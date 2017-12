Předseda Senátu Štěch: S prezidentem už nejsme přátelé, asi jsem ho dostatečně nepodporoval

Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) chyběl při jmenování vlády Andreje Babiše (ANO) na Pražském hradě a pozvání zatím od prezidenta Miloše Zemana nedostal ani na tradiční novoroční oběd s předsedy obou parlamentních komor. „Na začátku jeho funkčního období byly naše vztahy korektní, dokonce o mě pan prezident hovořil jako o dlouholetém příteli,“ řekl Štěch v pořadu Interview Plus. Praha 16:21 21. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

„Neměli jsme spolu žádný konflikt a dokázali jsme se v důležitých věcech domluvit, hlavně v otázkách zahraniční politiky. Mám pocit, že tomu už tak není,“ dodal ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Štěch se domnívá, že ho potkalo to, co některé jiné politiky, kteří prezidentovi dostatečně nevyjadřovali podporu. „Už to pak nejsou ti šikovní a schopní. Asi jsem byl přeřazen do nějaké jiné kategorie, přestože o mně prezident v minulosti vždy hovořil s úctou a doporučoval mi, co všechno bych měl v sociální demokracii dělat,“ uvedl.

Nepříjemná povinnost

Pozvání na slavnostní ceremoniál neočekával, za důležitější činnost považuje zajišťování chodu Senátu. Přiznal ale, že by mu nebylo nijak příjemné být při jmenování vlády, která - na rozdíl od těch minulých - nemá vyjednanou podporu.

„Když měla vládu sestavovat Miroslava Němcová nebo Bohuslav Sobotka, museli prokázat, že mají většinu. Prezident se rozhodl pro jinou formu a má na to právo. Ale mně se to nelíbí a nebylo by mi příjemné u toho asistovat,“ zdůraznil.

Podpoří ČSSD vládu?

Podle Štěcha je zřejmé, že vláda nedostane důvěru a dojde na druhý pokus, při kterém se bude vyjednávat od začátku. Předpokládá také, že v té době už bude zveřejněna zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům OLAF z vyšetřování kauzy Čapí hnízdo.

„Pro většinu stran ve sněmovně včetně sociální demokracie je to vážná překážka. A těch problémů je více,“ řekl Štěch s poukazem na nahrávky Andreje Babiše, na kterých mluví vulgárně na adresu představitelů ČSSD a jejich obsah nikdy nepopřel.

Štěch upozornil i na to, že Andrej Babiš je bývalým voličem ODS a jeho vláda se zřejmě bude chovat pravicově. „Ve finále ale bude rozhodovat poslanecký klub ČSSD, proto vláda získává i ztrácí důvěru ve sněmovně.“