Letná očima politologa: Babiš bude nervózní, aktivní společnost je ale výstraha všem politikům

O čem vypovídá, že na Letnou již podruhé dorazilo kolem čtvrt milionu lidí?

Ta hlavní výpověď pro mě je, že minimálně část společnosti se dokáže politicky mobilizovat a že dokáže být politicky aktivní. To je podle mě ta nejsilnější výpověď. Samozřejmě jsou tam nějaké motivace a ty byly jasně formulovány. Zásadní ale je, že pokud lidé cítí, že je demokracie nějakým způsobem ohrožena, tak alespoň část společnosti je ochotná se nějak aktivizovat.

Jaký dopad může mít tato mobilizace společnosti na počínání premiéra Babiše?

Premiér Babiš to bude bagatelizovat. Na druhou stranu podle mě již při té minulé demonstraci byl velmi nervózní z toho počtu lidí. Myslím, že teď znervózní přinejmenším stejně, nebo ještě víc.

Nemůžeme očekávat nějaký přímý dopad, například demisi a podobně. To je myslím zřejmé. Ale domnívám se, že takový tlak občanské společnosti povede k tomu, že ji chtě nechtě ti kritizovaní aktéři budou brát v potaz. A hlavně, že budou mít obavu z toho, že už skutečně proti nim nestojí společnost apatická, ale společnost, která se dokáže zmobilizovat.

A to je vlastně jistá výstraha nejenom vůči těm, proti kterým byla současná demonstrace namířena, ale výstraha vůči všem politikům, kteří by se snažili zneužívat svoji mocenskou pozici. To považuji za úplně nejdůležitější.

Svazují tedy protesty Andreji Babišovi ruce?

V praktických otázkách možná ne tolik, protože dokud bude na hradě Miloš Zeman a premiér bude mít podporu v parlamentu od ČSSD, komunistů a za jistých okolností i SPD, tak bude mít volnou ruku, aby si dělal svoji politiku.

Ale samozřejmě Andrej Babiš a jeho ANO jsou do velké míry produktem politického marketingu. A pokud pracujete s politickým marketingem směrem k veřejnému mínění, tak se vám úplně nehodí, pokud proti vám část veřejnosti takto silně protestuje. Andreji Babišovi také velmi záleží na tom, jakou má image v zahraničí. On se snaží neustále zdůrazňovat, jak se Česku daří.

A pokud proti němu budou takto masivní demonstrace, tu image budou samozřejmě nabourávat. To se bagatelizovat nedá a narušuje to jeho obraz.

Babišovi v posledních týdnech rostly preference, může tento trend demonstrace nějak ovlivnit?

To si úplně nemyslím, Andrej Babiš sbírá preference u úplně jiné sociální skupin než na Letné. Je to pro něj ale ohrožující z těch důvodů, o kterých jsem mluvil.

‚Hlídat si demokracii‘

Jak hodnotíte program, který spolek na Letné představil? Zástupci Milionu chvilek například kladli důraz na aktivní občanskou společnost, politiky respektující instituce apod.

Když jsem demonstraci sledoval, tak jsem si říkal, že je to jeden velký happening za aktivní občanství. To my – část politologů – již dlouhou dobu na různých seminářích a podobně prosazujeme. A sice že demokracie není jenom v institucích, tedy v tom, že máme svobodné volby, nastavené vztahy mezi komorami parlamentu a tak dále.

Z velké části záleží totiž na tom, zda si demokracii společnost a občané hlídají, zda mají pod kontrolou politické elity a vyvíjí na ně nějaký tlak, aby se ty elity nechovaly jako urvané ze řetězu.

Skutečná demokracie vyžaduje aktivní občanskou společnost a to je to, co mi na té demonstraci přijde nejpřínosnější. Že aktivně prosazuje participace občanů nejen ve volbách, ale v celé řadě jiných podob a i na lokální úrovni. Snaží se v lidech vyvolat ten správný pocit: že demokracie je něco, o co se musí starat.

Platí podle vás argument nejen Andreje Babiše, že pokud se demonstrantům něco nelíbí, mají možnost to změnit ve volbách?

Toto je náš problém od 90. let. Již tehdy část politické elity – a bohužel ta nejvlivnější, např. tehdejší premiér Václav Klaus – poměrně systematicky občanům říkala, že demokracie jsou strany a volby. A takový tichý dodatek byl „a o víc se nestarejte“. Když se vám něco nelíbí, založte si politickou stranu, nechte se zvolit, a pak tedy promlouvejte.

V podstatě od začátku si část poltické elity dala hodně práce s tím, aby občanskou aktivitu vykreslovala jako něco nežádoucího. Opak je samozřejmě pravdou, ale bohužel to nadělalo hodně škody, protože celý ten občanský sektor byl často paušálně nálepkován jako něco, co škodí standardní politice politických stran.

Přitom všechny etablované západní demokracie mají silný občanský sektor a hlavně silné demokratické přesvědčení a aktivní občany. U nás to bohužel chybí, a nejenom že nám chybí aktivní občané. Je to taková série, kde je aktivní občanství až na konci. Na začátku lidé musí mít nějaké znalosti toho, co demokracie je a co vyžaduje. Když máte znalosti, přichází porozumění.

Když máte znalosti, pak můžete být aktivním občanem a participovat na ní. A když jste aktivní občan – a tady se dostáváme do té závěrečné a nejdůležitější fáze – pokud přijde něco, co tu demokracii ohrožuje, jste i ochotni ji aktivně bránit. Tento řetězec je potřeba budovat odspoda.

Spolupráce stran

Na Letné zazněl i apel na tzv. demokratické strany, aby spolu blíž spolupracovaly. Je taková spolupráce momentálně podle vás možná? Jak by se měla vypadat?

Je možná, samozřejmě jí ale trochu brání stávající volební zákon. Formy, jak spolu lze spolupracovat, pro strany nejsou moc výhodné z hlediska financování apod. Přesto to jde a já si to představit umím. Znamená to ale, že by ty strany musely dělat skutečně velké kompromisy.

Vidíte k těmto kompromisům i politickou vůli?

Je zatím příliš brzo, dohody se dělají tak půl roku, rok před volbami.

Vytkl byste demonstraci něco?

Nechci nic vytýkat. Vždy je možné najít něco slabého, za těchto okolností to ale nechci dělat.