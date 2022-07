Praktici nezvládnou urychleně přeočkovat 6 milionů lidí. Je čas na velkokapacitní centra, věří Kubek

Páteční rozhodnutí ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09), že se od pondělí má začít podávat čtvrtá dávka vakcíny proti covidu-19, vítá prezident České lékařské komory Milan Kubek. Upozorňuje ale, že stávající rychlost očkování bude nutné zvýšit stonásobně, aby bylo možné urychleně podat miliony vakcín. Doporučuje také, aby stát znovu začal proplácet PCR testy i bez žádanky od lékaře, řekl to Českému rozhlasu Plus. Praha 16:52 15. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda České lékařské komory Milan Kubek | Zdroj: Profimedia

Jak hodnotíte jako zástupce lékařů současné rozhodnutí ministerstva zdravotnictví o tom, že se začne s očkováním posilující dávky proti covidu-19, a to od příštího pondělí? Je to reálné?

Jsem rád, že se ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) konečně rozhoupal. Ostatně jsem ho o to požádal velmi naléhavým dopisem na začátku tohoto týdne, ale nedělám si iluze, že by to byla reakce na ten dopis.

Spíš si myslím, že ministr musel reagovat pod tlakem okolností. Protože počty nakažených jsou obrovské a vzhledem k tomu, že málo testujeme, tak ta realita je ještě horší, než co vidíme.

Bohužel narůstá i počet pacientů, v nemocnicích jich je více než 400 a my dobře víme, že počty hospitalizovaných mají, řekněme, desetidenní až dvoutýdenní zpoždění za nárůstem nových případů. Je jasné, že počty porostou.

A i když covid-19 nebude zabíjet stovky lidí, tak pořád může desítkám tisíc z nás řádně zatopit a třeba zkazit dovolenou. Určitě je dobré, aby se šli lidé očkovat, radí to lékaři a sami také půjdou hned, jak to bude možné.

Budou mít na přeočkován lidí praktičtí lékaři čas? Nesetkají se jako v minulosti s logistickými problémy?

Pokud to ministr zdravotnictví myslí vážně a skutečně chceme, aby se přeočkovalo potřebných šest milionů osob během dvou měsíců, tak je třeba stávající rychlost očkování zvýšit asi stonásobně.

To samozřejmě není možné přehodit na bedra praktických lékařů, kteří mají dost práce, protože ani ostatní nemoci nezmizely. Znamená to urychleně aktivovat velkokapacitní očkovací centra.

Navíc jsou teď někteří lidé mimo města, jsou na venkově, budou se teprve vracet. Teď je čas se na všechno připravit.

Představa, že ministr zavelí a za dva dny se začne naplno očkovat, ta samozřejmě není reálné. Ale je dobře, že se konečně začalo něco dělat.

Šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek se vyjádřil tak, že se očekává kulminace současné vlny. Kolik lidí by do té doby mohli stihnout lékaři přeočkovat? Mluvím teď hlavně o rizikových pacientech nad 60 a nad 80 let.

Pokud nedojde k aktivaci velkokapacitních center, tak se nikdy nemůžeme přehoupnout přes jednotky tisíc naočkovaných denně. A to samozřejmě nestačí.

Přiznám se, že nesdílím ten optimismus, že se za 14 dní začne tato vlna lámat. Proti tomu totiž mluví to, že zatím je postižená zejména Praha a okolí. Ale už vidíme, jak se počty nově nakažených ve větší míře začínají rozlévat po celé republice.

A než tato vlna přelije celou republiku, tak to bude určitě trvat delší dobu než dva týdny. Za tu dobu může být kulminace možná v Praze, ale rozhodně ne v regionech.

Kdy dostanou lékaři nové očkovací látky, které budou působit proti aktuálním variantám viru? Současné vakcíny proti současným subvariantám stoprocentně nepůsobí.

Rozhodně nemá smysl čekat na nové očkovací látky. Budou bůh ví kdy. Problém není je vyvinout, ale vyrobit je ve stamilionech.

Virus velice rychle mutuje. Když míříme na současnou variantu, tak je to jako mířit na běžící terč. Ale původní varianty vakcíny jsou stále velice dobře účinné i na všechny nové mutace. Snižují zejména závažnost klinického průběhu onemocnění.

Vakcíny jsou vyzkoušené bezpečné, byly jich podány miliardy dávek po celém světe. A je to to, co budeme mít v ruce pro boj s případnou podzimní covidovou vlnou.

Jakmile to bude možné, nechám se i s celou rodinou přeočkovat klasickými, vyzkoušenými, bezpečnými, účinnými vakcínami, které jsou dnes k dispozici.

Ministr Válek chce s pojišťovnami projednat proplácení PCR testů na covid-19 i bez doporučení lékaře. To byste podpořil?

Rozhodně ano. Je to další z bodů, o které jsem ministra požádal, protože tohle není šetření na správném místě. Strkáme hlavu do písku a pak jsme tak trochu slepí,, protože nevíme, jaká je skutečná míra nakažených lidí.

Studie s rozborem odpadních vod ukazují, že třeba v Praze může být situace pětkrát a možná i desetkrát horší než to, co vidíme. V našem zájmu je vědět co nejpřesněji, jaká je realita. Pouze PCR testy a sekvenace vzorků nám umožní odhalit, kdyby se zde začala šířit nějaká další, třeba i nebezpečnější mutace.