Výměna je logická, ale přichází pozdě, říká o rezignaci ministra Vojtěcha šéf lékařské komory Kubek

„Ohrozil životy a zdraví tisíců, zdravotníků a pracovníků v sociálních službách," hodnotí pro Radiožurnál působení Adama Vojtěcha na postu ministra zdravotnictví prezident České lékařské komory Milan Kubek. V rozhovoru kritizuje nejenom Vojtěchovo jednání jako ministra, ale i kroky vlády, které měly vést ke zvládnutí současné koronavirové krize. Praha 12:06 21. září 2020

Prezident České lékařské komory Milane Kubek. | Zdroj: Profimedia

Je v tuto chvíli vhodný okamžik na odstoupení ministra zdravotnictví?

Adam Vojtěch měl odstoupit nebo měl být vyhozen z postu ministra už v zimě poté, co se prokázalo, že buďto vědomě lhal, anebo tlumočil nesmysly a nepravdy, které mu podstrčili jeho podřízení ohledně naší údajné připravenost na boj s epidemií. Tím ohrozil životy a zdraví tisíců zdravotníků a pracovníků v sociálních službách. Poté už neměl nárok na to být ministrem a jeho autorita, minimálně mezi odbornou veřejností, už se limitně blížila nula. Takže to řešení přichází pozdě, ale je naprosto logické. Teď je mnohem důležitější, aby lidé dodržovali, co mají, a to jsou ta zmiňovaná 3R – čisté ruce, roušky, rozestupy a já k tomu přidávám ještě zdravý rozum. To znamená, vyhýbali se rizikovým aktivitám.

Pojďme ještě k té době „předkovidové“. Jak se vám s ním tehdy spolupracovalo?

Mohu říct, že ne moc dobře. Já to nechci nějak moc rozmazávat a kritizovat. Od začátku jsem nechápal, proč Adam Vojtěch odmítal spolupracovat s Českou lékařskou komorou. Nevím, ale prostě jsem to vnímal jako fakt. Vždy když bylo potřeba domluvit něco ve zdravotnictví, tak jsem to musel domlouvat přímo s předsedou vlády. Nevím, proč byl ministrem tak dlouho, ale teď už je to v podstatně jedno.

Je třeba, aby se ministrem stal někdo, kdo bude mít autoritu. Dle mého názoru by to měl být lékař, aby měl autoritu jak vůči laické veřejnosti, tak vůči veřejnosti odborné. Protože teď skutečně není čas, jak se říká, na hrdinství. Doba je velmi vážná. Jestliže jsme 20. srpna měli aktivně nemocného, tedy nakaženého, jednoho lékaře, tak 19. září, za necelý měsíc, jich máme 259. Pokud to takto půjde dál, tak zdravotnictví zkolabuje v řádu několika málo dní.

Víte, my jsme zkazili, co jsme mohli. V létě se lidé chovali nezodpovědně, a prostě pokud máte neschopného ministra, a pokud se bohužel všichni předsedy vlády bojí, ale on sám se rozhoduje podle průzkumu veřejného mínění, tak byla katastrofa nasnadě.

Takže sice říkám, že je trochu pozdě, ale nyní prostě musíme všichni máknout a opravdu se snažit s tou epidemií vyrovnat, protože nechceme přeci zažít to, co jsme viděli v televizi, když se dělo na jaře třeba v severní Itálii nebo v New Yorku.

K jakým krokům by měl nástupce Adama Vojtěcha teď aktuálně v souvislosti s bojem s koronavirem přistoupit, jak by měl tu situaci řešit?

Já si myslím, že bude ustaven krizový štáb a ministr zdravotnictví by měl být samozřejmě jeho členem. Ta možnost řešení té současné krize skutečně není v silách jednoho člověka. Ministr by měl především naslouchat odborníkům a to skutečným odborníkům na danou problematiku a ne lidem, kteří jsou byť třeba jenom lékaři, a já si jich vážím v jejich oboru, ale v současnosti v souvislosti s epidemiologií jsou prostě stejnými laiky, jako jsem já internista.

Není čas na hrdinství, je třeba udělat inventuru, rychle soustředit veškeré kapacity, které máme, zdravotníci potřebují vědět, co dělat. To znamená, že je potřeba asi nějakým způsobem již připravovat provoz všech zdravotnických zařízení na ten náraz, který nás čeká.

Také je třeba udělat určitou inventuru toho, jaké máme k dispozici prostředky a tím myslím i prostředky ochranné, jestli jsou konečně ve státních hmotných rezervách. To v podstatě my jako zdravotnická veřejnost v současnosti vůbec netušíme. Pouze z dopisu, který pan minstr rozesílal koncem srpna hejtmanům, a který se nám dostal do ruky tak trochu náhodou, vyplývá, že soukromí lékaři se mají postarat, co se týká ochranných prostředků, o sebe sami.