Štěch: Pokud by Babiš nebyl premiérem, chtěl by vše řídit ze zadního sedadla

Předseda Senátu Milan Štěch z ČSSD doufá, že vyjednávání sociálních demokratů s ANO o vládní koalici už nebudou pokračovat. Obává se, že předseda ANO Andrej Babiš by dohody nedodržel, a pokud by případně nebyl premiérem, pokoušel by se vše řídit ze zadního sedadla. Řekl to v pátek ČTK v reakci na krach vyjednávání o novém kabinetu. Praha 16:05 6. dubna 2018

„Jednání skončilo. Doufám, že je to poslední, co se týká sociální demokracie," prohlásil předseda Senátu Milan Štěch.

„U něj (Babiše) riziko, že něco bude na papíře, a pak v praxi bude dělat něco jiného, je velmi vysoké. I kdyby k nějaké dohodě došlo, stejně by se pokoušel všechno ovlivňovat na základě svých zájmů," uvedl na adresu předsedy vlády a ANO.

Připomněl také, že od počátku prosazoval, aby ČSSD nevyjednávala o vládě s ANO, pokud by měl být premiérem trestně stíhaný člověk. Jednání prokázala, že Andreji Babišovi, byť se snaží bagatelizovat a zlehčovat své trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo, „enormně záleží na ministerstvu vnitra".

Babišovy výroky, že nemůže nic ovlivňovat, jsou podle Štěcha jen „manipulace s veřejným míněním, kouřová clona".

Co bude dál?

Další postup vyjednávání o vládě záleží podle Štěcha na ANO jako vítězi voleb. Babiš je oligarcha, svým životním postojem pravicový člověk, volil ODS a partnerství by měl hledat zejména tam, míní předseda Senátu.

Mohl by podle něj přemýšlet také o tom, jak svým odchodem z vlády umožnit sestavení koalice. „Stejně bych měl obavu, protože on by se to pokoušel řídit ze zadního sedadla," řekl Štěch.

Pokud by se Babiš chtěl dál opírat o dosavadní většinu ve sněmovně, se kterou mu pomáhají KSČM a SPD Tomia Okamury, neměl by prý dobrou pozici v rámci Evropské unie.

Babiš a Okamura jsou podle Štěcha navíc podobné povahy, které se budou střetávat, velmi účelově měnit stanoviska a jednat v zájmu preferencí svých hnutí.

„Byl by to hodně složitý vládní vztah, ale je to na něm. Kdo s čím zachází, tak taky možná v tomto případě taky schází," poznamenal Štěch s tím, že Babiš do politiky vnesl hodně podpásových a špinavých věcí.