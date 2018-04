Štěch: Kampaň proti koalici s ANO dělat nebudu. Většina ČSSD si oddechla, když jednání o vládě skončilo

Sociálně demokratičtí senátoři se postavili proti vládní spolupráci jejich strany s ANO. V čele vlády odmítají trestně stíhaného premiéra v demisi a šéfa hnutí Andreje Babiše. K hlavním tvářím senátorské výzvy patří předseda horní komory Milan Štěch z ČSSD. Ve Dvaceti minutách Radiožurnálu řekl, že má na tento krok převážně kladné reakce. Kampaň ale proti koalici s ANO vést nechce. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:15 26. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu České republiky | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

„Reakce mám převážně kladné. Objevují se nějací jednotlivci, kteří chtějí, abychom v koalici s ANO byli, že v opozici budeme ztracení,“ přibližuje pro Radiožurnál předseda Senátu Milan Štěch.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl předseda Senátu Milan Štěch

A dodává, že ohledně odmítnutí koalice s ANO zastupuje 23 sociálně demokratických senátorů a senátorek. Klub má přitom včetně Štěcha celkem 24 členů.

„Řada z nás Andreji Babišovi nevěří, a to na základě předchozích skutků, nejen na základě nějakých pocitů,“ podotýká Štěch.

Zároveň Babiše kritizuje kvůli kauze Čapí hnízdo. „Pan Andrej Babiš řekne cokoliv, co se mu hodí do situace, a zneužívá silného mediálního a ekonomického postavení,“ podotýká.

Kampaň proti vládní spolupráci s ANO v čele s Andrejem Babišem ale vést nechce.

„Pokud vedení řekne, že jednání končí, tak to bude bez problémů, jak tomu bylo na druhé části sjezdu, kde už byla perfektní atmosféra. Většina si oddychla, že se už nevyjednává, že je konec. Pokud se bude vyjednávat, tak bude referendum. A my tento názor budeme říkat. Ale abych si vzal volno a jezdil po republice, to já dělat nebudu,“ řekl Štěch.

Zároveň připomíná, že v sociální demokracii má každý právo do konečného rozhodnutí hájit svůj názor, což je základní princip demokracie.

„Sociální demokracie není strana, která by se programově chtěla udržet pořád ve vládních pozicích,“ uzavírá.