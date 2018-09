Štěch: Koordinace zahraniční politiky vázne. Pocheho by měl řešit Ústavní soud

Ve středu se na Pražském hradě uskuteční koordinační schůzka k zahraniční politice. Tradičně se jí krom prezidenta účastní i předsedové obou parlamentních komor a příslušní ministři. Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) ale bude chybět, protože bude na dlouhodobě plánované návštěvě Francie a Hrad odmítl schůzku o několik hodin posunout, aby se stihl vrátit. Interview Plus Praha 19:14 10. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu České republiky | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

„Rok a půl jsme se nesešli, je to škoda a chyba. Koordinační porady by se měly konat, byť teď to bude poněkud složitější vzhledem ke složení vlády a postoji pana prezidenta,“ poznamenává Štěch, kterého na schůzce zastoupí místopředsedkyně horní komory Miluše Horská.

Zájmem účastníků by podle něj mělo být sladění postoje k české zahraniční politice, její koordinace prý totiž vázne, což s sebou nese riziko, že se staneme nesrozumitelnými. „Otázkou je, zda ze schůzky nevyjde něco – nebo pokus o něco – o čem se ví, že bych já jménem Senátu neodsouhlasil,“ dodává.

Sankce dodržovat, nebo zrušit

Štěch uvádí příklad protiruských sankcí, které podporuje, ale zároveň kritizuje, že je bohaté země typu Německa nebo Spojených států obcházejí a v Rusku investují. „Rusové za to postaví fabriky, třeba na potraviny, které dováží z České republiky. A my se na ten trh už nevrátíme, i když sankce skončí,“ varuje.

„Kancléřce Merkelové jsem řekl, že je to určité pokrytectví, když si hraje na sankce, ale přitom se tam vyváží a dodávají peníze.“ Milan Štěch (předseda Senátu)

„Sankce by se buďto měly dodržovat v plném rozsahu, anebo rozhodnout, že se sankce obchází, jsou tedy na nic, a tedy je zrušit. Já bych byl rád, kdyby to fungovalo tak, jak bylo domluveno – když se na tom Evropská unie a další státy domluvily,“ doplňuje.

Štěchovy domněnky potvrzují i informace týdeníku Respekt, podle nichž se má prezident Miloš Zeman na schůzce snažit přimět ústavní činitele, aby se na evropské půdě postavili po bok zemí zpochybňujících sankce.

„U prezidenta je to dlouhodobý přístup. Ale u premiéra Andreje Babiše (ANO) to bude záležet na tom, kam přijede. On je velmi variabilní a pragmatický a když uvidí, že mu to přinese nějaký prospěch, tak podle toho zaujme postoj. Před volbami možná bude říkat, že sankce jsou na nic, ale v Německu se proti nim nepostaví,“ soudí.

V minulosti se prý dařilo prezidenta přimět k tomu, aby v některých otázkách nakonec ustoupil. Při aktuálním složení účastníků to na to prý ale nevypadá a sám Štěch si prý nedělá iluze, že by ostatní ústavní činitele v případě své účasti na schůzce přesvědčil.

Poche k Ústavnímu soudu?

Štěch nevidí problém v tom, že předseda ČSSD Jan Hamáček je současně ministrem vnitra i zahraničí, je to prý ale jen dočasné řešení. Podle Hamáčka by o novém ministru zahraničí mělo být jasno do konce října, stranického nominanta Miroslava Pocheho (ČSSD) ale prezident odmítá jmenovat.

„Jsme demokratický stát a měla by se dodržovat ústava. Pana Pocheho bych nikdy nenavrhl, ani ho neprosazuji. Ale určitě nemá tak vážné problémy jako Andrej Babiš, není trestně stíhaný,“ upozorňuje.

„Byl jsem pro to, aby ČSSD do vládní spolupráce s hnutím ANO nešla. Každým týdnem se to potvrzuje.“ Milan Štěch (předseda Senátu)

Jedině premiér má přitom možnost nominaci ministra obhájit tím, že se obrátí na Ústavní soud. „On tuto legitimní možnost nevyužívá. Suverénní premiér, který se nezdráhá, aby si neudělal zle u pana prezidenta, by měl takto postupovat. Obchází se ústava,“ tvrdí.

Podle místopředsedy ČSSD Jiřího Zimoly by ale strana měla nominovat jiného kandidáta, o čemž dokonce jednal i s prezidentem. Štěch ale připomíná, že podmínkou pražské organizace strany pro souhlas se vstupem do vlády bylo, aby se ministrem stal někdo z jejích řad. „Přijde mi to od Jiřího Zimoly pokrytecké, protože podporoval vstup do vlády. (...) Věděl, že Praze se za to slibuje určitá pozice, tak by to měl držet,“ podotýká.