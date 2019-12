‚Konec vlády jedné straky.‘ Lidé v krajských městech opět protestují proti Babišovi

Mezi protestujícími byla i paní Hana z Kuřimi na Brněnsku. Do Jihlavy ji zavedla náhodná cesta, ale protože o setkání věděla, chtěla se ho i s manželem zúčastnit. Oba už jsou v důchodu a o politiku se zajímají. Protestů, ke kterým vyzývá spolek Milion chvilek, už se v minulosti účastnili.

„S politickou situací nejsme spokojení, myslíme si, že to u nás není v pořádku. Nesouhlasíme s Milošem Zemanem ani Andrejem Babišem. Proto jsme tady,“ řekla paní Hana. Protestů se podle ní účastní především mladší lidé, její vrstevníci často kritiku obou politiků nechápou. „Já bych měla radši změnu, ale je těžké říct za koho,“ dodala.

Podle pořadatele demonstrace ve Zlíně Ziggyho Horvátha se věci posouvají a zájem lidí o dění roste. „I dnes jsem se seznámil se spoustou lidí, v Otrokovicích vznikla nová buňka, v Holešově byla úspěšná akce, to ještě minule nebylo. Opravdu se to rozrůstá. Za každého jednoho jsme vděční, že v tuhle dobu přijde a dá tomu svou tvář a svůj čas. Má to velký smysl,“ řekl Horváth. Podle něj přibývá občanů, kteří se snaží aktivizovat ostatní a poukazovat na věci, které lidi trápí.

Lidé nesli transparenty Všetci kradnú, iba ja čerpám, Milí Češi a Moraváci, máme stále velkou práci, ať nevládnou darebáci, estébáci a další všiváci!, Stop totalitě, Udavači StB, stydíme se za tebe nebo Bureši, Zlín si nekoupíš.