Až mi skončí mandát, budou stát nové kampusy a akademici budou spokojení, věří rektorka Univerzity Karlovy

Milena Králíčková už se po svém předchůdci Tomáši Zimovi ujala funkce rektorky Univerzity Karlovy. Zlepší se v dohledné době odměňování pedagogů? Proč je důležité, aby měla univerzita ombudsmana? A co všechno chce za nadcházející funkční období zvládnout? Ptal se Vladimír Kroc ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 19:42 3. února 2022

Afrikanista a muzikolog Vít Zdrálek v Deníku N upozornil, že díky loňskému zvýšení minimální mzdy se hrubý plat řady vysoce kvalifikovaných odborníků na Univerzitě Karlově poprvé přehoupl přes 30 tisíc korun hrubého. Jejich práce je podle něj hluboce podhodnocená, takže odchází jinam, nebo si musí na úkor svého působení na univerzitě přivydělávat. Co s tím?

Tento problém má více úrovní. Nemůžeme jen čekat na to, co pevně věřím přijde, a to je posílení financování vysokých škol. Je potřeba pracovat i uvnitř univerzity s mechanismem, kterým rozdělujeme prostředky a se zlepšením ohodnocení pedagogů musí pracovat také jednotlivé fakulty.

Univerzitní ombudsman je na většině evropských vysokých škol běžným institutem. Vlastně se divím, že ho na většině českých škol ještě nemáme, říká rektorka Králíčková

Pokud jsou platy zejména u pedagogů humanitních oborů nízké, může se to projevit v kvalitě výuky?

Vztah tam samozřejmě je, i když asi není nějak geometricky vyjádřitelný. Pro mě je podstatné, že musíme neustále usilovat o to, abychom naše akademiky lépe ohodnocovali – aby nám neodcházeli a abychom byli schopni na naši univerzitu přilákat i více zahraničních pedagogů.

Proč cítíte potřebu zavést institut univerzitního ombudsmana?

Je to běžný úzus na řadě evropských univerzit. Vlastně se téměř divím, že ho na celé řadě českých vysokých škol nemáme. Je to prostředek, jak na Univerzitě Karlově umožnit komukoliv na kterékoliv fakultě obracet se nejen na fakultní organismy zastání, ale třeba i na nějaký nezávislý nadfakultní institut. A takovým by mohl být právě institut ombudsmana.

A jak jste s tím daleko?

Máme připravený koncept, který chceme představit fakultám a akademickému senátu a budeme ho diskutovat. Jakmile tento institut nezávislého ombudsmana ukotvíme v předpisech, začneme jej hledat v otevřeném výběrovém řízení.

Co byste ráda, aby po vás po tomto funkčním období zůstalo?

Určitě postavený kampus Albertov v Praze, kampus Mephared v Hradci Králové a dokončený kampus UniMeC v Plzni. Také bych ráda, aby se po čtyřech letech mého mandátu dalo říct, že máme spokojené a třeba lépe finančně ohodnocené akademiky nebo větší procento zahraničních pedagogů.

Co říká Králíčková na kritická slova odcházejícího prorektora Jana Konvalinky? A co se univerzita naučila během pandemické krize? Poslechněte si celý audiozáznam rozhovoru Vladimíra Kroce s novou rektorkou.