Nový ministr by měl bouchnout pěstí do stolu a prosadit tvrdý lockdown, říká šéf lékařské komory

Úřad, který je klíčovým resortem v boji proti koronaviru, bude od čtvrtka mít nového šéfa. Prezident Miloš Zeman v poledne do funkce jmenuje nového ministra zdravotnictví, dětského hematologa a náměstka ředitele Fakultní nemocnice v Brně Jana Blatného (za ANO). Prezident České lékařské komory Milan Kubek mu v rozhovoru pro Radiožurnál vyjádřil podporu: doufá, že ve vládě prosadí tvrdý lockdown. „Nemocnice se řítí do katastrofy,“ podotýká. Praha 9:26 29. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda České lékařské komory Milan Kubek | Zdroj: Profimedia

Nový ministr se bude hned po jmenování věnovat koronaviru. Co by měl aktuálně řešit nejvíce? Kapacitu nemocnic, personál, plošné testování?

Měl by přijít na vládu a bouchnout pěstí do stolu. Jako zástupce lékařů by měl říct, že bez tvrdého lockdownu skutečně nemáme šanci. Ta salámová metoda, která se aplikuje, nefunguje. Vláda ztratila důvěru veřejnosti, protože veřejnost je rozpolcená: jednak se koronavirus stává nejčastější příčinou úmrtí v České republice a tito lidé mají oprávněný pocit, že vláda je dostatečně nechrání.

‚Opravdu se blížíme hraně.‘ Nemocnice zatím nápor pacientů zvládají, zlom může přijít příští týden Číst článek

A jednak je tu druhá skupina obyvatel, kteří epidemii nevnímají tak závažně, třeba proto, že na ně dolehla více ekonomická problematika, i tomu se dá rozumět. I ti jsou ale nespokojení, protože se musejí omezovat a ono to nefunguje.

Ta cesta musí být obrácená. Skutečně nám jí ukázali v Izraeli, epidemie se dá zvládnout, ale vyžaduje to disciplínu a odvahu ze strany vlády. Opatření musí být razantní – čím razantnější budou, tím kratší dobu budou trvat. Tím budou nejen menší ztráty na ekonomice, ale i na životech. Minulý týden nám zemřelo 790 lidí, tento týden přes veškerou naši snahu zemře minimálně tisíc našich spoluobčanů. Jen za úterý to bylo 146 lidí, skutečně ta čísla jsou děsivá.

Vy sám znáte pana Blatného? Myslíte, že přijde na vládu a do stolu bouchne?

Já pana docenta Blatného osobně vůbec neznám. Pro mě byla ta volba samozřejmě překvapením, ale předpokládám, že když pracuje v nemocnici, tak ví, jaká je tam situace. Proto se na něj dnes hodlám obrátit nejen jako na ministra, ale jako na kolegu.

Ještě v noci jsme o tom diskutovali se členy představenstva – situace po celé republice je v nemocnicích jednotlivých regionů velmi vážná. Já věřím tomu, že nový pan ministr to ví a že proto na ministerstvo jde, že to je jeho mise.

Jaký je závěr jednání představenstva komory?

To nebylo oficiální jednání, ale zkrátka naše konzultace mezi sebou, samozřejmě na dálku. Všichni, s nimiž jsem diskutoval, chtějí tvrdý lockdown. Vidí, že se nemocnice řítí do katastrofy. Matematické modely ukazují, že při stávající rychlosti šíření epidemie se kapacita nemocnic zaplní okolo 10. listopadu. Co bude dál, to nikdo neví, žádný plán neexistuje.

Je třeba si uvědomit, že to, že máme koronavirovou epidemii neznamená, že se nedá umřít na něco jiného. V momentě, kdy budou nemocnice zahlceny, se stává život ohrožujícím stavem například zánět slepého střeva nebo těhotenství. Věci, které za normálních okolností zdravotnictví zvládá, zvládat nebude, protože nebudou lůžka ani zdravotnický personál. Každý den onemocní tisíc zdravotníků. Máme 15 500 nemocných zdravotníků, 2930 z toho je lékařů a 7200 je zdravotních sester. Zemřel nám už třetí lékař. Za jediný den onemocní 167 lékařů a 595 sester, to jsou údaje za úterý. Není na co čekat.

Nám se nelíbilo to, že v současné situaci dochází k výměnám na postu ministra zdravotnictví: když se loď potápí, tak se kapitán přes palubu nehází. Ale bereme to jako fakt a věříme, že nový pan ministr, kterého chci ujistit o plné podpoře České lékařské komory, bude dobrým kapitánem a že nás z té bouře vytáhne. K tomu ale musí mít obrovskou míru odvahy.

83278