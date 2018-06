Poslanec ANO Brázdil označil homosexuály za postižené. ‚Na svůj názor mám imunitu, omlouvat se nebudu,‘ říká

„Postižení lidé nemůžou být manželé a mít děti.“ Tak poslanec hnutí ANO Milan Brázdil reagoval v e-mailové korespondenci, ve které ho lékařka Vendula Svobodová žádala o schůzku k umožnění manželství homosexuálních párů. Server iROZHLAS.cz proto poslance oslovil, aby svůj kontroverzní výrok vysvětlil. „Na vyjádření svého názoru mám imunitu, omlouvat se nebudu,“ říká mimo jiné v rozhovoru zákonodárce z Olomoucka. Rozhovor Praha 6:00 28. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec hnutí ANO a lékař Milan Brázdil | Foto: Tomáš Frait / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Olomoucký poslanec ANO a lékař Milan Brázdil je jedním ze zákonodárců, kteří se podepsali pod návrh novely zákona, který by v Ústavě zakotvil manželství jako svazek muže a ženy. Jeho vznik iniciovali lidovci, zejména poslanec Marek Výborný (více čtěte ZDE) v reakci na usnesení vlády. Ta totiž minulý týden podpořila návrh, aby homosexuální páry mohly uzavírat manželství.

Lékařka Vendula Svobodová proto poslance, kteří podpořili ústavní návrh, oslovila. V hromadném e-mailu se snažila nastínit úskalí spojená se soužitím v homosexuálním svazku a současně zákonodárce požádala o osobní setkání, na kterém by mohli problematiku blíže probrat.

„Tento návrh se mě přímo dotýká a do budoucna mi uzavírá cestu do manželství s člověkem, kterého miluji a se kterým plánuji budoucí život i svatbu. Chtěla jsem proto najít někoho, kdo mi dovede sdělit, v čem je vztah dvou žen nebo dvou mužů horší, než vztah muže a ženy,“ popsala serveru iROZHLAS.cz Svobodová.

Poslanec Brázdil Svobodové odpověděl – podle e-mailové korespondence, kterou zveřejnil server Olomoucká drbna – následovně: „Můžeme se vidět, ale nemusíme. Já nejsem takový hňup za koho mne máte. Mimoňi jsou mimo a já jsem a zůstávám a zůstanu nohama na zemi. Postižení lidé nemůžou být manželé a mít děti.“

Brázdil serveru iROZHLAS.cz pravost výroku posléze potvrdil, nechtěl ho však příliš komentovat.

Text pokračuje rozhovorem s poslancem ANO Milanem Brázdilem:

Chtěla bych se vás zeptat na vaši e-mailovou komunikaci s lékařkou Vendulou Svobodou ohledně manželství homosexuálních párů. Psal jste to opravdu vy?

Než mi položíte otázky… Za to, že mám názor, že manželství má být mezi mužem a ženou a že jsem se připodepsal na novelu ústavního zákona, se strhla obrovská vlna lidí, kterým se to asi nelíbí. Já bych to dál nechtěl to komentovat.

Můžeme to přesto probrat?

Já mám přece na vyjádření svého názoru imunitu. Za to, že překládám a podepisuji (návrhy zákonů – pozn. red.) a že chci, aby normální bylo manželství mezi mužem a ženou, nemůžu být dehonestován. Docela se to teď valí, e-mailů přibývá, lidí, kteří jsou tím, nechci říct potrefení, ale kterých se to týká. Už toho je moc.

„Gayové nemohou mít děti, to se snad shodneme. Tahle společnost se vyvinula právě proto, že lidi mohli mít děti. A jestliže mi kladete otázku, zda to cítím jako diskriminační, tak bych řekl, že je to obráceně.“ Milan Brázdil (poslanec ANO)

Mohl byste tedy alespoň vysvětlit, proč podle vás není manželství mezi gayi a lesbami možné? Vy jste navíc paní Svobodové napsal, že „postižení lidé nemůžou být manželé a mít děti“.

Nechci to dál komentovat. Můžete to respektovat?

E-mailová komunikace s paní Svobodovou působila z vaší strany přinejmenším neuctivě. Proč jste zvolil tento způsob?

Paní Svobodovou jsem nikdy neviděl, nevím, co to je za ženu. Asi si to budu muset dohledat.

Nemáte pocit, že reakce z vaší strany byla zbytečně ostrá?

Nebudu to komentovat.

Bavili jste se o návrhu, aby manželství mohli uzavřít i partneři stejného pohlaví a který minulý týden podpořila vláda, i na klubu? Jak debata s vašimi poslaneckými kolegy probíhala?

Kluby jsou uzavřené, tam novináři nechodí. Pokud tam něco probíráme, tak je to právě proto, abychom si to navzájem vyříkali a nedostalo se to do médií. Takže na váš dotaz vám nebudu říkat ano, nebo ne.

Diskriminace naruby

Nepovažujete váš postoj za diskriminační, když homosexuálům nechcete umožnit práva, která by jim přinesl institut manželství?

Gayové nemohou mít děti, to se snad shodneme. Tahle společnost se vyvinula právě proto, že lidi mohli mít děti. A jestliže mi kladete otázku, zda to cítím jako diskriminační, tak bych řekl, že je to obráceně.

Jak to myslíte? Že vy sám jste za svůj postoj diskriminovaný?

Ano. Podepsal jsem se a trvám na tom, že manželství je mezi mužem a ženou a že to tak má být. Spíš mi ale přijde, že diskriminace teď je… To, co tvrdím, je tady miliony let a teď se to má měnit?

Pokud se tedy nechcete bavit o umožnění manželství homosexuálním párům, nebylo by kompromisním řešením to, že by se registrovaným partnerům dala stejná práva, která se pojí s institutem manželství?

Já jsem měl za to, že tito lidé jsou už dávno spokojení. Tito lidé, kteří mají odlišnou sexuální orientaci, ať si ji mají, mají na to přece zákon.

Gayové a lesby si přece ale sami nevybrali, koho budou mít rádi. Proč by se jim tedy měla upírat některá práva?

Já jim nic nechci upírat. Já jenom chci, aby bylo řečeno, že manželství je mezi mužem a ženou. Já jim neupírám jejich lásku ke komukoli. Neupírám jim to, ať se mají rádi a hodně rádi, nakonec je to dobře, je to furt lepší, než někoho nenávidět. Já jenom chci říct, že lidská bytost je od toho, aby tu po sobě zanechala nějaké další potomky, aby se život vyvíjel dál. Lidé se stejnou orientací toto nemůžou. A asi nechcete po lékaři, aby vám říkal, že je to jinak. Člověk podepíše zákon, který je normální, za to teď má být popotahovaný.

Je to asi spíš o tom, jestli svůj postoj dokážete lidem vysvětlit a obhájit si ho. Vy jste řekl, že jste měl pocit, že homosexuálové jsou se současným stavem legislativy spokojení, ale ukázalo se, že tomu tak není.

Já jsem nikdy nezaměřoval svoje jednání podle toho, jestli mi něco přinese u voličů. Já jsem ve sněmovně ne díky politickým rozhovorům, ale díky své práci, kterou jsem vykonával dobře a zachraňoval lidi. Nikdy jsem neuvažoval tak a ani teď nebudu, jestli mi to přinese body u voličů.

Rozhovor s Vendulou Svobodovou Proč jste se poslance rozhodla oslovit?

Nerozumím tomu, proč někdo vnímá manželství jen jako instituci doslova (dle pana poslance Výborného) exkluzivně určenou pro muže a ženu. Dnes se mohou ženit a vdávat jacíkoli svéprávní dospělí lidé bez ohledu na plodnost, postavení, zájmy, náboženské vyznání nebo například nemoci či traumata, která je potkala, pokud si tedy našli partnera opačného pohlaví. Chtěla jsem proto dát poslancům vědět, že tady nerozhodují o anonymní skupině gayů a leseb. Chtěla jsem, aby si poslanci uvědomili, že se dotýkají lidi, jako jsou oni sami. Že ovlivňují náladu ve společnosti i to, jakým způsobem je na homosexualitu nahlíženo, a že to má reálný dopad třeba na průběh „coming outu“ a na kvalitu života lidí. A že se dotýkají mých rodičů, když de facto říkají, že si jejich dítě manželství a vše, co se s nim pojí, nezaslouží, protože žije s člověkem stejného pohlaví. Chtěla jsem, aby i oni porozuměli tomu, jak to vnímám já. Co říkáte na argument, že manželství pro vás není, když se svou partnerkou nemůžete mít vlastní děti?

Právě prohlášení, že spolu s mou partnerkou nikdy nezplodíme potomka, který by měl od každé z nás polovinu genetické informace, bývá často používáno jako argument. Ale dnes se mohou brát i lide, kteří spolu děti mít nemohou nebo nechtějí. A u heterosexuálních páru to nikomu nevadí. Překvapila vás reakce poslance Brázdila? Byl i ten způsob, jakým s vámi komunikoval, z vašeho pohledu urážející?

Jeho reakce mě překvapila velmi. A ano, tento styl komunikace považuji za velmi neuctivý, urážejí a hlavně absolutně nepřístojný u člena Poslanecké sněmovny. Jaké byly reakce dalších oslovených poslanců?

Většina nereagovala vůbec. Ti, kteří reagovali, si však zachovali důstojnost a chovali se velmi slušně. Velmi hezké reakce však přicházeli od podporovatelů návrhu novely občanského zákoníku. I oni asi často čelí nařčením, že se podílejí na rozkladu společnosti. Slibovala jsem si vhled do jejich názorů a postojů, ze se setkám s argumenty o něco validnějšími než tvrzení, ze oni to tak prostě cítí. A že i sami poslanci o něco více porozumí tomu, že já nechci žádná zvláštní práva, privilegia či výsady, jen ta samá práva a povinnosti jako mají oni. Proč jste se rozhodla vaši korespondenci s poslancem Brázdilem zveřejnit?

Chtěla bych zdůraznit, že jsem ji nezveřejnila, abych uspořádala hon na pana poslance a abych vyburcovala k jeho veřejnému pranýřování. Cílem bylo upozornit na to, že homofobie, diskriminace a vulgární jednání vůči homosexuálů není věcí minulosti, ale realitou až příliš živou.

Považujete svazek homosexuálních párů tedy za méněcenný, když jim nechcete umožnit vstoupit do manželství? Poslanec Marek Výborný s KDU-ČSL v tomto ohledu mluvil o jakési exkluzivitě manželského svazku.

Tady je svazek muže a ženy a ti lidé mají potom potomky. To je jediné správně. Ten zbytek je potom už jenom nějaká… ani nevím, jak to nazvat. Z mého pohledu je to něco nenormálního.

Máte děti, pane poslanče?

Ano.

Kdyby za vámi vaše dcera nebo syn přišli s tím, že mají homosexuální orientaci, jak byste se k tomu postavil?

Můžu se vás, zeptat, vy jste prosím lesba, nebo jste heterosexuální?

O to tu přece nejde. Partnerství nebo manželství není podle vás o lásce?

Ať se mají rádi, já jim nic neupírám. To je nesmysl, znovu mě do něčeho tlačíte. Ať se mají rádi, ať jsou šťastní. Ale tito lidé nemohou mít potomky.

Mohou si je ale osvojit. Proč by tedy nemohli mít plnohodnotná rodičovská práva a možnost adopce?

Abych to tedy upřesnil, děti mohou mít, ale ne spolu. To znamená, že žena, která je lesba, jistě může mít miminko, ale s někým jiným, koho nemiluje. Je toto správně? Stále tvrdím, že manželství je pouze mezi mužem a ženou, kteří mají děti a ti mají další děti. Máme tu mít zdravou společnost. Nemocí přibývá. Já si myslím, že společnost se řítí někam, kam asi nikdo nechce, abychom šli.

'Lidé by mi měli spíše poděkovat'

Co tím myslíte? Vy máte pocit, že homosexuálové přispívají k tomu, aby naše společnost byla nezdravá?

To jsem neřekl. Vy mě chcete někam dotlačit, vy to vlastně ani nechcete vysvětlit. Já jsem pod takovým tlakem za to, že jsem řekl, že manželství má být jenom mezi mužem a ženou.

Můžete být konkrétní? Chodí vám naštvané e-maily?

Jsou toho kvanta. Chodí to i jiným kolegům, kteří zastávají tuto normálnost, tuto většinovost. Kulminuje to stále víc a víc a já se ptám proč. Proč mi nepíšou lidé, kteří jsou manželé a nepoděkují mi, že jsem se postavil za ně, kteří jsou tu miliony let a jsou dle mého normální.

Znovu se tedy vracím k tomu, zda není cesta rozšířit práva v případě registrovaného partnerství na stejnou úroveň jako jsou v případě manželství? Byl byste pro?

Ve sněmovně za mnou bylo opakovaně hodně těchto lidí, především to byly ženy. Já jsem jim ale už na začátku říkal, že nejsem ten, kdo by byl pro to, aby se jejich požadavky dále zvyšovaly. Mají registrované partnerství. Když chtějí – oni ale většinou nechtějí – mohou si osvojit děti, jeden nebo druhý. Už je toho ale moc. Já se za to nestydím, že hájím to, že normální je mít rád ženu a žena muže a mít spolu děti.

Vás se ale přece tato problematika přímo nedotýká a nemusíte se tedy třeba plně umět vcítit do problémů, které se s osekanými právy v případě registrovaného partnerství pojí.

Tak promiňte, že má svůj názor. Mám se za to omlouvat? Nebudu se za to omlouvat.

Ještě se znovu vrátím ke korespondenci s paní Svobodovou, ve které jste označil homosexuály za postižené lidi. Můžete to vysvětlit?

Ještě jednou: nechci se k tomu vyjadřovat. Kdybych se měl vyjadřovat ke všem těm, kteří tady za mnou byli a odešli nějakým smířlivým způsobem s tím, že mě nepřesvědčí k jejich myšlenkám. A tak to skončilo. Paní Svobodové se to asi dotklo ještě víc, než ostatních. Nevím ani, co se jí dotklo. Vůbec nebudu komentovat, jestli jsem jí odpovídal, nebo neodpovídal. Já jsem toho osobně už namluvil hodně. Šíří se to jako lavina ze všech stran. Najdou si oběť, tím je Milan Brázdil, který nechce, aby měly manželství stejnopohlavní páry, no nechci, co vám mám k tomu víc říct.

Lidovecká anketa KDU-ČSL se minulý týden na sociální síti zeptala lidí, zdali si přejí chránit ústavou manželství jako svazek muže a ženy. Asi čtyři tisíce lidí uvedly, že nikoli, pro bylo necelých sedm stovek uživatelů facebooku. Strana poté napsala, že její „přesvědčení nezmění ani jedna anketa“. „Mrzí mě útoky, že jsme homofobové. Opravdu ne. Nikdy jsem nebyl, nejsem a nebudu,“ řekl posléze v rozhovoru pro iROZHLAS.cz poslanec Marek Výborný.

V jaké je tedy aktuálně fázi váš ústavní návrh?

Není to ještě v systému, je to poslanecký návrh, já se k tomu připodepsal. Je to jakási snaha povýšit manželství, není vztahem dvou lidí, ale muže a ženy. Ukázat, že je v naší moravské a české kotlině normální být ve vztahu manželském muž a žena. To je všechno.

Sondovali jste, jaká je vůči vašemu návrhu napříč sněmovnou podpora?

Těžko budete sondovat, když je to ještě v plenkách. Co se ale týče novely, kterou iniciuje Radka Maxová (poslankyně ANO předkládá návrh umožnit manželství také homosexuálním párům, minulý týden ho podpořila i vláda – pozn. red.), tam není podpora.