Štěch: Jsem pro okamžitý odchod z vlády. Je to Zemanova hra. Kdyby chtěl situaci řešit, udělal by to

Vládní krize pokračuje. V Lidovém domě se totiž schází předsednictvo ČSSD, které má rozhodnout o své budoucnosti v koaliční vládě s hnutím ANO. Místopředseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) je pro odchod z vlády. „Pokud se nedozvím nějakou zásadní informaci, která by korespondovala s tím, jaký byl stav při referendu, tak budu hlasovat tak, abychom z vlády odešli," řekl Českému rozhlasu Plus. Interview Plus Praha 15:27 15. července 2019

Prezident Miloš Zeman hlavního aktéra sporu a ministra kultury Antonína Staňka sice slíbil k 31. červenci odvolat, ale jestli jmenuje i Michala Šmardu jako jeho nástupce, to neví nikdo. „Ten problém vyřešen není a je tady možnost odchodu ČSSD do opozice,“ říká v Interview Plus senátor Milan Štěch.

„Pokud se nedozvím nějakou zásadní informaci, která by korespondovala s tím, jaký byl stav při referendu, tak budu hlasovat tak, abychom z vlády odešli,“ popisuje.

Prezident prý na sebe jen strhává pozornost „a prezentuje sám sebe jako toho rozhodujícího. Jako by tady byl prezidentský systém, což není. Je tady i podezření, že chce do vlády další osobu, která by mu byla blízká. To taky znamená, že má ke Šmardovi nějaké výhrady a můžeme asi tušit jaké,“ dodává.

Zeman hraje hru

Co si místopředseda Senátu myslí o možném dalším scénáři, podle kterého by ČSSD měla počkat do konce měsíce na jmenování Šmardy? „Já jsem pro řešení odejít hned,“ odpovídá s tím, že důležité pro jeho rozhodování budou ještě případné jasné garance ze strany Zemana na jmenování Šmardy ministrem.

„Prodlužovat to, s nejasným postupem dalších týdnů, to by bylo špatně. Když to chce Zeman vyřešit podle přání sociální demokracie, jak na to má právo podle koaliční smlouvy i ústavy, tak to mohl udělat už v pátek (po setkání Zeman−Hamáček pozn. red.). Ale protože to neudělal, sleduje nějaký cíl. Já mám obavy, že ten cíl bude pro ČSSD nevyhovující,“ svěřuje se.

Jmenování Šmardy ministrem by prý bylo velké překvapení. „Ale on [Zeman] takto nepostupuje. Na svých věcech trvá, a když chce udělat kompromis, tak nakonec musí mít veřejnost pocit, že je tou hlavní osobou,“ říká.

Štěch si už dlouho myslí, že Zeman ze všech sil, komplikuje život všem svým nástupcům v čele sociální demokracie. „Je to už od Petry Buzkové, která byla nejdřív osobou jemu blízkou, a pak ji zavrhl. Stejně postupoval se Stanislavem Grossem, Vladimírem Špidlou a nakonec se rozešel i s Jiřím Paroubkem nebo s Richardem Falbrem.“

Od počátku prý nebyl pro vstup do vlády s tak malým počtem mandátů v Poslanecké sněmovně. „Respektoval jsem rozhodnutí z referenda a taky jsem se k tomu nejmíň tři čtvrtě roku veřejně nevyjadřoval. Protože jsme ve vládě prosazovali náš program a fungovalo to… přestože to není ideální koaliční partnerství.“

Výhrady Hamáčka

Po pátečním jednání stranického šéfa Jana Hamáčka a prezidenta Štěch vytušil, že se jejich vztah zkomplikoval. „Ani mě to nepřekvapuje… Na základě dlouhodobých zkušeností chování prezidenta to bude zas jen hra, která se bude obracet proti sociální demokracii.“

Velké nadšení z místopředsedy Senátu ale nesdílí ani předseda Hamáček. V sobotním rozhovoru řekl: „Celý rok, co jsme ve vládě, existuje skupina uvnitř ČSSD, která se nesmířila s výsledkem referenda. Přirovnal jsem to k situaci, kdy stojíme na žebříku a češeme strom a daří se nám plody sbírat a ta skupina stojí pod stromem, klepe žebříkem a říká: ‚Spadni‘. To je Chovanec (exministr vnitra), to je Andrt (šéf ústecké ČSSD) a Štěch (místopředseda Senátu). Těžko se úspěchy ve vládě prodávají, když máte za sebou tuhle skupinu, která vám klepe žebříkem, dokud z něj nespadnete.“

Reakce Štěcha

„Asi to je proto, že prezentuji svůj názor, který předsedovi v tuto chvíli asi nevyhovuje. Já mu dřív psal maily, SMSky nebo jsem mu volal, protože jsem chtěl předejít situacím, které teď nastaly. Možná, že se mu zdá, že jsou mé výhrady silné… Ale nikdy jsme si to osobně nevyříkali,“ reaguje Štěch na výtky.

Nejdůležitější prý je, aby ČSSD působila jako naprosto suverénní, rozhodná a někdy důrazná strana a „teď to pod tlakem premiéra nebo prezidenta může vypadat, a myslím, že i vypadá, že se naše rozhodnost, důraznost a suverenita oslabuje. To si nepřeji. Nechci, abychom dopadli jako národní socialisté nebo jiné strany,“ dodává Milan Štěch.

Více si poslechněte v audiozáznamu Interview Plus Michaela Rozsypala.