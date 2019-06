Kdyby se z Milionu chvilek stalo politické hnutí, ztratilo by příznivce, míní Strejček z Klausova institutu

Mohou demonstrace, jako byla ta nedělní v Praze na Letné, zneklidnit a rozeštvat společnost, jak tvrdí exprezident Václav Klaus? Měli by protestující respektovat výsledky voleb a od projevů nespokojenosti upustit? Patří demonstrace k běžným nástrojům demokratické výměny názorů? Na tyto a další otázky odpovídal člen správní rady Institutu Václava Klause a bývalý europoslanec Ivo Strejček (ODS) v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. Praha 22:06 25. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Demonstranti měli podle Iva Strejčka vyjádřit svůj názor spíše u nedávných eurovoleb. (ilustrační foto) | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Česko má za sebou největší demonstrace od sametové revoluce. Jejich hodnocení se mezi politiky různí. Člen správní rady Institutu Václava Klause Ivo Strejček považuje demonstrace za součást demokratického procesu. Přesto podle něj měli demonstranti vyjádřit svůj názor u nedávných eurovoleb.

„Je to přesvědčivější, vědí, koho nebo proč volí. Myslíme si, že lidé mají své preference vyjádřit právě u voleb, ne se měsíc poté vyjadřovat prostřednictvím demonstrací,“ řekl Strejček v úterním díle pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. On sám údajně Babiše nevolil, ale jeho vítězství respektuje.

‚Jsou také jiní voliči‘

Institut Václava Klause označil demonstrace za pouliční mimoparlamentní nátlak. Podle Jiřího Weigla z institutu se ocitáme na šikmé ploše politické nestability. Co tím mínil? „To je zjevné. Je tu část veřejnosti, která je dnes vedena Miliony chvilek pro demokracii, ale to není celá společnost. Nejsou to všichni voliči, jsou také jiní voliči,“ podotkl bývalý europoslanec.

Ivo Strejček si myslí, že situace se bude stupňovat. „Na jedné straně budou demonstranti prosazující svoji pravdu, a na druhé straně část společnosti, která jejich vidění světa nesdílí. Proti sobě stojí dvě strany, které se navzájem neposlouchají, což může vnést do společnosti neklid a chaos,“ objasnil svůj názor.

Nemůže se stát, že by se spolek Milion chvilek pro demokracii přetavil v nové politické hnutí? „Já bych si to velmi přál,“ říká Strejček. „V okamžiku, kdy by tento krok udělali, museli by přesně formulovat celou řadu dalších názorů, čímž by ztratili část svých příznivců. Ale určitě by to pročistilo celou atmosféru kolem tohoto spolku,“ uzavírá.