Předseda Senátu Štěch: S Babišem se od začátku mělo jednat tvrdě, to byla chyba

Jak aktuálně hodnotíte jednání o vládě s hnutím ANO?

Já nejsem podporovatelem toho, abychom s hnutím ANO, které má vést ve vládě Andrej Babiš, dojednávali vládní spolupráci. Respektuji, že se sjezd usnesl o vládě jednat, byl tam ale také požadavek, aby v případně dojednané vládě nebyl Andrej Babiš (coby trestně stíhaná osoba – pozn. red.).

Jan Hamáček s tímto požadavkem u hnutí ANO zatím nepochodil, místo toho aktuálně požaduje pro ČSSD vnitro nebo obranu. Jaká je tedy nyní nálada uvnitř členské nálady?

To vám přesně neřeknu, žádný průzkum k tomu neexistuje. Ale vím, že na Pelhřimovsku, tedy v okrese, který jako senátor zastupuji, převážná část vedení okresní organizace není zastáncem toho jít do vlády. O tom by měla rozhodnout členská základna v referendu.

Můžete přiblížit, proč jste proti vládní spolupráci s hnutím ANO?

Andrej Babiš je trestně stíhaný a sociální demokracie v minulosti i své lidi, kteří měli problémy tohoto rázu, a i třeba daleko menší, z pozic stahovala nebo jim nedovolila, aby kandidovali. Každý sociální demokrat, když chce kandidovat do zastupitelských funkcí, musí doložit čisté lustrační osvědčení. Proč bychom se tedy k Andreji Babišovi měli chovat velkoryseji, než se chováme k vlastním členům?

Já mám navíc s Andrejem Babišem zkušenost z koaliční rady a vycházím i z informací slovenských kolegů z doby, kdy Andrej Babiš ještě nebyl v politice. Mám jenom negativní informace a negativní zkušenosti.

Můžete uvést konkrétní příklad?

Jeho chování je všeobecně známé, bylo i dobře popsáno v řadě článků nebo ve filmu, který uvedla Česká televize, o největším sedlákovi všech dob. Mám i informace, které vám říct nemůžu, protože bych lidi, kteří by je mohli prokázat, mohl vystavit riziku. První informace tohoto typu jsem ale dostal už asi v roce 1994, když jsem ještě s jedním kolegou coby místopředseda odborů vyjel na Slovensko a tam mě tehdy někteří lidé na Andreje Babiše upozorňovali. Jejich zkušenosti se stoprocentně potvrdily.

‚Programu ANO nevěřím‘

ČSSD s hnutím ANO hledá programové průniky. Zatím to ale nevypadá, že by se vyjednavači na klíčových tématech shodli.

Andrej Babiš vsadil na to, že potřebuje získat silnou pozici a představuje program, který je dost levicový. Vzhledem k tomu, že je oligarcha a velkopodnikatel, to pro něj není přirozené. Podle mého názoru to dělá jen proto, aby získal voliče a pak mohl realizovat svoje záměry, které má především v dalším nabývání majetku. Já programu ANO nevěřím. Andrej Babiš je také znám tím, že velmi často mění své názory. Takže některé věci, které může našim vyjednavačům slíbit, může po čase odvolat.

Z čeho podle vašeho názoru pramení touha nových lídrů ČSSD jít do vlády? Uvědomují si možná rizika?

Vychází z toho, že v posledních letech bylo vůči Andreji Babišovi ze strany sociální demokracie hodně kritických a skeptických připomínek. Nakonec z vlády musel odejít kvůli Čapímu hnízdu a zdá se, že voliče to stejně neodradilo. Vystavují ale sebe i ČSSD riziku, že se některé morální principy, ale i lidsky běžné zásady v politice odhodí a že se politika bude dělat pouze pragmaticky.

Jejich reakci na minulý vývoj umím pochopit a chápu, že dnes je u voličů určitá poptávka po pragmatické politice. Na druhou stranu ve věcech týkajících se chodu a organizace společnosti musí být morální zásady. Samozřejmě každý může někdy pochybit, ale pokud to někdo má tak, že jsou pro něj morální zásady pomíjející a spíš ho obtěžují, tak je to problém. Společnost se tak může stát asociální a hlavní hodnotou bude tvorba zisku.

O vládní spolupráci mají definitivně rozhodnout členové ČSSD ve vnitrostranickém referendu, kteří si výsledek schůzek s hnutím ANO vyslechnou na sjezdu zkraje dubna. Jaké ústupky ze strany hnutí ANO by museli vyjednavači ČSSD přinést, aby se spolupráce schválila?

Předně říkám, že bychom s trestně stíhaným premiérem vládu dělat neměli. Případně by ale pro mne bylo rozhodující to, zda by hnutí ANO ustoupilo v oblasti daní. Měli bychom usilovat o zachování daňové kvóty, v globálu daně nezvyšovat, ale provést daňové přerozdělení. A zavést daňovou progresi, abychom ulevili těm nejslabším.

„Myslím, že této zemi i sociální demokracii se vyplatí hlídat Andreje Babiše. Ještě přijde chvíle, kdy bude mít chuť své impérium rozšiřovat. Jsem přesvědčen, že ho zajímají České lesy, ČEZ, zdravotnictví. Když si někdo zvykne na drogu, tak po ní touží. “ Milan Štěch (předseda Senátu)

Progresivní daň je jedním z bodů, o kterých se jedná. Pokud by na zavedení Andrej Babiš přistoupil, byl by to i pro vás důvod, abyste začal uvažovat o tom, že třeba koalici s ČSSD podpoříte?

Ne, nepodpořím. Z principiálních důvodů. Nevěřím, že se Andrej Babiš změní. Je za hranou toho, co by mělo být v politice přijatelné.

Rizika koaliční spolupráce

Plánujete na sjezdu ČSSD vystoupit s proslovem a upozornit na rizika koaliční spolupráce?

To se uvidí. Já jsem taky už starší člověk a v politice věčně nebudu. Zodpovědnost musí nést vedení. Určitě jim jejich plány nebudu zásadně hatit. Myslím ale, že na vnitrostranickém referendu by se mělo trvat, když chtějí podporu členské základny. Ani bych nepovažoval za prohru, kdyby dohodli z jejich pohledu přijatelný výsledek a členská základna to odmítla. Pokud by se to stalo, snažili se, výsledek by ale měli respektovat.

Existuje riziko, že si ANO bude partnery pro hlasování zajišťovat ad hoc. Není žádné tajemství, že v Poslanecké sněmovně koalice už existuje – ANO, SPD a komunistů. V případě, že vláda pod vedením ANO bude potřebovat některé věci prosadit a koaliční partner, v tomto případě ČSSD, nebude souhlasit, dříve či později se bude uchylovat k tomu, že bude hledat podporu u jiných partnerů.

Na to mířil můj další dotaz: nefungovala by tedy ČSSD v nově vznikající vládě pouze jako loutka?

To nebezpečí existuje, o to více, že Andrej Babiš bude sociální demokracii do pozice loutky směrovat. O podporu údajně stojí a vyjednává, ale když jsem viděl jeho vzkazy na facebooku z poslední doby mířené k ČSSD, tak mi to tak nepřipadá.

Osobní pozice vyjednavačů

Co říkáte na to, že se do vyjednávacích týmů dostali lidé jako Jan Mládek nebo Michal Hašek, kteří nekandidovali nebo ve volbách neuspěli. Stejně tak, že Jeroným Tejc se stal náměstkem ministra spravedlnosti.

Jsou to lidé, kteří hodně kritizovali Bohuslava Sobotku, je to určitá alternativa. Názorové proudy ale musí být, na tom nevidím nic špatného. Otázka ale je, jestli je to o názorových proudech, nebo spíše o osobních pozicích.

Mohou se tedy podle vás posléze promítnout lidé z vyjednávacích týmů v obsazení postů na ministerstvech?

To víte, že se to asi promítne. Je to ale na rozhodnutí stany a na získání důvěry Poslanecké sněmovny. Otázka je, jestli pozice dokáží udržet a aby naše země prosperovala. To, že třeba Michal Hašek a další v sociální demokracii mají názorově blíže k prezidentu Miloši Zemanovi, neznamená, že by se neměli nikde objevovat.

Mně nevadí, že ve vedení je třeba Jiří Zimola, určitě je to schopný člověk. Akorát mám obavu, aby to podání si ruky s Andrejem Babišem na vládní úrovni neznamenalo další zhoršení pozice sociální demokracie. S Andrejem Babišem se od začátku mělo jednat tak, jak on jedná s ostatními. To byla chyba.

To znamená jak?

Tvrdě. Na hrubý pytel hrubá záplata.

Hlas senátorů ČSSD

Senátorský klub je v současnosti největší zastupitelský klub ČSSD. Neměli byste být uvnitř strany více slyšet?

Hlavním politickým kolbištěm na politické scéně je vždy sněmovna. Tam vláda získává a ztrácí důvěru. Senát je korektor, pojistka demokracie. A v tomto složení jako pojistka Senát obstojí. Pokud by se vláda chtěla opírat o lidi, kteří chtějí změnit kurz naší země, tak za současné situace toho nejsou schopní, protože by se musela měnit Ústava.

Jak tedy vnímáte diskuze o tom, že by se mohl Senát zrušit?

Radost mi to nečiní, důležité je ale, kdo to říká a proč to říká. Andrej Babiš před senátními volbami burcoval voliče, jak je Senát důležitý a když pro něj volby nedopadly příliš příznivě, tak vyslovoval názor, že by bylo dobré Senát zrušit.

ČSSD by tedy měla zamířit do opozice?

Ano. Měli bychom podporovat věci, které jsou v souladu s naším programem. To, co v souladu nebude, tak kritizovat. Soustředit se na zlepšení stavu uvnitř členské základny, být tvrdá opozice, ale zase ne za každou cenu.

Myslím, že této zemi i sociální demokracii se vyplatí hlídat Andreje Babiše. Ještě přijde chvíle, kdy bude mít chuť své impérium rozšiřovat. Jsem přesvědčen, že ho zajímají České lesy, ČEZ, zdravotnictví. Když si někdo zvykne na drogu, tak po ní touží. Myslím, že hromadit majetek je pro něj droga.

Komunisté problém nejsou

Hnutí ANO o vládě vyjednává i s komunisty. Vzhledem k tomu, co říkáte, bylo by správné rušit tzv. bohumínské usnesení, které sociálním demokratům zapovídá spolupráci s komunisty, jak jste v minulosti navrhoval?

Zrušit bohumínské usnesení jsem navrhoval na sjezdu už asi před osmi lety, a to z toho důvodu, že jsem se obával, že nám to bude vždy předhazováno a že nám to bude bránit v tom prosazovat středolevicovou politiku, protože k tomu potřebujeme i hlasy krajní levice.

Takže komunisté podle vás nejsou problém?

Samozřejmě bylo vždy uvažováno o tom, že by z jejich strany byla tichá podpora. Z toho důvodu jsem to navrhoval. Komunisté se teď dostávají do pozice jakéhosi „béčka“ hnutí ANO. To je ale jejich věc, to ať si vyřeší oni. Jejich volební výsledek podle mého názoru jasně hovoří o tom, že jejich voliči se také přesunuli k hnutí ANO.

Neměli by sociální demokraté zapracovat také na marketingu a chodit více mezi lidi, aby voliče přitáhli zpátky?

Myslím, že by hlavně měla skončit haštěřivost uvnitř strany a držet se jedna lajna. Byť v každé demokratické straně jsou určité platformy, ty hodnoty drží všichni. U nás to ale lidé takhle nevnímají, veškeré rozmíšky, které se veřejně prezentují, jsou považovány za signál, že jde o stranu nesourodou, hašteřivou a nespolehlivou.

A co se týče dotazu na kontaktní kampaň?

To je druhý faktor. Já sám mám tu zkušenost, že kampaň vlastně začíná den po zvolení a že se má mezi lidi jít. Jsem přesvědčen, že když politik mezi ně přestane chodit, získá určitý ostych a dokonce se může komunikace s nimi začít bát. A to je pro politika to nejhorší.