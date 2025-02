Milionové odměny pro vedení jsou v mezích, říká Králíčková. Výsměch, reaguje akademik Farkaš

Výše odměn pro vedení Univerzity Karlovy akademického senátora Andreje Farkaše překvapila. „Ministr Bek navrhoval rektorce odměnu ve výši 226 tisíc. To je o 250 tisíc méně než odměna, kterou uvádí univerzita,“ říká pro Český rozhlas Plus. „Byla bych ráda, aby si kolegové uvědomili, že Univerzita Karlova pracuje s osmnáctimiliardovým rozpočtem a má 50 000 studentů,“ oponuje rektorka Králíčková. Rozhovor Praha 12:10 18. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Králíčková: Především se chci omluvit za to velmi nešťastně formulované vyjádření, které dávalo odměny do souvislosti s tragickými událostmi na filozofické fakultě | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Paní rektorko, rozumíte té kritické reakci kolegů, kteří mnohdy pracují na podfinancovaných fakultách?

Králíčková: Rozumím. A chtěla bych říct, že se především chci omluvit za to velmi nešťastně formulované vyjádření, které dávalo odměny do souvislosti s tragickými událostmi na naší filozofické fakultě, protože to vůbec nemělo zaznít. Nejenom proto, že to bylo nevhodné, ale především proto, že to neodpovídalo skutečnosti.

Univerzita se v minulém roce musela vypořádat s celou řadou úkolů, ať už byly v tom, že jsme museli zvýšit bezpečnost, významně skokově posilovat odolnost, ale taky se vypořádat s příchodem novely zákona o vysokých školách, její věci implementovat, rozvojové projekty, které byly v loňském roce také v nadstandardní míře. Činností, za které bylo třeba odměnit všechny, kteří se podíleli na práci pro univerzitu, byla celá řada.

Pane Farkaši, argumentace spojená i s omluvou za propojení s událostmi na filozofické fakultě je pro vás přijatelná?

Farkaš: V první řadě si myslím, že je to extrémně nešťastné a svůj podpis pod otevřený dopis členů akademické obce filozofické fakulty jsem přidal nejen proto, že pojmenovali cynickost odůvodnění, za které se univerzita, respektive její vedení skrylo, ale hlavně protože pojmenovávali dlouhodobé problémy, které v akademické obci máme.

V době, kdy vysoké školy žádají navýšeni financí, je celková výše odměn, které si kolegium rozdělilo v minulém roce, výsměchem těm, kteří za navýšení bojují a bojovali. V kontextu univerzity je dobré si to porovnat, výše odměn kolegia rektorky v daném roce – ne nákladů na platy, jen odměn – je rovna třetině roční částky, která se přiděluje z ministerstva například na evangelickou teologickou fakultu, která má téměř 80 zaměstnanců.

Paní rektorko, jak byste zareagovala na tuto námitku?

Králíčková: Byla bych ráda, aby si kolegové uvědomili, že Univerzita Karlova pracuje s osmnáctimiliardovým rozpočtem, má 50 000 studentů, 13 000 zaměstnanců a patří mezi největší zaměstnavatele v Praze a České republice. Ohodnocení, které vedení univerzity a jednotlivých fakult má, jsou naprosto v mezích toho, co se na podobných institucích s podobnou velikostí ve mzdách či odměnách objevuje.

Ráda bych řekla, že ani nevybočuje z toho, jakým způsobem byl management univerzity odměňován historicky, v porovnání s nedávnou minulostí. Je důležité vidět kontext velikosti a významu univerzity a vidět porovnání s institucemi, které také hospodaří s 18miliardovými rozpočty.

Signatáři také říkají, že odměny dosahují takové výše, přestože univerzita v mezinárodních žebříčcích i dalších ukazatelích každý rok klesá?

Králíčková: Žebříčků je celá řada a rozhodně není pravda, že bychom ve všech klesali. Pokud se na ně podíváme, pak je univerzita většinou do dvou procent nejlepších vysokých škol na světě. Já s tím nejsem spokojená, rozhodně nehájím to, že jsme jenom ve dvou procentech nejlepších, ale také není pravda, že bychom v žebříčcích klesali.

Pokud se v žebříčcích pohybujeme celosvětově, tak je potřeba vidět celosvětový kontext. Naše univerzita se drží na těch pozicích i přesto, že se v některých asijských zemích v poslední době významně více investuje přímo do sektoru vysokého školství. To se bohužel v minulých letech tolik nedařilo, ale i přesto Univerzita Karlova ty pozice držela.

Pane Farkaši, vy jste místopředsedou akademického senátu, jak je to s jeho kompetencemi? Pokud vím, tak ministr školství Mikuláš Bek (STAN) říká, že akademický senát může vykonávat kontrolu nad odměnami vedení univerzity. Podléhá to hlasování senátorů?

Farkaš: Žádost podle „infozákona“ na výšku mzdy a odměny členů kolegia jsem podával v souvislosti s kontrolou hospodaření, kterou akademický senát vykonával a vyhlásil v listopadu minulého roku. Tehdy kvestor odmítl mě jako členovi akademickému senátu říct odměny člena kolegia (Otomara) Slámy, jehož firma zajišťovala služby ostrahy po tragické události.

Jelikož jsem nevěděl jak jinak, tak jsem podal žádost podle infozákona. Osobně jsem nečekal, že by odměny kolegia, o kterých rozhoduje paní rektorka, byly až tak vysoké. Též bych rád podotkl, že dokument, který koluje a objevuje se v médiích, ukazuje jen náklady rektorátu univerzity. To znamená, že neobsahuje příjmy jednotlivých osob z fakult, protože členové kolegia častokrát ještě učí na fakultách.

Vám jde tedy o to, aby vám tedy vedení univerzity dalo podrobné údaje o všech jednotlivých odměnách?

Farkaš: Ano, dá se to tak říct. Prvotní impulz byl ten, abychom rozkryli to, jestli náhodou pan Sláma nedostával odměny jako refundaci služeb, které poskytovala jeho firma. To byla ta prvotní motivace. Samozřejmě z toho vzešlo mnoho překvapení.

Například výška odměny rektorky je také překvapivá, protože na základě jiné informační žádosti, kterou někdo podal 9. prosince na MŠMT, bylo zveřejněno, že ministr Bek navrhoval rektorce odměnu ve výši 226 tisíc. To je o 250 tisíc méně než odměna, kterou uvádí univerzita. Rozhodně v akademickém senátu budeme požadovat vysvětlení tohoto nesouladu.

Paní rektorko můžete říct, jak to tedy s těmi odměnami bylo?

Králíčková: Kolega Sláma působil v kolegiu celou řadu měsíců, přesně v tu dobu, kdy bylo potřeba – já jsem to na akademickém senátu i takto uvedla – rychle a efektivně posílit bezpečnost na celé univerzitě. Univerzita má 17 fakult, více než 200 budov a bylo nezbytné připravit plán krizové připravenosti a ten promítnout co nejvíc na všechny fakulty tak, aby se postupně plnil. Samozřejmě ani po roce nejsou všechny věci v oblasti bezpečnosti splněny.

Teď mluvíme o těch odměnách.

Králíčková: Odměny byly za to, že se podařilo na univerzitě v celé řadě budov a na celé řadě fakult učinit v oblasti bezpečnosti významné kroky.

Takže vám nečiní potíže všechny tato podrobná čísla dodat akademickému senátu?

Králíčková: My už jsme ohledně odměn celou řadu těch údajů dodali. I kolega Farkaš ví, protože my se pravidelně i společně vídáme, že otevřenost je a samozřejmě je i transparentnost v oblasti odměn, takže předpokládám, že dále se tomuto tématu budeme věnovat.

Alena Sarkissian z filozofické fakulty píše, že ji zarazilo, že si vzájemně udělují odměny lidé, kteří by se navzájem měli kontrolovat. Čili vy, paní rektorko, udělujete odměnu kvestorovi. Co říkáte této kritice?

Králíčková: Já uděluji odměnu kvestorovi, a pokud statutární prorektor a další statutární kvestor ohodnocují nějakým způsobem moji práci pro univerzitu, protože pan ministr samozřejmě ohodnocuje například moji práci jako předsedkyně České konference rektorů, tak je to mechanismus, který je na této univerzitě mechanismem roky zavedeným.

Pane Farkaši, vyjasnila vám paní rektorka to, na co jste se ptal, nebo ne?

Farkaš: Já jsem chtěl zareagovat na paní rektorku, protože ze strany otevřenosti je akademický senát postavený jako kontrolní orgán a mně jako členovi akademického senátu byla otázka na odměny zamítnuta. Následně jsem musel tedy podat žádost podle infozákona, aby odměny byly zveřejněny aspoň v anonymizované formě, i přestože jsem původně žádal, aby byly zveřejněny se jmény, protože se jedná o vrcholový management univerzity.

Momentálně čekám na to, jak v této věci rozhodne úřad, a věřím, že rozhodne tak, že to bude zveřejněno se jmény, protože vrcholový management má být zodpovědný vůči svým podáním, obzvlášť pokud jde o veřejnou vysokou školu.

Rád bych dodal, že osobně jsem velmi zklamaný z toho, že vedení univerzity anebo paní rektorka často používají tragickou událost na překrytí selhání anebo jisté nenasytnosti.

Paní rektorko, ještě tam byla jedna námitka, která se objevila od signatářů, že na podporu fakulty byl založen fond. Oni říkají, že o jeho hospodaření moc neví. To opět tedy v té souvislosti s těmi událostmi po útoku na filozofické fakultě. Zvažujete, že by z něj byli kompenzováni třeba i pedagogové, tedy ti zaměstnanci, kteří po střelbě na fakultě pracovali jako dobrovolníci?

Králíčková: Nadační fond Univerzity Karlovy, který založil sbírku na to, aby se pomohlo vypořádat s tou tragédií, byl opravdu směřován od začátku a po celou tu dobu jen a pouze do tří oblastí: na pomoc pozůstalým rodinám, na pomoc všem, kteří byli zraněni a na pomoc těm, kteří byli zasaženi a potřebovali psychosociální pomoc.

Nadační fond funguje velmi transparentně a všechny otázky, které se ho týkaly, jsme v průběhu roku zodpovídali. Chtěla bych se velmi ohradit oproti tomu, co řekl kolega Farkaš ve smyslu toho, že jsme selhali. Já bych chtěla uvést, že byť ten rok byl velmi náročný, tak univerzita dokázala obstát ve všech, nejenom nových, úkolech, které byly třeba, ale i ve všech agendách, které musela plnit a byly to věci navíc v loňském roce.

Pane Farkaši, vaše reakce?

Farkaš: Já bych rád doplnil to, že to tedy opravdu není poprvé, kdy se používá tragická událost na překrytí věcí, protože už při kontrole hospodaření, která byla zahájena v listopadu, paní rektorka argumentovala tím, že budeme detraumatizovat zaměstnance.

Následně, když se ukázala pochybení, ze kterých vzešlo i jedno trestní oznámení, paní rektorka opět uvedla, že tyto chyby nastaly jen v důsledku řešení následků tragické události. A myslím si, že je správné, že autoři dopisu volají i po personální zodpovědnosti. Jako místopředseda akademického senátu si myslím, že bychom tuto zodpovědnost v akademickém senátě měli požadovat.

