a Kirschner sešli,“ ukazuje prstem na parkoviště, od něhož jeho dům dělí plot s brankou. „Spím s otevřeným oknem, tak mě rušili. Chtěl jsem jim tehdy říct, ať si dávají schůzky někde jinde, ne pod mým oknem,“ říká.

Podnikatel a bývalý policista odsouzený za vydírání Ladislav Kirschner | Zdroj: ČTK

Jak již bylo zmíněno, Kirschner s vyšetřovateli spolupracoval a svého souseda Bíbu udal. Redakci se s ním nepodařilo spojit. V jeho domě se svítilo, na zvonek ale nikdo nereagoval.

Ucpané odpady

„Tři roky. Tři roky tu stojí kontejner, každý týden naplněný novou sutí a nepořádkem ze stavby,“ ukazuje další soused na žlutý dům. Před opuštěnou stavbou opravdu stojí nákladní kontejner, po okraj plný odpadu.

Jeho žena po chvíli vystrčí hlavu z okna a začne vyprávět příběh o stavařích, kteří pořád dokola opravovali a bourali různé části domu. „Kroutili hlavou nad tím, že se Bíbovi nelíbila dlažba, tak ji museli dělat znovu a znovu. V tom baráku je už potřetí udělaná rekonstrukce,“ říká.

Proč kauza Rath nepoloží stavební gigant Metrostav: dceřinky i zakázky v zahraničí Číst článek

Proč se postarší manželé na rekonstrukci svých sousedů nezeptali? „Oni se s námi a s lidmi z ulice moc nekamarádili, spíš jenom tak na pozdrav. Měli od ostatních dost odstup,“ vysvětluje žena.

To potvrzuje i zaměstnankyně pobočky Českého rybářského svazu, který sídlí v ulici přímo naproti žlutému domu. „S paní Mulénovou jsem mluvila jen jednou. Říkala něco o tom, že musí v domě opravovat odpady, že je má nějaké špatné,“ vzpomíná.

„Hned jak přijel, začal se chovat, jako by byl bůhvíco. Hned bylo jasné, že s ním něco není v pořádku,“ mračí se při vzpomínce na Bíbu soused, který byl svědkem noční schůzky. „A Charlotte zatáhl do průšvihu, předtím to byla taková normální holka,“ říká a zavírá za sebou garáž.