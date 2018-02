Chovanec: Hnát lidi k novým volbám je nestoudnost. Je to jen Babišova strategie při jednání

Vyjádření premiéra v demisi a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše o možnosti předčasných voleb jsou podle úřadujícího předsedy ČSSD Milana Chovance dělostřeleckou přípravou před druhým kolem jednání o vládě. „Hnát lidi k volbám je nemravné a nestoudné,“ řekl Chovanec v nedělní Partii na Primě. „Jde o taktický výrok předsedy Babiše. Já ho čtu tak, že ho hlavně adresoval sociálním demokratům,“ souhlasil s ním předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Praha 11:50 4. 2. 2018 (Aktualizováno: 12:09 4. 2. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš z ANO a Milan Chovanec z ČSSD | Foto: Reuters/ČTK | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Předsedové ČSSD a TOP 09 se shodli na tom, že Babišovy výroky o možných předčasných volbách v říjnu jsou taktikou při jednání o sestavování druhé vlády.

Předčasné volby používá Babiš jako klacek na sněmovní strany, řekl Milan Chovanec. „Myslí si, že ty strany dostane tam, kam potřebuje.“

Babiš v sobotu Radiožurnálu řekl, že kdyby se mu nepodařilo získat důvěru pro druhý kabinet, bylo by lepší vyhlásit předčasné volby.

„Skutečně si myslím, že když se druhý pokus nepovede, a na ten máme delší čas, tak potom jedno z řešení jsou předčasné volby, ale nejsem to já, který si to přeje. My chceme pracovat a já nemůžu trávit celý čas vyjednáváním nebo komentováním médiím, kdy jednáme, co jednáme, co jsme vyjednali a kdy zase budeme jednat,“ uvedl v sobotu premiér v demisi.

Předčasných voleb se nebojíme

Předčasných voleb se ale podle Chovance ČSSD neobává a byla by na ně připravena. „Pokud bude hnutí ANO na svých podmínkách trvat za každou cenu, znamená to, že k těm volbám doklopýtáme. Volby nejsou nutné, ale nebojíme se jich.“

Voleb se podle Jiřího Pospíšila neobává ani TOP 09. „Předčasných voleb se nebojíme, byli bychom schopni vést kampaň. Pokud by byly předčasné volby, znamená to, že Andrej Babiš selhal a že není vládu schopen sestavit ani s komunisty a SPD,“ řekl Pospíšil.

Podle předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka z hnutí ANO je Babiš zvyklý tlačit věci dopředu. Řekl to v nedělích Otázkách Václava Moravce v České televizi. „Já si myslím, že to má ještě čas,“ odpověděl Vondráček na dotaz o předčasných volbách. „Je ale fér dát na stůl možnosti, jaké jsou,“ dodal.

Předseda TOP 09 na Primě avizoval jednání se středopravicovými stranami o případné společné kandidátce. „Doufám, že by se nám se stranami pravého středu podařilo domluvit společný subjekt, byla by to moje iniciativa,“ řekl Pospíšil .

S KDU-ČSL a STAN se TOP 09 v současnosti baví o možné spolupráci v senátních volbách a komunálních volbách.

Chovanec: s SPD nepůjdeme

Hnutí ANO přerušilo jednání o vládě se sociálními demokraty až do únorového sjezdu ČSSD. Na sjezdu, který se bude konat 18. února, bude na předsedu kandidovat mimo jiné Milan Chovanec nebo místopředseda sněmovny Jan Hamáček.

Ten v neděli v rozhovoru pro server iDNES.cz připustil možnost, že by jeho strana šla do vlády s hnutím ANO, i kdyby premiérem byl Babiš.

„Já si dovedu představit, že když budeme vybírat z několika špatných řešení, tak to by mohlo být nejméně špatné,“ řekl Hamáček.

Na to reagoval na Primě Chovanec: „Hamáček na iDNESu deklaruje, že by šel s Babišem do vlády, uvidíme, co za strategii na sjezdu vyhraje.“

„Andrej Babiš nám říká, kdo nemá být předsedou, ale doufám, že tak daleko naše strana se 140 letou historií není,“ dodal.

PŘEDČASNÉ VOLBY? Poslaneckou sněmovnu může rozpustit prezident, pokud poslanci nevysloví důvěru nově jmenované vládě, jejíž předseda byl prezidentem jmenován na návrh předsedy sněmovny, tedy při třetím pokusu o sestavení vlády.

Prezident také může sněmovnu rozpustit, když se dolní komora neusnese se do tří měsíců o vládním návrhu zákona, s jehož projednáváním spojila vláda otázku důvěry, nebo když sněmovna přeruší zasedání po dobu delší, než je přípustné (120 dní) či není po dobu delší než 3 měsíce způsobilá se usnášet, ačkoliv nebylo její zasedání přerušeno a ačkoliv byla v té době opakovaně svolávána ke schůzi.

O rozpuštění sněmovny ale mohou rozhodnout i sami poslanci. Prezident dolní komoru musí rozpustit vždy, navrhne-li mu to Poslanecká sněmovna usnesením, s nímž vyslovila souhlas alespoň třípětinová většina všech poslanců, tedy 120 poslanců. Babišovo hnutí ANO má v současnosti ve sněmovně zastoupení 78 poslanců.