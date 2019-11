Mimo Pirátů opoziční strany nevylučují bližší spolupráci, ke které je vyzval spolek Milion chvilek

Část opozičních stran a hnutí, které oslovil Radiožurnál, možná před příštími sněmovními volbami vytvoří společné koalice. Mohly by díky tomu získat víc mandátů. Opoziční politici ochotu ke spolupráci vyjádřili po výzvě spolku Milion chvilek. Právě jeho předseda Mikuláš Minář opozici na sobotní demonstraci na pražské Letné opozici k intenzivnější spolupráci vybídl. Praha 9:58 17. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Minář představil také pozitivní plán spolku do budoucna. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Nechceme jim říkat, co mají dělat a jak, nebudeme jim dávat žádné úkoly, kdo s kým. Chceme jenom, aby vyřešili základní problém: oslabení voličských hlasů a roztříštěnost opozice. Jak to udělají, to je jejich věc,“ řekl po sobotní demonstraci Mikuláš Minář.

Letná očima politologa: Babiš bude nervózní, aktivní společnost je ale výstraha všem politikům Číst článek

Doplnil také, že před příštími volbami by podle něj mohlo vzniknout několik menších koalic složených - jeho slovy - z demokratických stran.

V tento moment nejvlivnější opoziční strana ODS podle svého předsedy Petra Fialy spolupráci s dalšími uskupeními nevylučuje. „Je důležité, aby nepropadaly hlasy středopravých voličů, hlasy voličů, kteří chtějí změnu. Budeme se snažit v parlamentních volbách v roce 2021 tu změnu přinést.“

Případnou spolupráci podporují taky lidovci nebo TOP 09. A pro by bylo taky hnutí STAN, vysvětlil jeho předseda Vít Rakušan.

Co požadují organizátoři protestu na Letné? Babišovu rezignaci, spolupráci politiků i zdravou krajinu Číst článek

„Já jsem už v červnu přišel s výzvou, abychom blíže spolupracovali, bavili se třeba i o nějaké bližší předvolební spolupráci. O tom se určitě bavíme a ukáže se podle mě během jednoho roku, jak široká třeba taková spolupráce bude,“ uvedl Rakušan.

Spolupráci s dalšími uskupeními naopak dlouhodobě odmítají Piráti. A sobotní výzva spolku Milion chvilek na tom nic nezměnila, řekl místopředseda pirátské strany Jakub Michálek. „S těmi stranami normálně mluvíme, ale že bychom společně připravovali kandidaturu s nějakým subjektem, o tom teď neuvažujeme,“ řekl.

Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na výzvu Milionu chvilek k užší spolupráci opozičních stran nereagoval.