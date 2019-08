V Česku vznikla Národní sportovní agentura, převezme část agendy od ministerstva školství

Ve čtvrtek vznikla Národní sportovní agentura, která od ministerstva školství od příštího roku postupně převezme agendu státní politiky ve sportu. Od roku 2021 bude agentura rozdělovat peníze z dotačních programů pro sportovce. Připravovat je začne v roce 2020. Na webu o tom informovalo ministerstvo školství. Praha 20:20 1. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec vládního hnutí ANO Milan Hnilička se bude ucházet o vedení agentury. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bude naposledy vyhlašovat dotační výzvy v oblasti podpory sportu na podzim 2019 pro rok 2020, posléze rozhodne o žádostech, vyplatí a vyúčtuje s příjemci dotace a zkontroluje plnění podmínek dotace. V roce 2020 již bude vyhlašovat dotační programy a odpovídající výzvy na rok 2021 agentura. Ministerstvo definitivně ukončí činnost v oblasti podpory sportu v polovině roku 2021,“ uvedl úřad.

V souvislosti se vznikem agentury se změní i některá pravidla pro zápis do rejstříku sportovních organizací. Povinné údaje budou muset nově zapisovat jednotlivé kluby a jednoty, zatímco dosud to dělaly většinou svazy. Místo data narození a místa bydliště se k identifikaci sportovců bude v rejstříku používat rodné místo.

Vzhledem k tomu, že vyhláška upřesňující další podmínky k zápisu do rejstříku zatím není hotová, ale ministerstvo školství v současnosti shromažďování údajů o sportovních zařízeních pozastavilo. Zápis sportovní organizace do rejstříku proto ani nebude podmínkou pro poskytnutí dotace na rok 2020.

Střet zájmů

O vzniku Národní sportovní agentury rozhodla novela zákona, kterou před měsícem podepsal prezident Miloš Zeman. Prosadila ji vládní koalice ve Sněmovně s pomocí KSČM a KDU-ČSL přes veto Senátu. Iniciátorem byl bývalý hokejový brankář a poslanec vládního hnutí ANO Milan Hnilička, který se o vedení agentury bude ucházet.

Předsedu agentury jmenuje vláda na návrh premiéra, bude muset mít nejméně pětileté zkušenosti v řídící funkci ve sportu. Má mít stejný plat jako ministr, na rozdíl od požadavků na jiné představitele centrálních úřadů by mohl být členem Parlamentu. Podle kritiků by to mohlo být v rozporu se zákonem o střetu zájmů a služebním zákonem. Bude si také moci sám jmenovat dva místopředsedy a 15 členů Národní rady pro sport jako svého poradního orgánu.

Hlavním úkolem agentury, která má mít 80 zaměstnanců, z nichž 30 převezme z ministerstva školství, je vytvoření nového systému státní podpory sportu. Podle České unie sportu měli sportovci dosud kvůli složitosti dotačních programů potíže s žádostmi o peníze a většina z téměř 7500 klubů a jednot neměla na činnost ani výbavu. Unie proto vytvoření agentury uvítala. Podle kritiků bude nový úřad znamenat nárůst byrokracie a financování sportovních organizací nezlepší.

Letos je v kapitole ministerstva školství na sport vyčleněno sedm miliard korun. Návrh rozpočtu na příští rok počítá zatím s poklesem o půl miliardy.