Vládní zmocněnec a poslanec Hnilička: Nikdo neví, kolik veřejných peněz do sportu teče

Už brzy by měla vzniknout nová Národní sportovní agentura (NSA), která by si ze všech resortů „vyzobala" agendy spojené se sportem. O vládním zmocněnci pro sport, poslanci za hnutí ANO a bývalém hokejovém brankáři Milanu Hniličkovi, se už spekuluje jako o budoucím šéfovi agentury.

„Vnímám, že se kolem vedení agentury vede spousta spekulací… Pokud se premiér a vláda rozhodnou, že bych to měl být já, tak se budu snažit… I o to, abych byl jedním z kandidátů. Ale že bych s tím počítal, to je silné slovo,“ řekl Hnilička v Interview Plus.

Poslechněte si celé Interview Plus Jana Bumby

Bývalý hokejový brankář, který v reprezentaci sehrál 106 utkání, pak potvrdil, že se o vznik sportovní agentury snaží dlouho. „Je to hlavní důvod, proč jsem se rozhodl opustit sportovní svět a vrhnout se do politiky.“

Podle zatím neschválené novely zákona by předsedu měla jmenovat vláda, a to na návrh premiéra.

Šéfem rodící se agentury může být každý, kdo má víc než 30 let a nejméně pětileté zkušenosti v řídící funkci v oblasti sportu. Může zároveň vykonávat funkci poslance nebo senátora.

Zřejmě i kvůli podobným paragrafům začala opozice novele říkat „lex Hnilička“. Nemělo by přece jen proběhnout výběrové řízení? „To byste se měli zeptat premiéra, nebo vlády,“ reaguje Hnilička.

Zájem by ale určitě měl, protože to prý bude náročná, ale skvělá práce. „Předseda agentury totiž může sport v ČR napravit, a ne tak, jak tomu bylo doposud.“

Rozpočet jako má kultura...

Národní sportovní agentura by měla spadat přímo pod Úřad vlády a měla by mít i samostatnou kapitolu v rozpočtu. „První myšlenkou bylo samostatné ministerstvo, ale bude to alespoň ústřední správní orgán, který je v podobném postavení vůči vládě,“ vysvětluje bývalý brankář.

Kromě definování cílů, kterým by stát chtěl podporovat sport jako takový, se vládní zmocněnec snaží najít odpověď na otázku, kolik ve skutečnosti plyne do sportu peněz.

„To se totiž neví… My se snažíme odstranit duplikace na podporu stejným členům a činnostem na úrovni státu, krajů a obcí. To je třeba napravit… Sport by ale měl mít minimálně stejnou podporu jako kultura, která má, tuším, 13miliardový rozpočet.“

V rozpočtu na rok 2019 je na podporu sportu vyčleněno v kapitole ministerstva školství sedm miliard korun, ve skutečnosti je to ale víc, a to 8,4 miliardy.

„Musíte připočítat 800 milionů z resortních center ministerstev vnitra, obrany a z vysokoškolského sportovního centra. Do sportovní infrastruktury pak jde i 600 milionů z ministerstva pro místní rozvoj,“ vypočítává Hnilička.

Kde je ale vzít?

Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) není rozpočet nafukovací, a když se někomu přidá, musí se někomu jinému ubrat.

„Víme, že sportování přinese do veřejných rozpočtů ročně 60 až 70 miliard, stát ale zpátky dává sedm miliard. To je dostatečný argument k tomu, že je třeba přidat tak, abychom národ rozhýbali.“

Milan Hnilička nakonec přiznal, že detailně jednotlivé kapitoly státního rozpočtu nezná a sám se snaží vybojovat co nejvíc peněz pro novou agenturu, ale hlavně „pro naše děti“. Stát se podle něj v posledních letech sportu dost nevěnoval, tělovýchovné jednoty mají zchátralá sportoviště, nových se postavilo minimálně.

Neexistuje ani relevantní rejstřík sportovců, a to včetně dětských klubů, tělovýchovných jednot nebo profesionálních trenérů.

Co pak Hnilička udělá pro zlepšení pověsti, kterou pošramotily nedávné kauzy, třeba kolem fotbalového bosse Miroslava Pelty? „Sport nám přinesl spoustu radosti a pocit národní hrdosti, a to, co se stalo, je nevratné a je to třeba napravit. Beru to jako lidské selhání.“