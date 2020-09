Během let nanosila do bank 12 miliard korun, našli ji mrtvou v lese. Odkud se peníze vzaly, policie nezjistila

Žena z malé obce u Děčína nanosila za čtyři roky do bank podle policie dvanáct miliard korun. Jen tak, v taškách. Naráz přivezla do banky i 100 milionů. V září 2017 byla nalezena mrtvá - zastřelenou ji objevili v autě na lesní cestě. Její smrt policisté uzavřeli téměř okamžitě jako sebevraždu. Usilovně pak ale pátrali, odkud byly obrovské sumy, které jí procházely pod rukama. Marně. Ani po třech letech na to nepřišli, a tak případ nyní odkládají.

