Hospodaření Hniličkovy agentury: jedna stránka prezentace za 12 tisíc, přezutí pneumatik 40 tisíc

Národní sportovní agentura pod vedením exposlance hnutí ANO Milana Hniličky utratila miliony za služební auta s nejvyšší výbavou, prémiové mobily a notebooky, aniž by doložila, zda je skutečně potřebuje.

Stejně tak dala 12 tisíc korun za jednu stranu prezentace či 40 tisíc za přezutí pneumatik u jednoho auta, vyplývá z kontroly ministerstva financí, jejíž závěry má Radiožurnál k dispozici.

Podle dokumentu byla sportovní agentura rovněž špatně řízena. Hnilička ve funkci skončil v půlce května, odmítá ale, že by to bylo kvůli výsledku kontroly.

Když loni v dubnu připravoval tehdejší předseda Národní sportovní agentury (NSA) Milan Hnilička plán na vybudování multifunkčních hal, nechal si od soukromé firmy vypracovat čtyřstránkovou prezentaci. Málokdo tehdy věděl, že jedna stránka prezentace vytvořené v aplikaci PowerPoint stála 12 375 korun.

„Informace k dané problematice jsou tedy uváděny v rozsahu stanoveném objednávkou - 4 slidy, průměrná finanční hodnota jednoho informačního slidu tak vychází na 12 375 Kč,“ píší kontroloři ministerstva financí v Protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly.

Agentuře vytýkají, že se vůbec nezabývala „hospodárností a efektivností celé operace“. Podivují se rovněž se nad tím, proč prezentaci nevytvořili zaměstnanci NSA, když vycházela z jejich vlastních podkladů.

Prezentaci vyrobila Economic Impact. Její jednatel Ondřej Špaček odmítá, že by šlo o předražený materiál, podle něj byla cena ještě vstřícná. „Připravit takto informačně hutný materiál na několik málo stran je velmi pracné,“ napsal Radiožurnálu e-mailem s tím, že si nepřeje, aby byla jeho „společnost zatěžována obdobnými dotazy“.

Dokument měl sloužit jako podklad k uzavření Memoranda o spolupráci s Českou komorou architektů, Českou komorou autorizovaných inženýrů a Českým vysokým učením technickým.

Memorandum bylo nakonec uzavřeno v červnu 2020, podle předsedy České komory architektů Jana Kasla ale spolupráce zatím k ničemu nevedla. „To memorandum se dosud nenaplnilo, protože NSA nebyla schopna vůbec fungovat. My nabízeli určité oblasti spolupráce, abychom cíleně směřovaly obrovské investice, které do sportovních staveb měli jít, ale bohužel se nestalo nic zásadního,“ řekl Radiožurnálu.

K čemu a kdy prezentaci Milan Hnilička použil, není jasné. Bývalý hokejový brankář a exposlanec za hnutí ANO tvrdí, že si na to nepamatuje. A ke kontrole se zatím nevyjádřil. Nezvedal telefony ani neodpovídal na SMS.

Už v polovině letošního května v čele agentury skončil, odmítal, že by to bylo v souvislosti s kontrolou. „Důvodů bylo několik - tím nejdůležitějším je pracovní vytížení a s tím spojený rodinný život. Pracovní vytížení bylo opravdu enormní. Nebylo to impulzivní rozhodnutí," tvrdil při své rezignaci.

Příklad s prezentací je ale jen jedním z celkem 32 pochybení, které agentuře ministerstvo financí vytklo. Další podezření se týkají chodu agentury i rozdělování dotací, kvůli němuž NSA vznikla. Už v minulosti na některá z nich upozornil server Seznam Zprávy.

Auta bez soutěže

Finanční kontroloři se podle zjištění Radiožurnálu zajímali také o to, jakým způsobem agentura kupovala služební auta pro Hniličku a dva místopředsedy. Bez soutěže si v listopadu 2019 pořídila tři Škody Superb III za 1 965 000 korun bez DPH.

Týž den, kdy auta převzala, k nim zvlášť za dalších 151 tisíc korun koupila od stejného dodavatele zimní pneumatiky s disky. Podle kontrolorů agentura obě zakázky rozdělila úmyslně a nákup kol vyčlenila z celkové ceny jenom proto, aby se vešla do dvoumilionového limitu a mohla vozy nakupovat bez výběrového řízení.

„Postupem zadavatele došlo k porušení pravidla pro zadávání veřejných zakázek,“ napsali kontroloři do protokolu.

Podle nich měly být zakázky sloučeny do jedné už proto, že to bylo v listopadu a zástupci agentury museli z autoprodejny vyjet na zimních pneumatikách. Částka, kterou agentura dala za výměnu kol, pak ukazuje, jak utrácela státní peníze - za „přezutí“ jednoho superbu zaplatila přes 39 tisíc korun bez daně.

Zajímavé také bylo, jak NSA dospěla právě k superbům. Auditoři upozornili na to, že agentura zvolila takovou kombinaci parametrů – velikost zavazadlového prostoru, šířky interiéru a minimální rozvor náprav -, která přesně pasovala na Škodu Superb III a zároveň vyloučila většinu jiných vozů, byť mohly být levnější.

Jedinou alternativou byl Ford Mondeo, jenže agentura vyzvala k podání nabídek pětici dodavatelů, z nichž ani jeden fordy neprodával. Naproti tomu škodovky nabízeli všichni oslovení.

Agentura navíc žádala vozy s maximální výbavou, aniž by podle auditorů vysvětlila, proč mají - podle přání NSA - vozy mít minimálně 18palcová kola z lehkých slitin, vnější senzory pro automatické přepínání svícení při změně světelných podmínek nebo kožené potahy na elektricky vyhřívaných a polohovatelných sedačkách.

Závěry kontrolorů označila agentura za spekulace a namítala, že postupovala podle zákona. Zdůraznila, že šlo o ojetá auta, a proto byl jejich nákup „účelným a hospodárným řešením“. Vyplývá to z vyjádření NSA, které Radiožurnálu poslal její mluvčí Jakub Večerka.

Také on má služební superb. „Zdědil“ ho po Hniličkovi, který v něm jezdil jen rok a už dostal superb nový. Proč po tak krátké době potřeboval nové auto, agentura podle finančních kontrolorů nezdůvodnila.

Mobily, notebooky, odměny

Nevysvětlila podle nich ani to, proč nakoupila prémiové mobily iPhone, notebook Apple MacBook za 72 tisíc korun a iPady s příslušenstvím za 45 tisíc korun - obzvláště, když polovinu iPadů dosud nepřidělila žádnému zaměstnanci.

Kontroloři ve své zprávě konstatovali, že se agentura při nákupu elektroniky nerozhodovala podle funkcí a parametrů, které ke své práci potřebuje, ale podle osobních preferencí konkrétní značky.

I proti tomu se NSA ohradila. Tvrdí, že výrobky Apple zvolila kvůli vyššímu zabezpečení. Jenže zároveň přiznává, že žádný seznam požadovaných parametrů nesepsala. Dohodla se na nich prý jen ústně. Proč? „V době sestavování požadavků na mobilní telefony neměla NSA ještě žádnou výpočetní techniku, kam by své požadavky zaznamenala,“ vysvětluje agentura.

Mimořádně štědrá byla NSA také vůči svým zaměstnancům. Za roky 2019 a 2020 s nimi uzavřela nad rámec jejich pracovních smluv ještě 84 dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, za což vyplatila celkem bezmála čtyři miliony korun.

Třeba jeden z řidičů dostal deset tisíc korun za „stěhování kancelářského nábytku a vybavení“, další zaměstnanec si přišel na 108 tisíc za tři měsíce „poradenské činnosti v oblasti práva“, jiný na 114 tisíc za tři měsíce „odborných konzultací a poradenství v oblasti sportu“.

Jenže podle kontrolorů agentura vyplácela odměny neoprávněně, protože nevedla výkazy práce, a tudíž nemohla doložit, co konkrétně zaměstnanec odvedl a kolik času mu to zabralo.

Ani s tím agentura nesouhlasí. Tvrdí, že jinak než dohodou nešlo některé práce zajistit, a že jejich skutečný rozsah může doložit e-mailovou komunikací se zaměstnanci.

Tehdejší místopředseda Ivo Lukš tvrdí, že některé výkazy existují, ale že se je kontroloři podle něj nesnažili dohledat. A když měla agentura po kontrole vypracovat svoje připomínky, výkazy, které měl, pak prý doložil.

Externí firma

Dále kontroloři kritizují i samotné rozdělování dotací. I přesto, že byla agentura primárně zřízena právě proto, aby dotace do sportu rozdělovala, tuto svou povinnost zčásti přenesla na externího dodavatele – soukromou firmu Moore Czech Republic. Ta má konkrétně na starosti ty dotace, které týkají se programu Můj klub, v němž letos Národní sportovní agentura vyplácí přes 1,5 miliardy korun malým klubům z celé země.

„K datu 8. 3. 2021 bylo z celkového počtu 6419 dosud hodnocených žádostí 5506 žádostí zpracovaných výhradně společností Moore Czech Republic s. r. o., 905 žádostí NSA a 8 žádostí v kombinaci,“ uvádí kontrola.

Smlouvu podepisoval tehdejší místopředseda Ivo Lukš. Ten najmutí externí firmy vysvětluje tím, že agentura v té době neměla dost svých lidí. Podle dohody totiž mají až letos v červnu přijít do agentury zaměstnanci ministerstva školství, kteří původně dotace rozdělovali.

„Byli jsme v situaci, kdy jsme potřebovali přechodně zasanovat nedostatek lidí. Řešili jsme mimořádnou situaci a padlo manažerské rozhodnutí, že se to udělá pomocí externí firmy. Navíc, na ni nebyly přeneseny žádné pravomoci agentury,“ tvrdí Lukš.

Ačkoli vyřizování žádostí o dotace zčásti delegovala sportovní agentura na soukromou firmu, jen za nájem svých kanceláří platí od letošního ledna 329 tisíc korun. NSA totiž sídlí v soukromé administrativní budově v Praze 9. Původně přitom smlouvu uzavřela na částku 197 tisíc, následně ale uzavřela několik dodatků, až se nájemné od letošního ledna vyšplhalo na zmíněných 329 tisíc.

„My jsme se od ledna rozšířili o třicet lidí, takže jsme potřebovali víc prostoru,“ vysvětluje mluvčí agentury Jakub Večerka. Kontroloři ale agentuře vytýkají, že si před uzavřením smlouvy neudělala žádný průzkum trhu, zda by se nenašly levnější prostory. Nájemné má přitom platit až do roku 2027.

„Kontrolovaná osoba nepředložila žádné podklady týkající se způsobu výběru vhodného pronajímatele, ani materiály dokládající, že sjednaná výše úhrady odpovídala ceně v místě a čase obvyklé. Kontrolovaná osoba dle písemného vyjádření nedisponuje v dané věci žádným průzkumem trhu, tedy není schopná prokázat, že v daném případě neexistovaly jiné vhodné a hospodárnější alternativy volných prostor k pronájmu,“ píší kontroloři ve své zprávě.

Agentura se ohradila, že si nechala udělat odborné posouzení nabídek nájmu od jedné soukromé realitní kanceláře.

Hrozí pokuty

Proti výsledkům kontroly podala NSA námitky, ministerstvo financí ale většinu z nich zamítlo. „Ve dvou případech bylo námitkám částečně vyhověno. Ve zbylých třiceti případech byly námitky zamítnuty,“ sdělil Radiožurnálu ve středu mluvčí resortu Šimon Blecha.

„Národní sportovní agentura má v tuto chvíli povinnost přijmout opatření k nápravě a zamezení opakovaného výskytu nedostatků, které ve většině případů vznikly jako důsledek nedostatečně ošetřených řídících a kontrolních mechanismů. O přijatých opatřeních musí podat ministerstvu financí písemnou informaci,“ doplnil.

A nejen to. Agentuře hrozí i pokuty. Jednotlivá zjištění totiž ministerstvo financí předá Státnímu úřadu inspekce práce, Národnímu archivu, finančnímu úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a ministerstvu vnitra.

Agentura to nyní nechce komentovat. Mluvčí Jakub Večerka řekl, že se závěry ministerstva financí se vedení organizace musí nejprve seznámit. Není proto jasné, které dvě námitky ministerstvo zčásti uznalo.