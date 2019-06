PROFIL: od veřejných petic až na Letnou. Jak vznikl a kdo financuje spolek Milion chvilek?

Kdo vlastně stojí za protivládními demonstracemi a za sdružením Milion chvilek pro demokracii. Jak vzniklo, kdo ho financuje a co bylo od začátku cílem spolku, který už pošesté v posledních dvou měsících rozhýbal společnost a přiměl vyjít do ulic desetitisíce lidí, nejenom v Praze, ale i menších městech? Praha 13:23 23. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Benjamin Roll (vlevo) a Mikuláš Minář během příprav demonstrace na pražské Letenské pláni | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Já v tom dopisu Vám posílám smlouvu, smlouvu, kterou chci s vámi uzavřít. S vámi, voliči. A v tý smlouvě se zavazuju, co budu a nebudu dělat, pokud hnutí ANO vyhraje volby a já budu pověřen vedením vlády a stanu se premiérem.“

Poslechněte si celou reportáž o tom, jak vznikl spolek Milion chvilek pro demokracii.

Vzkaz předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, který Mikuláš Minář našel ve schránce před sněmovními volbami v roce 2017, zafungoval jako rozbuška. O pár měsíců později totiž v reakci na něj založil iniciativu Milion chvilek.

Od začátku v tom ale nebyl sám. O nápad se podělil se svým spolužákem z teologické fakulty a dnes druhým mužem Milionu chvilek, Benjaminem Rollem.

„S tímhle za mnou Mikuláš přišel na chodbě na naší fakultě. Že by se studenti měli k 17. listopadu - to byl rok 2017 - nějak ozvat, protože mu přišlo, že to, co Andrej Babiš slibuje v té smlouvě, je v rozporu s tím, jak jedná nebo jak potom mluví ve funkci,“ popisuje vznik spolku Roll.

Pečovat o demokracii

Spolek oficiálně vznikl v lednu 2018, vzpomíná analytička Radiožurnálu Jana Klímová. „Začali dělat veřejné petice, které měly velký úspěch. No, i když, jak se to vezme, protože si dali jako cíl, že chtějí za 100 dní získat milion podpisů,“ říká.

To se jim sice nepodařilo, poměrně rychle jich ale nasbírali 100 tisíc. „To bylo neuvěřitelný. A dneska máme skoro 400 tisíc podpisů. To, co jsme ale chtěli, je oživení občanské společnosti, která se zajímá a vyjadřuje,“ vysvětluje Benjamin Roll.

Spolek původně chtěl, aby jim Andrej Babiš veřejně slíbil, že splní jejich deset požadavků. „Ten poslední bod bylo, že bude makat. Ostatní byla velmi vznosná témata, jako je pečovat o demokracii, řídit stát jako stát a ne firmu,“ doplňuje analytička Klímová.

To premiér nikdy neudělal. Pak přišla podezření v kauze Čapí hnízdo a soudní verdikty týkající se údajné Babišovy spolupráce se Státní bezpečností. Loni v dubnu tak spolek na Václavské náměstí svolal první demonstraci proti premiérovi.

Zaplatit ji pomohly peníze z transparentního účtu, na který lidé můžou spolku Milion chvilek přispívat od února 2018. Aktuálně je na něm k dispozici přes 5,5 milionu korun.

Analytička Radiožurnálu pochybuje, že by za financováním spolku stály politické síly. „Já jsem tam našla největší dar 50 tisíc a ten poslední, který tam je v takové výši, je Asociace soukromých zemědělců České republiky. Rozhodně tam nenajdeme žádné fondy George Sorose.“

Mluvit s voliči premiéra

I když se spolku daří do ulic dostávat desetitisíce lidí, nebyl to podle Rolla jeho původní cíl.

„Chtěli jsme formulovat informace, sbírat zdroje a tohle sdílet se signatáři petice. A ta výzva je: vy jste se přihlásili k té petici a teď je na vás, abyste mluvili s lidmi, které znáte, protože my jako spolek se nedostaneme k voličům Andreje Babiše, to už jsme pochopili. Ale běžní lidi ano – mají je v rodinách, mezi sousedy, v práci. Mě to překvapilo, že lidi v menších obcích se bojí veřejně vyjádřit svůj názor, protože se znají. A to se teď vlastně podařilo třeba těmi demonstracemi zbořit,“ říká Roll.

Poslední vlnu demonstrací vyvolala dubnová rezignace ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) den poté, co policie navrhla obžalovat premiéra Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo. A nástup Marie Benešové do čela justice.