Únosci státu teď brání právní stát? Jako když zpíval Kryl ‚Vrah o morálce káže‘, hodnotí Milan Kňažko

„V této souvislosti mě napadá, že cíl je vlastně jen ta šance být na cestě směrem k cíli. Protože cíl nebude nikdy. Cesta se stává cílem samotným. Jen si musíme dát pozor, aby se nám do toho našeho politického a společenského života z minulosti vrátilo co nejméně.“

„Mezi některé charakteristiky totality patří násilí, pokrytectví, lež – a je jich ještě víc. Když zůstanu u lži, která má na sobě úžasné masky, od sociální po vlasteneckou, tak to musíme demaskovat a upozornit na ni. Aby se to nevrátilo. Demaskování se daří, ale stejně se daří i těm maskám, které jsou víc sofistikované. A když nás únosci státu upozorňují, že to, co teď dělají jejich nástupci, není právní stát – tak to je jako když zpíval Karel Kryl: Na rohu ulice vrah o morálce káže. A tato absurdita se v našem životě objevuje čím dál častěji,“ dodává.

Čaputová vs. Zeman

Listopadová revoluce ho přehoupla z herectví do politiky, kde nakonec působil třináct let. Dokonce kandidoval na prezidenta, vyhrála ale Zuzana Čaputová, která se v předvečer 17. listopadu setkala s českým protějškem Milošem Zemanem.

„Někdy si myslím, že by neměla projevovat své politické zaměření nebo směřování směrem k politickým stranám, protože je prezidentkou všech.“ Milan Kňažko

Česká a slovenská hlava státu se od sebe liší nejen věkem, politickou zkušeností, ale také vlastním přístupem a tím, nakolik rozdělují společnost, srovnává Kňažko:

„Pokud jde o Zemana, tak v Česku je to tak půl na půl, plus minus, a lidé dost ostře protestují proti jeho způsobu vládnutí. To na Slovensku až tak není, tam není až tak divoká opozice. Ale to jsou bývalí únosci státu, kteří si teď hrají na politiky. A ti samozřejmě nenávidí někoho, kdo má opravdovou demokratickou představu o současnosti a budoucnosti.“

Milan Kňažko přiznává, že po třinácti letech v politice vlastně nepociťuje žádné emoce k člověku, který zastává prezidentskou funkci. Zuzana Čaputová má ale podle něj konzistentní myšlení a své myšlenky formuluje, protože má co formulovat.

„Někdy si myslím, že by neměla projevovat své politické zaměření nebo směřování směrem k politickým stranám, protože je prezidentkou všech. A velmi jí držím palce, aby nebyla v zemi ještě krizovější situace, než je dnes. Protože v krizi se pozná, jaký ten člověk doopravdy je,“ uvažuje.

Pandemie? Politický nástroj extremistů

Slovensko se v tuto chvíli potýká s pandemií, která je díky jen 46procentní proočkovanosti obyvatelstva horší než v Česku.

„Bohužel se na Slovensku tento medicínský problém v první řadě stal politickým nástrojem extremistů. Ať už levých, pravých, nebo kriminálně orientovaných politických uskupení. Nemyslím si, že tady pomůže nějaký příklad očkování, protože Slovensko je jako dnes většina zemí rozdělené, je takzvaně prasknuté půl na půl. Ale u nás je to ještě trošku víc než jinde.“

„Naše země byla unesená. Únosci i spolupachatelé se převlékli do roucha tradičních standardních politiků a všichni se k nim teď tak chovají.“ Milan Kňažko

„Naše země byla opravdu unesená,“ komentuje Kňažko období vlády sociální demokracie SMER bývalého premiéra Roberta Fica, kterému říká ficismus.

„Všichni se k těmto únoscům, k hlavnímu únosci i jeho spolupachatelům, kteří se převlékli do roucha tradičních standardních politiků, tak i chovají. Jako k politikům. Diskutují s nimi v televizi. Oni dokonce tvrdí, že bojují za právní stát, a to, co se dnes děje, podle nich právní stát není. Určitě z nich ale částečně hovoří i strach, aby nenásledovali své jimi jmenované funkcionáře do kriminálu.“

Odpolitizování státu

Slovensku se zatím ficismu nepodařilo zcela zbavit. „Začalo to nápravou spravedlnosti, ale jen začalo. Začátek je dobrý, ale chobotnice se brání. Teď dokonce byli zatčení vyšetřovatelé těch nejvypuklejších případů korupce a zneužívání pravomocí veřejného činitele. Nebude to jednoduché, ale jsem rád, že to začalo.“

„V průběhu dvanácti let bylo zpolitizované všechno téměř až od vrátných. A teď, když to chtějí odpolitizovat, tak je nemohou vyhodit? “ Milan Kňažko

„Když se teď mění funkcionáři ve státní správě, tak vidím, že i noviny, které výrazně tvoří veřejné mínění, píší o tom, že jde o politizaci a že jsou stejní jako ti před nimi. Ale co je to za nesmysl? V průběhu dvanácti let bylo zpolitizované všechno téměř až od vrátných. A teď, když to chtějí odpolitizovat, tak je nemohou vyhodit? Protože to jsou odborníci a státní správa má být nedotknutelná a nemá podléhat politickým změnám. To je samozřejmě pravda, ale je to stejné, jako když jsme se po revoluci chtěli zbavit komunistů.“

Kňažko jako příklad uvádí své působení na ministerstvu kultury, kdy druhý den po vstupu na úřad propustil všechny ředitele víc než třiceti organizací a připravil výběrová řízení, do kterých se mohli přihlásit. Mnoho z nich se do svých funkcí vrátilo, ale už měli legitimitu.

„Já jsem to odpolitizoval a byli tam už jen odborníci. My teď ale máme zabetonované spolupachatele, kteří tvrdí, že když je chce někdo vyhodit, tak nemůže. Ale oni stále všechno zpomalují, blokují, sabotují. Nová garnitura je měla všechny do týdne vyhodit a zároveň připravit veřejná řízení,“ myslí si bývalý politik.

Dodává, že podobné popsal už Tomáš G. Masaryk, který říkal, že demokracie je úžasná, jen aby tady ještě byli i ti demokraté. „Aby ve funkcích byli lidé, kteří jsou opravdoví odborníci, a kteří nejsou politicky dezorientovaní, neloajální anebo vysloveně nasazení,“ uzavírá Milan Kňažko.

