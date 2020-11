‚Rozvolňování z odborného hlediska nepřipadá v úvahu.‘ Kubek varuje před chybami z jara

Epidemie koronaviru v Česku je na ústupu. Alespoň to ukazují data statistiků. Snížilo se reprodukční číslo a podíl pozitivních testů. Situace se ale nelepší v rizikové skupině obyvatel a výrazněji se neulevilo ani nemocnicím. Jejich péče je omezená i šířením nákazy mezi zdravotníky. „Jakékoliv rozvolňování v současnosti z odborného hlediska naprosto nepřipadá v úvahu,“ řekl ve vysílání Radiožurnálu prezident České lékařské komory Milan Kubek. Praha 10:47 14. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda České lékařské komory Milan Kubek | Zdroj: Profimedia

Jaké jsou vaše nejnovější informace, pokud jde o počty nakažených lékařů, sester a dalších pracovníků?

Vrátil bych se k tomu, co jste říkal. Ano, epidemie brzdí, ale bohužel pomalu, protože stávající opatření nejsou dostatečně razantní. Myslím si, že situace není tak optimistická, jak se na první pohled zdá. Málo se testuje. Tento týden oproti minulému se každý den provede o deset až patnáct tisíc testů méně. A platí jednoduchá úměra, když netestujete, nemáte pozitivní výsledky. Míra pozitivity testů přes 25 procent je stále hrozivá a mám nepříjemný pocit z tendencí rozvolňovat. Je to skutečně předčasné.

Zdravotnictví jede v nouzovém režimu, odkládají se veškeré operace a zákroky, které snesou odkladu, což se ovšem při dalším trvání negativně projeví na zdravotním stavu obyvatel. I situace mezi zdravotníky, jakkoli se trochu zlepšila, je stále velmi vážná. Máme 1600 nemocných lékařů, 4800 nemocných sester a 3700 ostatních zdravotníků, to je dohromady víc než deset tisíc nemocných. Bohužel 19 kolegů zemřelo, z toho osm lékařů. Situace je stále mimořádně vážná, proto jakékoliv rozvolňování v současnosti z odborného hlediska naprosto nepřipadá v úvahu.

Bezpečný návrat do škol?

Zatím se žádné velké rozvolňování nechystá. Pokud k tomu můžeme počítat, že 18. listopadu do škol nastoupí prvňáci a druháci a další ročníky prvního stupně by mohly následovat zhruba o týden později. Je to podle vás takhle dobře?

Určitě je dobře, že se do škol vrátí nejdříve prvňáčci. To je správné. Sám mám tři děti a vím, jaké obtíže přináší rodinám distanční výuka, a že u malých dětí je skutečně nereálná. Ale bohužel nejsou splněny podmínky pro to, aby se děti do školy mohly bezpečně vrátit.

Prokázalo, že děti většinou nemají příznaky, ale jsou ideálními přenašeči choroby. Když dnes otevřeme školy, tak část dětí přijde nakažených, nakazí paní učitelku, nakazí se navzájem a nákazu přenesou do rodiny. Na první pohled se dva týdny nebude dít nic, ale pak můžeme mít zásadní problém. Bohužel náš návrh na to, aby děti šly do školy teprve poté, co budou otestovány antigenními testy a aby se testování opakovalo každé pondělí při nástupu do školy, ministerstvo zdravotnictví odmítlo jako příliš nákladný. Také se mi nelíbí, že nejsou zpřísněna hygienická opatření. Děti sice budou mít roušky, ale když se jich bude třicet tísnit ve třídě několik hodin, tak to také není dostatečné.

Myslím si, že je to předčasné a politické rozhodnutí. Slyšel jsem, že tím byla podmíněno prodloužení stavu nouze, který samozřejmě nutně potřebujeme. Ale veškerá taková předčasná a nepodložená rozhodnutí se nám mohou vymstít.

Před pár dny jste ve Dvaceti minutách Radiožurnálu mluvil o tom, že by Česko mělo zavést tvrdý lockdown po vzoru Izraele a omezit průmysl. I když denní čísla mírně klesají, tak je to podle vás stále ve hře?

Ve hře už to není z politických důvodů. Vyzvali jsme k tomu 29. října, kdy nastupoval nový ministr, kdy byla příležitost. Pak jsme výzvu opakovali 6. listopadu v situaci, kdy čísla byla opravdu nejhorší. A kdyby k tomu vláda přistoupila, tak jsme epidemii opravdu zkrátili. Reprodukční číslo by se výrazně snížilo, a kdyby se dostalo někam k 0,5, tak by se skutečně čísla v krátkém horizontu dostala do takových hodnot, aby se život mohl vracet s určitými omezeními k normálu.

Takto ale bohužel místo brždění přibržďujeme. Čím déle epidemie bude trvat, tím déle budou zbytečně umírat lidé. Myslím si, že nakonec i dopady na ekonomiku budou větší. Skutečně se obávám, že s blížícími se Vánocemi budou sílit tlaky na to, aby se všechno rozvolňovalo, aby si lidé mohli nakoupit, abychom si užili Vánoce. Ale chybu jsme udělali už na jaře.

Třeba to tak nebude.

Třeba ne, ale šest tisíc mrtvých je krutou daní za chybu. Takže udělat takovou chybu znovu v žádném případě nesmíme.