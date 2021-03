Teď se handrkovat o odměny pro zdravotníky je trapné. Jako stát jsme prohráli všechno, říká Kubek

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) se chystá vyplatit celoroční odměny zdravotníkům. Označil to za jasný signál, jak si vláda práce zdravotníků váží. Česká lékařská komora ale metodiku odměňování kritizuje. „Od listopadu se snažíme s vládou jednat a je vidět, že pro ně zdravotníci prioritou nejsou,“ řekl ve Speciálu Plus prezident České lékařské komory Milan Kubek. Česko podle něj „všechno prohrálo” ekonomicky i u zdraví lidí. Praha 17:23 31. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Milan Kubek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kubkovi přijde nevhodné, aby se v tuto chvíli mluvilo o velkých odměnách zdravotníků. „Je trapné, se v takové situaci handrkovat o nějaké peníze. Je trapné, že se to celé táhne tolik měsíců, protože platí, kdo rychle dává, dvakrát dává. Ale to tahle vláda nedělá.“

Odměny v celkové výši 10 miliard by měly tentokrát vyplácet zdravotní pojišťovny.

„Za loňský rok dostali nějaké odměny jen zaměstnanci v lůžkových zdravotnických zařízeních a v záchranné službě – a týkalo se to všech zaměstnanců, nejen zdravotníků. V ambulantním sektoru nedostali nic,“ popsal.

„Ztráty jsou obrovské a zdravotníci přece epidemii nezvládají, my pouze bojujeme o to, aby byly následky nezvládnuté epidemie co nejmenší. Aby umřelo co nejméně lidí, aby co nejméně nemocných nemělo závažné poškození zdraví,“ dodal.

Prezident Kubek pak zopakoval slova, která řekl už pro server Novinky: „Premiér Babiš jako mazaný obchodník ví, že když se bude celá záležitost protahovat, tak za jedny peníze pořídí odměnu za podzimní, zimní i jarní vlnu epidemie.“

Epidemie zpomaluje

V poslední době se zdá, že šíření koronaviru v Česku zpomaluje. „Jsme na tom podstatně lépe, než jsme bývávali,“ říká primář interny Nemocnice Cheb Stanislav Adamec, který byl také hostem Speciálu. Proti začátku března totiž teď mají podle statistik jen polovinu covidových pacientů.

Kromě nižších denních přírůstků nakažených statistici k 21. březnu napočítali také 183 zemřelých v souvislosti s covidem, toto pondělí už bylo číslo o stovku nižší. Celkově od začátku pandemie zemřelo víc než 26 tisíc lidí.

Primář Adamec vkládá větší naději do očkování než do nových léků, které se teď v Česku postupně objevují. Problém je totiž v tom, že většina z nich je určena pro podání v prvním týdnu od začátku příznaků nemoci.

„Než se ale řadě nemocných stanoví diagnóza, tak je podání už kolikrát pozdě. Do nemocnice se nám dostávají až nějakých 14 dní po prvních příznacích.“

Byl by tak pro změnu logistiky, aby se pacienti rychleji diagnostikovali. „Nechci sahat do svědomí praktickým lékařům, ale v řadě případů nemocní dostanou informaci, ať si vezmou paralen. A když se to nezlepší, tak mají jít na test.“

Testování ale taky není podle Adamce pružné. „Než se lidé dostanou k nám, mají už závažné dýchací obtíže. Takže to velmi krátké okno na podání těchto přípravků je pryč. Ta spolupráce pacienta by měla být prostě daleko lepší, alespoň taková je zkušenost z našeho kraje,“ dodává.